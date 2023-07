Primul festivalier la Electric Castle: „Dorința mi s-a îndeplinit!” Zeci de tineri au năvălit în festival, la deschiderea porților. VIDEO

Zeci de festivalieri au năvălit la intrarea în incinta festivalului Electric Castle, când porțile s-au deschis.

Vanesa Andor, primul festivalier la Electric Castle 2023 / Foto: monitorulcj.ro - Carmen Lucuț

Am surprins momentul în care, la ora 16:30, zeci de festivalieri au fugit și s-au întrecut la intrarea în incinta festivalului Electric Castle.

Deși porțile trebuiau să se deschidă mai devreme, festivalierii nu și-au pierdut entuziasmul. Acest lucru i-a făcut doar să ardă mai tare de nerăbdare să intre în festival.

Festivalierii au năvălit când s-au deschis porțile festivalului / Foto: monitorulcj.ro - Carmen Lucuț

Monitorulcj.ro a stat de vorbă cu primul festivalier care a trecut de securitate, o tânără pe nume Vanesa Andor. Când am întrebat-o ce a făcut-o să participe la festival și ce așteptări are, Vanesa ne-a spus următoarele:

„Tradiție, of course, nu lăsăm nici anul ăsta să treacă, să nu fim prezenți, am fost anul trecut și așteptăm și anul viitor să venim. Așteptări nu am, nimic, mă bucur de faptul că sunt la Electric Castle. Totul s-a îndeplinit. So... whatever happens, happens (n.r. - orice se întâmplă, se întâmplă)... mega distracție! E și vară, oh my god!”, ne-a spus Vanesa.

Vanesa Andor, primul participant la Electric Castle care a trecut de securitate, după deschiderea porților, miercuri, 19 iulie / Foto: monitorulcj.ro - Carmen Lucuț

