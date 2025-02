Triumf dublu la Grammy: Beyoncé și Kendrick Lamar, marii câștigători ai ediției din 2025. VIDEO

Ceremonia premiilor Grammy 2025, desfășurată la Los Angeles, a fost marcată de momente istorice și omagii emoționante pentru comunitatea afectată de incendiile de vegetație.

Beyoncé și Kendrick Lamar au triumfat la premiile Grammy 2025, într-o gală care a onorat eforturile pompierilor din Los Angeles. Foto: The Hollywood Reporter / X

Beyoncé a primit primul său trofeu pentru „Albumul anului" cu „Cowboy Carter", care a câștigat și categoria „Cel mai bun album country".

Artista devine prima persoană de culoare care obține această distincție în ultimii 50 de ani.

Kendrick Lamar a dominat ceremonia, câștigând toate categoriile la care a fost nominalizat. Piesa sa „Not Like Us" a fost recompensată cu cinci premii Grammy, inclusiv pentru „Înregistrarea anului" și „Cântecul anului", artistul dedicând victoria orașului Los Angeles, greu încercat de incendii.

Emoție și solidaritate la Grammy 2025: Artiștii și pompierii, împreună pentru Los Angeles

Un moment semnificativ al ceremoniei a fost prezența membrilor Departamentului de Pompieri din Los Angeles, care au înmânat premiul pentru „Albumul anului", în semn de recunoaștere a eforturilor lor în combaterea incendiilor devastatoare.

Will Smith a revenit în lumina reflectoarelor la o ceremonie televizată majoră, pentru prima dată după incidentul de la gala Oscar cu Chris Rock, aducând un omagiu regretatului Quincy Jones. Lady Gaga și Bruno Mars au câștigat premiul pentru „Cea mai bună interpretare pop duo/grup" cu „Die With a Smile", iar Shakira a primit trofeul pentru „Cel mai bun album pop latino" cu „Las Mujeres Ya No Lloran".

Momente memorabile la Grammy: De la victoria istorică a lui Beyoncé la revenirea lui Will Smith

The Weeknd a avut o apariție surpriză la ceremonie, după ce anterior anunțase că va boicota spectacolul. Doechii a devenit a treia femeie din istorie care câștigă premiul pentru „Cel mai bun album rap", după Lauryn Hill și Cardi B.

Trevor Noah a prezentat ceremonia pentru a cincea oară, deschizând spectacolul cu un omagiu adus orașului Los Angeles și spiritului său de rezistență în fața dezastrului provocat de incendii.

