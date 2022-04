UBB, în două clasamente internaționale. Primul loc în România la performanțele academice și responsabilitatea față de provocările planetei

Universitatea Babeș-Bolyai s-a clasat pe primul loc în România din punct de vedere academic, dar și prin responsabilitatea sa față de provocările planetei/civilizației. Universitatea clujeană a fost inclusă în două clasamente internaționale.

UBB, inclusă în două clasamente internaționale. Ocupă primul loc în România la performanțe academice și responsabilitatea față de provocările planetei / Foto: Universitatea Babeș-Bolyai - Facebook

Două clasamente internaționale importante ale universităților au apărut în această săptămână.

Primul, Centre for World University Ranking, poziționează Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) prima din România și pe poziția 895 la nivel internațional, pe baza unor criterii complexe legate de educației, cercetare și angajabilitatea absolvenților.

Citiți știrile monitorulcj.ro și pe Google News



Al doilea, Times Higher Education Impact, plasează UBB prima din România (alături de ASE) și pe poziția 301-400 la nivel internațional, pe baza celor 17 criterii de dezvoltare sustenabilă ale Organizației Națiunilor Unite.

„Mă bucur să văd că Tradiția și Excelența UBB, începute acum 441 de ani, rămân puternice și influente în contemporaneitate și chiar capătă forme inovative în relație cu provocările majore ale planetei și ale civilizației umane legate de sustenabilitate", declară rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David.

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) este universitatea cu tradiția academică cea mai veche din România (începută acum 441 de ani – 1581), reprezentând cea mai mare comunitate academică din țară (cu peste 55.000 de oameni, din 15 localități și 11 județe). De la fondare, UBB face parte din galeria universităților de prestigiu și de referință din România, de șapte ani aflându-se pe prima poziție în țară în Metarankingul Universitar care sumarizează rankingurile internaționale majore ale universităților.

În plus, de mai mulți ani UBB ocupă primele poziții în țară în rankingurile internaționale globale și pe domenii, aflându-se constant între primele 5% universități ale lumii, cu o infrastructură academică avansată (ex. unități CDI integrate în rețele europene, laboratoare didactice modernizate și integrate cu realitatea virtuală/augmentată/mixtă prin Centrul UBB-EON-XR etc.). Recent (2021), în urma auditului internațional QS STAR, UBB a fost confirmată ca prima universitate world-class (QS*****) din România, din 2020 UBB a fost acceptată în GUILD, organizația unora din cele mai prestigioase universități europene world-class/research-intensive, iar din 2021 este parte a alianței universităților europene EUTOPIA.

CITEȘTE ȘI: