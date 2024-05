Program pe zile la Electric Castle 2024. Vezi în ce zi cântă artistul preferat.

Festivalul Electric Castle se apropie cu pași repezi, iar organizatorii au venit cu programul pe zile.

Electric Castle 2024 promite să fie un eveniment memorabil, desfășurat între 17 și 21 iulie 2024 la Castelul Banffy din Bondița. Festivalul, ajuns la a 10-a ediție, va aduce pe scenă o combinație impresionantă de artiști și genuri muzicale.

În fiecare an, Electric Castle atrage zeci de mii de participanți din întreaga lume, fiind recunoscut pentru diversitatea sa muzicală și pentru atmosfera vibrantă. Ediția din 2024 promite să fie una dintre cele mai impresionante de până acum, cu o listă extinsă de artiști de renume internațional și cu activități variate care vor captiva toate gusturile.

Vezi în ce zi cântă artistul preferat

Organizatorii festivalului au venit cu programul pe zile.

„Dacă am putea avansa rapid până în iulie, ar fi grozav. Între timp, verificați programul zilnic și începeți să vă planificați EC10”, au transmis organizatorii pe Facebook.

Miercuri, 17 iulie, festivalierii îi vor putea asculta pe Brina Knauss, Zack Fox sau Fat Dog.

Lineup-ul pentru ziua de miercuri/ Foto: Electric Castle - Facebook

Ziua de joi, 18 iulie, vine cu un nou rând de artiști, printre care Rema, Bonobo, Cavalera, Vița de Vie și Delia.

Lineup-ul pentru ziua de joi/ Foto: Electric Castle - Facebook

BMTH vor cânta vineri

Vineri, 19 iulie, trupa Bring Me To Horizon vor urca pe scena de la Electric Castle. Aceștia revin la EC în plin turneu de promovare a unui nou album ce va surprinde fanii cu un sound diferit.

Lineup-ul pentru ziua de vinerii/ Foto: Electric Castle - Facebook

Massive Attack își merită pe deplin statutul de trupă cult iar organizatorii Electric Castle sunt onorați să ofere publicului șansa de a asculta, live, piese iconice precum Teardrop, Angel sau Unfinished Sympathy. Aceștia vor urca pe scena de la EC în ziua de sâmbătă.

Lineup-ul pentru ziua de sâmbătă/ Foto: Electric Castle - Facebook

De asemenea, Palaye Royale și Sean Paul vor ajunge la festival în ultima zi de Electric Castle. Imaginea lui Sean Paul tot ce te-ai aștepta de la un rapper născut în capitala stilului reggae, însă palmaresul în hit-uri (1.2 miliarde de ascultări doar in 2023) și premii (Grammy, AMA, Billboard) spune mult mai multe despre ambiție, talent și puterea de a crea un brand.

Lineup-ul pentru ziua de duminică/ Foto: Electric Castle - Facebook

„Avem headliners pentru EC 2024 Massive Attack, Queens of The Stone Age, așteptăm să ne închinăm în fața scenei acolo, în fața legendei Josh Homme, apoi Bring Me The Horizon a treia oară la festival, dar țin să vă spun că niciodată nu este suficient BMTH în EC și Chase and Status într-o formulă live, ceea ce este ieșit din comun pentru el. Cam o dată la 5-6 ani iese cu formula asta. Pentru iubitorii de drum and bass este de pus în calendar, cu pix roșu! Bineînțeles, sunt mulți, mulți alți artiști. Avem câteva zeci de artiști”, a spus Renate Roca-Rozenberg, PR Electric Castle, în luna decembrie 2023.

Organizatorii au anunțat detalii despre artiști și ediția cu numărul 10 a Electric Castle, care se anunță a fi una cu „foarte mult rock și trip hop”.

Abonamentele pentru Electric Castle se pot cumpăra de AICI.

