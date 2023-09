Copii, tineri, părinți și bunici din Florești, împreună pentru curățarea zonelor verzi! Au strâns 600 de saci de gunoaie

Acțiunea de ecologizare a zonelor verzi dimprejurul Floreștiului a adunat la un loc un număr mare de voluntari de toate vârstele.

Floreștenii s-au pus pe treabă și au curățat de gunoaie zonele verzi / Foto: Bogdan Pivariu - Facebook

Potrivit primarului Bogdan Pivariu, acțiunea de ecologizare din cadrul campaniei „Curățăm România într-o zi”, care a avut loc în Florești, a fost un succes.

Voluntarii au strâns 600 de saci de gunoaie din zonele verzi:

„Update: Let’s do it Romania- Let’s do it Florești. Campania “Curățăm România într-o singură zi”, ce a avut loc azi în Florești, a adunat un număr foarte mare de voluntari. Mă bucură să văd spiritul civic atât de bine reprezentat în comunitatea noastră. Copii, bunici, tineri, adulți, profesori, jandarmi, consilieri locali s-au organizat, dimineața devreme, în echipe și au degajat peste 600 de saci cu un total de 20 mc deșeuri din zonele verzi dimprejurul Floreștiului. Le mulțumesc tuturor pentru participare și îmi doresc ca acțiunea lor să fie continuată în fiecare zi de fiecare dintre noi. Florești suntem fiecare dintre noi! Florești este acasă!”, a transmis primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu.

