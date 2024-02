Donald Trump, discurs electoral halucinant. Fostul președinte SUA afirmă că ar lăsa Rusia „să facă orice vrea” țărilor NATO care nu plătesc suficient pentru Apărare.

Aflat în campanie electorală, fostul preşedinte american, Donald Trump a afirmat că ar lăsa Rusia să facă „orice vrea” oricărei ţări membră a NATO ce nu plătește destul pentru cheltuielile de Apărare.

Donald Trump, discurs electoral halucinant/Foto: SkyNews youtube.com

Donald Trump, fostul președinte al Statelor Unite, a declarat sâmbătă că ar încuraja Rusia să facă „orice vrea” unei țări membre a NATO care nu respectă directivele privind cheltuielile pentru apărare.

„NATO era falimentară până când am apărut eu”, a declarat Trump la un miting în Conway, Carolina de Sud. „Eu am spus: Toată lumea va plăti. Ei au spus: Ei bine, dacă nu vom plăti, ne veţi proteja în continuare?. Eu am spus: „Sub nicio formă”. Nu le-a venit să creadă răspunsul”, a susţinut el.

La un miting de campanie electorală, înaintea alegerilor primare republicane din Carolina de Sud, Donald Trump a precizat că „unul dintre preşedinţii unei mari ţări” l-a întrebat la un moment dat dacă SUA ar mai apăra ţara dacă ar fi invadată de Rusia, chiar dacă „nu ar plăti”.

„Nu, nu v-aş proteja”, a relatat Trump că i-a spus acelui preşedinte. „De fapt, i-aş încuraja să facă orice vor. Trebuie să plăteşti. Trebuie să îţi plăteşti facturile”, a afirmat el.

Reacția Casei Albe: „Declarații îngrozitoare”

Casa Albă a reacționat la comentariile lui Trump.

„Încurajarea invadării celor mai apropiați aliați ai noștri de către regimuri ucigașe este îngrozitoare și pune în pericol securitatea națională americană, stabilitatea globală, dar și economia noastră”, a transmis Casa Albă.

Nu e prima dată când fostul președinte SUA, Donald Trump recunoaște că NU ar veni în sprijinul unui stat aliat.

Fostul preşedinte american Donald Trump, care vizează un nou mandat la Casa Albă, i-ar fi spus preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în 2020, pe când era încă preşedinte, că Statele Unite nu vor ajuta niciodată Europa dacă va fi atacată şi vor părăsi NATO, care „este mort”, potrivit dezvăluirilor făcute de un comisar european.

„Trebuie să înţelegeţi că, dacă Europa este atacată, noi nu vom veni niciodată să vă ajutăm şi să vă sprijinim”, ar fi declarat Trump, potrivit lui Thierry Breton, comisarul francez responsabil pentru piaţa internă a Uniunii Europene, la Forumul Economic Mondial de la Davos, în ianuarie 2020.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: