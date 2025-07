Anii ’90 au revenit în forță. Shaggy, hit după hit și energie molipsitoare. Justin Timberlake, ținta ironiei în ultima zi de Electric Castle! FOTO.

Ultima zi din Electric Castle 2025 s-a trăit intens până la ultima secundă. Shaggy a sărbătorit, alături de fanii Electric Castle, 30 de ani de la lansarea hit-ului „Mr. Boombastic”.

Shaggy a urcat pe scenă în ultima zi de EC și a oferit un concert plin de hituri | Foto: Bianca PREDA – monitorulcj.ro

Mr. Boombastic aka Shaggy a demonstrat că după 30 de ani, încă e relevant în muzica dancehall.

Legendarul cântăreț jamaican a transformat scena principală într-o uriașă petrecere, nelipsind din program hiturile sale „It Wasn’t Me” sau „Oh, Carolina” piese ce continuă să fie difuzate pe posturile de radio din întreaga lume și să strângă milioane de accesări în platformele de streaming.

Shaggy a celebrat 30 de ani de „Mr. Boombastic” alături de fanii din România| Foto: Bianca PREDA – monitorulcj.ro

„In the Summertime”, „Til A Mawnin”, „I Need Your Love”, „Angel”, „I Wanna”, Go Down Deh” sau „Hey Sexy Lady” au completat setlistul artistului, spre deliciul miilor de fani veniți special pentru el la Bonțida.

Anii ’90 au revenit în forță: Shaggy a transformat Bonțida într-o petrecere globală| Foto: Bianca PREDA – monitorulcj.ro

La ultima piesă, „Feel the Rush”, Shaggy l-a invitat pe scenă la Costi Ioniță. Fost membru al trupei Valahia, alături de Mihai Trăistariu, Costi Ioniță este unul dintre cei mai mari producători muzicali, câștigător al premiilor Grammy.

Shaggy, rege pe scena principală: dans, hituri și o lecție de carismă| Foto: Bianca PREDA – monitorulcj.ro

Shaggy și Noga Erez, mesaje cu subînțeles pentru Justin Timberlake?

Mesaje subtile la adresa lui Justin Timberlake? Fără să-l menționeze Atât Shaggy, cât și Noga Erez, care au cântat, duminică, pe scena principală de la Electric Castle au aruncat niște săgeți subtile și nu prea.

Shaggy a făcut show total la Electric Castle: 30 de ani de „Mr. Boombastic” sărbătoriți ca la carte| Foto: Bianca PREDA – monitorulcj.ro

„N-am venit pentru ploaie în România” a spus Shaggy, în timp ce Noga Erez a spus că „unii artiști s-ar putea să vă prostească” și a lăudat publicul că a rezistat eroic într-un număr atât de mare până în ultima zi de festival.

„Nu am venit în România pentru ploaie, nu am venit în România pentru mâncare, putem găti și noi. Nu am venit în România pentru iarbă (marijuana – n.r.), am venit în România pentru femeile de aici”, a spus artistul.

„N-am venit pentru ploaie în România” pare o aluzie ironică la nemulțumirea lui Timberlake față de condițiile avute la Electric Castle.

Noga Erez a urcat pe scenă înaintea lui Shaggy și a avut un mesaj de susținere pentru public.

Noga Erez a transmis un mesaj de respect și apreciere față de public, în contrast cu percepția lăsată de Timberlake | Foto: Bianca PREDA – monitorulcj.ro

„E ultima zi de festival, ultimele ore, deci trebuie să fiți cei mai înrăiți oameni. E adevărat? Vreau să vă spun ceva și vrea să spun din inimă. Unii artiști s-ar putea să vă prostească, dar nu eu. Vreau să vă spun că faptul că sunteți încă aici, dansați, dându-ne energia, este incredibil de important pentru noi. Ne dă atât de multă putere”, a spus și Noga Erez.

Noga Erez aplaudă publicul și critică „artiștii care vă prostesc” | Foto: Bianca PREDA – monitorulcj.ro

Noga Erez este o artistă din Israel, prezentă și la ediția din 2023 a festivalului. La acea data, Noga Erez, la prima ei prezență în România, a reușit să facă spațiul de la scena Hangar neîncăpător.

Justin Timberlake, show mai mult decât dezamăgitor la Electric Castle

Reamintim că show-ul lui Justin Timberlake de la Electric Castle nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor fanilor, lăsând un gust amar multor participanți.

Concertul era programat să înceapă la ora 22:30, însă artistul a urcat pe scenă abia la 23:15, o întârziere cauzată de o ploaie torențială. În mod firesc, așteptările publicului au crescut cu fiecare minut de întârziere, iar atmosfera era una tensionată.

Departe de show-ul plin de energie și interacțiune la care se așteptau fanii, artistul american a fost perceput ca fiind distant, nemotivat și afectat de vremea de afară.

