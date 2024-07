Primăria Cluj-Napoca va cumpăra o sală de sport din Mănăștur. Investiția se ridică la 3,6 milioane de euro.

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat marți, 30 iulie, o nouă achiziție în domeniul sportiv. Este vorba despre achiziţionarea sălii OH din Mănăștur, aproape de baza sportivă „La terenuri”.

Primăria Cluj-Napoca va cumpăra o sală de sport din Mănăștur. Investiția se ridică la 3,6 milioane de euro. | Foto: pixabay.com

Primăria Cluj-Napoca intenționează să cumpere o sală privată de sport, din cartierul Mănăștur la un preț de aproximativ 3,6 milioane de euro. Sala OH este situată lângă baza sportivă, pe strada Mărișel, nr. 17. Construcția are 4 etaje, săli în care cubluri private își desfășoară activitatea în diverse sporturi, apartamente și săli de kinetoterapie.

„O sumă importantă de bani o punem pentru achiziționarea infrastructurii sportive pentru municipiu. Am discutat la un moment dat în Consiliul local și vă spun că din fericire am soluția financiară pentru a achiziționa în patrimoniul orașului Cluj-Napoca, complexul sportiv OH situat lângă baza sportivă «La terenuri»”, a declarat edilul municipiului Cluj-Napoca.

Facilităţile sălii de sport

Sala are numeroase facilități, având și un spațiu de aproximativ 1400 de mp² construiți, suprafața totală ridicându-se la 1955 de mp². Spațiul deține săli pentru gimnastică, gimnastică ritmică, volei, dans, săli de masaj, kinetoterapie. Cluburile care au contracte cu proprietarul actual vor trebui să le reînnoiască cu primăria.

Propunerea de achiziție a fost propusă în ședința Consiliului Local de marţi, 30 iulie. Emil Boc a vorbit şi despre exproprierea sălii de sport și plata acesteia în decursul a câțiva ani. De asemenea, în urma votului dat de Consiliu, sala a fost trecută pe lista de investiții din bugetul local.

Scopul principal este ca sala OH să ajungă la fel ca marile baze sportive din oraș, un spațiu cu standarde europene, unde se pot antrena mari sportivi în viitoarele concursuri ce vor avea loc la Cluj-Napoca.

Articol scris de Alina Petric

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: