Cum s-a schimbat America în patru ani? Furioasă și divizată, și-a pierdut încrederea în sine.

Statele Unite ale Americii traversează una dintre cele mai dificile perioade din istoria recentă, cu schimbări dramatice în viața cetățenilor săi, relevă un amplu sondaj făcut de Institutul Gallup.

America este mai divizată ca niciodată, cu prețuri record la alimente, o speranță de viață mai mică decât în China și o nouă generație care nu-și mai permite să cumpere case. Foto:

Rezultatele arată o țară profund fracturată în percepții și opinii, în funcție de orientarea politică a respondenților.

Pentru alegătorii republicani, principalele probleme sunt creșterea imigrației ilegale, violența, inflația, amenințarea teroristă, corupția politică și deficitul bugetar uriaș. Ei consideră că finanțarea poliției a scăzut periculos.

În schimb, alegătorii democrați sunt îngrijorați de creșterea temperaturilor globale, dezastrele ecologice și reducerea drepturilor la avort, dar văd ca pozitive creșterea utilizării energiei regenerabile și performanțele bursei.

Tabloul sumbru al Americii în 2024: Între inflație și polarizare socială

Pandemia COVID-19 a schimbat fundamental societatea americană, ducând la o polarizare extremă a opiniilor, amplificată de izolarea socială și de utilizarea excesivă a rețelelor sociale. Cercetătorii au observat că, spre deosebire de alte țări, americanii au manifestat niveluri mult mai ridicate de furie și indignare în această perioadă. Fiecare tabără politică acuză cealaltă parte pentru problemele țării: creșterea prețurilor, violența în creștere, consumul de alcool și droguri și vânzările record de arme.

„Visul american" pare să se destrame pentru noua generație, scrie Il Messaggero într-o analiză.

Milenialii sunt considerați o „generație pierdută" în ceea ce privește accesul la proprietăți, în timp ce progresul economic general a încetinit dramatic. Inegalitatea veniturilor și a averii a atins cote fără precedent. Un exemplu concret al inflației: prețul pentru 12 bucăți de ouă a crescut de la 1,55 dolari în 2020 la 2,70 dolari în prezent, în timp ce costul total al alimentelor a crescut cu 20% în patru ani, parțial și din cauza războiului din Ucraina.

Visul American se destramă: Prețuri duble la alimente, milenialii fără case și diviziuni sociale fără precedent

Speranța de viață a americanilor, care în anii '80 era printre cele mai ridicate din lume, a scăzut sub nivelul unor țări precum Franța, Germania, și surprinzător, chiar sub cel al Chinei și Chile. Cei mai afectați sunt muncitorii din industriile tradiționale - mecanici și metalurgiști - care odinioară câștigau salarii peste media națională. Astăzi, ei se află la baza scării sociale, depășiți de angajații din sectoarele financiare și IT. Această clasă muncitoare nu își mai poate permite asistență medicală de calitate, locuințe decente sau educație de calitate pentru copii.

Președintele Joe Biden a înregistrat totuși realizări importante, deși acestea au fost ignorate în mare parte în timpul campaniei electorale. A redus șomajul de la 14,7% în 2020 (când 20 de milioane de americani își pierduseră locurile de muncă) la doar 4% în prezent, creând 14 milioane de noi locuri de muncă. A reușit să țină sub control inflația, iar creșterea salariilor a compensat parțial scumpirea alimentelor. Biden a retras trupele americane din Afganistan, punând capăt implicării militare directe în conflicte externe, concentrându-se pe sprijinul financiar și militar pentru aliați precum Ucraina și Israel.

Radiografia Americii după mandatul Biden: Realizări ignorate, prețuri explozive și o societate mai divizată ca niciodată

Asaltul fără precedent asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021 a adâncit dramatic diviziunea din societatea americană și a generat temeri serioase privind viitorul democrației. Încrederea americanilor în instituții a ajuns la un minim istoric, iar majoritatea cetățenilor privesc viitorul cu teamă și pesimism.

America se confruntă acum cu provocări majore care necesită soluții urgente: îmbătrânirea populației, impactul inteligenței artificiale asupra pieței muncii, necesitatea îmbunătățirii nivelului de trai pentru clasele sărace și mijlocii, precum și repoziționarea în economia globală. Cu toate acestea, tensiunile internaționale - fie că vorbim despre Rusia, Ucraina, Orientul Mijlociu, China, Taiwan, Coreea de Nord sau Iran - continuă să influențeze major agenda Casei Albe, pentru că, așa cum arată experții, prosperitatea Americii depinde în continuare de stabilitatea globală.

