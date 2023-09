Cum arată malurile Someșului, în prag de toamnă? Stadiul lucrărilor, la 84% - VIDEO

Stadiul lucrărilor la malurile Someșului, în cartierul Grigorescu, a ajuns la 84% la finalul lunii septembrie 2023. Lucrările au termenul de finalizare la finalul acestui an.

Stadiul lucrărilor la malurile Someșului a ajuns la 84%. FOTO: Captură ecran/ Legat de Cluj - Youtube

Primarul Emil Boc a afirmat joi, într-o emisiune radio, că stadiul lucrărilor la malurile Someșului, în cartierul Grigorescu, a ajuns la 84% la finalul lunii septembrie, după ce mai mulți clujeni au reclamat că șantierul existent creează disconfort. Potivit informațiile avansate până acum de administrația locală, lucrările ar trebui finalizate anul acesta.

„Lucrările nu sunt finalizate pe malul Someșului și este firesc să existe disconfort. Astăzi, proiectul are un stadiu de realizare de peste 84%. E important că vom avea, pe tot tronsonul acesta al malurilor Someșului aproape 1.000 de arbori plantați, mai precis 947 de arbori și vom avea o zonă de agrement și relaxare, care îți va face mare plăcere. Va fi una dintre cele mai frumoase zone de calitate a vieții din Cluj-Napoca”, a declarat Emil Boc.

Edilul a arătat că s-a aflat în contact permanent cu clujenii care locuiesc în zonă și proiectul a fost adaptat, în funcție de reclamațiile acestora. Mai mult, primarul Emil Boc a spus că garantează că lucrarea va fi una de înaltă calitate.

„Am ținut cont și an fost în contact în permanență cu cetățenii care locuiesc acolo și am îmbunătățit fie un loc de joacă, fie terenurile de sport, am fost receptiv și vă asigur că acea lucrare va fi una de înaltă calitate. Nimeni în Europa nu finanțează decât lucruri care să vină să întregească calitatea vieții în materie de spații verzi și de agrement. Este încă șantier, dar nu putem îngrădi accesul liber al populației. Clujenii trebuie să înțeleagă că lucrarea nu este finalizată”, a mai arătat Boc.

Sursă video: Legat de Cluj/ Youtube

