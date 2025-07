Actorul şi starul de wrestling Hulk Hogan a murit la vârsta de 71 de ani

Lumea sportului și a divertismentului este în doliu. . Hulk Hogan, actor și legendar wrestler WWE, a murit la vârsta de 71 de ani.

Actorul şi starul de wrestling Hulk Hogan a murit la vârsta de 71 de ani| Foto: Hulk Hogan - Facebook

Legenda wrestling-ului, Hulk Hogan, a murit la vârsta de 71 de ani. Medicii au fost trimiși acasă la starul WWE joi dimineaţă, declarând ulterior că acesta a suferit un stop cardiac, potrivit TMZ Sports.

O figură legendară a wrestling-ului mondial

Hulk Hogan a fost una dintre cele mai emblematice figuri din istoria wrestlingului profesionist. Născut pe 11 august 1953 în Augusta, Georgia, Terry Bollea a devenit celebru în anii ’80 datorită prezenței sale carismatice, fizicului impunător, vocii inconfundabile și sloganurilor motivaționale precum „Train, say your prayers, eat your vitamins.”

Hogan este probabil cel mai iconic star din istoria de cinci decenii a WWE – cunoscut pentru mustața sa blondă distinctivă și bentițele colorate.

El a câștigat șase campionate WWE și a fost introdus în WWE Hall of Fame în 2005 de Sylvester Stallone.

Din ring pe marele ecran

Dincolo de ring, Hogan a devenit o prezență constantă în cultura pop. A jucat în filme precum Rocky III (1982), unde l-a interpretat pe luptătorul Thunderlips, și a avut propriile sale filme de acțiune și comedie precum Suburban Commando sau Mr. Nanny. De asemenea, a apărut frecvent în emisiuni de televiziune și reality show-uri, consolidându-și statutul de star internațional.

Controverse și căderi

Totuși, imaginea sa publică nu a fost lipsită de umbre. În 2015, Hogan a fost implicat într-un scandal major după ce au apărut înregistrări audio în care făcea afirmații rasiste. Drept urmare, WWE l-a eliminat din Hall of Fame și a încetat orice colaborare cu el. În anii următori, Hogan și-a cerut scuze public și a fost reintegrat în WWE Hall of Fame în 2020. Incidentul a avut însă un impact durabil asupra reputației sale.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: