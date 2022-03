Mai multe universități europene primesc aproape 5 milioane de euro pentru a lucra împreună. Ce rol are Universitatea Tehnică din Cluj

La Cluj-Napoca s-a desfășurat unul dintre cele mai importante evenimente academice ale anului: reuniunea reprezentanților celor opt universități partenere în alianța europeană „European University of Technology /Universitatea Europeană de Tehnologie” (EUt+).

În imagine, Timothee Toury, director de proiect EUt+ (stânga), prof. univ. dr. Vasile Țopa, rectorul UTCN (centru) și Pierre Koch, director la Université de Technologie de Troyes (dreapta)

Evenimentul găzduit de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) s-a desfășurat între 21 și 25 martie 2022 și a urmărit continuarea demersurilor de construcție a Universității Europene de Tehnologie.

Așa cum și spune și numele, Universitatea Europeană de Tehnologie reprezintă o „alianță” (adică o formulă statuată de colaborare academică între universitățile din Uniunea Europeană) care încearcă să armonizeze activitatea pedeagogică și de cercetare a universităților partenere. Cei peste 100 de participanți ai universităților membre ale consorțiului, alături de rectori și președinți ai acestora, vor avea în atenție etape de lucru pe diferite direcții de acțiune, de la cercetare, curricula, mobilități, la institute europene și laboratoare de cercetare.

De la momentul înființării și până în prezent, în cadrul proiectului s-au făcut pași deosebit de importanți care pregătesc cadrul comun european al competențelor specifice absolventului Universității Europene de Tehnologie, licență și masterat, în vederea accederii la Diploma Europeană Unică.

Rectorii și președinții celor opt universități au reafirmat ambiția de a construi o singură universitate tehnologică care în viitor să ofere programe de inginerie cu o diplomă comună. Intensificarea schimbului de mobilități și dezvoltarea a cinci centre de cercetare reprezintă prioritățile consorțiului, a menționat președintele alianței, profesorul Pierre Koch.

De asemenea, prin acest proiect au luat naștere mai multe clustere de educație care să permită studenților să studieze în cele opt campusuri ale Universității Europene de Tehnologie.

Una dintre preocupările majore ale EUt+ este convergența competențelor și rezultatelor învățării în cadrul programelor de studii care fac parte din clusterele Inginerie Civilă, Inginerie Mecanică, Telecomunicații, Arhitectură și Inginerie Industrială. Săptămâna de lucru de la UTCN reunește reprezentanți ai pachetelor de lucru care se vor concentra asupra programelor de mobilitate ale studenților și cadrelor didactice, modul în care se vor desfășura aceste mobilități în diversitatea lingvistică a consorțiului dar vor fi abordate și aspecte legate de managementul cercetării și al institutelor de cercetare care au fost și vor fi inițiate în cadrul alianței.

Totodată, rectorii celor opt universități au formulat și poziția oficială ca voce comună a Universității Europene de Tehnologie EUt+, cu privire la acțiunile militare din Ucraina: EUt+ condamnă cu fermitate invazia Ucrainei, care cauzează teribile suferințe umane și distrugerea infrastructurii Ucrainei. Condamnăm atacurile asupra universităților, personalului universitar și studenților care militează pentru adevăr și democrație. Viziunea EUt+ este „Think Human First”. Cele opt universități partenere sunt solidare întrutotul cu Ucraina. Universitățile EUt+ nu vor colabora cu nicio instituție sau persoană care susține acest război.

Consorțiul European University of Technology - EUt+, din care face parte și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, a fost desemnat câștigătorul unuia dintre cele 24 de consorții selectate de Comisia Europeană, la cea de-a doua competiție de proiecte pilot ce vizează crearea Universităților Europene. Această inițiativă de succes a celor opt universități membre ale consorțiului, pune bazele unui model nou de colaborare ce va revoluționa calitatea și competitivitatea învățământului superior tehnic european.

Profesorul Vasile Țopa, rectorul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, spune că, în contextul discuțiilor pentru construcția Universității Europene de Tehnologie, va avea, marți, o întâlnire cu premierul român Nicolar Ciucă pentru a discuta chestiunle de ordin legislativ implicate în acest proces.

În Uniunea Europeană există 44 de alianțe universitare, beneficiind de finanțare comunitară, dintre care 12 includ și universități din România.

Cei opt parteneri ai consorțiului universitar EUt+

• Hochschule Darmstadt, University of Applied Sciences (Germania)

• Rīgas Tehniskā Universitāte (Letonia)

• Technological University Dublin (Irlanda)

• Технически университет София, Technical University of Sofia (Bulgaria)

• Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Cyprus University of Technology (Cipru)

• Universidad Politecnica de Cartagena (Spania)

• Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (România)

• Université de Technologie de Troyes (Franța).

