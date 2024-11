Spania se confruntă cu un nou dezastru. Mii de oameni și-au părăsit casele după ce autoritățile au emis cod roșu de inundații.

Un nou fenomen meteorologic extrem lovește Spania, forțând autoritățile să evacueze peste 3.000 de locuitori din regiunea Costa del Sol.

Peste 3.000 de persoane din regiunea Costa del Sol, Spania, au fost evacuate de urgență după ce autoritățile au emis cod roșu de inundații. Foto: Radio1 Rai

Agenția de Protecție Civilă spaniolă a declanșat sistemul de alertă de urgență marți noapte, după ora 22.00, trimițând mesaje pe toate telefoanele mobile din provincia Málaga pentru a avertiza populația despre „riscul extrem de precipitații", anunță BBC.

Fenomenul meteorologic cunoscut sub numele de „Dana" amenință să lovească puternic întreaga zonă turistică. Autoritățile au închis toate școlile din provincia Málaga, iar numeroase supermarketuri au fost nevoite să își suspende activitatea. Locuitorii de lângă râul Guadalhorce au primit ordin de evacuare imediată din partea guvernului regional din Andaluzia.

Autoritățile evacuează mii de oameni în Spania

Ministrul președinției guvernului regional, Antonio Sanz, a explicat amploarea situației prin următorul anunț: „Nu am evacuat orașe întregi, ci am identificat și evacuat zonele specifice aflate în pericol pe malul râului. Am solicitat sprijinul imediat al guvernului spaniol și al forțelor de securitate".

Specialiștii de la agenția meteorologică spaniolă Aemet au extins alertele și în alte regiuni ale țării. Catalonia se află sub alertă roșie, în timp ce Valencia și Andaluzia, precum și Insulele Baleare, au fost plasate sub alertă portocalie.

Meteorologii avertizează că aceste zone se vor confrunta cu „ploi și furtuni foarte puternice până la torențiale".

Autoritățile spaniole emit cod roșu de ploi extreme. Locuitorii din Málaga și-au părăsit casele în timpul nopții.

Această nouă criză lovește Spania la doar două săptămâni după inundațiile devastatoare care au provocat peste 220 de victime. În Valencia, echipele de salvare au descoperit recent corpurile neînsuflețite ale fraților Izan Matías, în vârstă de 5 ani, și Rubén Matías, în vârstă de 3 ani, care au fost luați de apele furioase din brațele tatălui lor în seara zilei de 29 octombrie.

