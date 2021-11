Peste 76% dintre profesorii din județul Cluj, vaccinați anti-Covid. 14.801 elevi sunt imunizați

În județul cluj, un procentaj de 76.60% de profesori sunt vaccinați anti-Covid-19, iar între elevi 31.66% sunt imunizați.

Elevii din 400 școli din Cluj vor face cursuri față în față începând de luni

Vineri, 19 noiembrie 2021, statistica datelor centralizate de către Inspectoratul Școlar Județean Cluj, cu privire la rata generală de vaccinare a angajaților și a elevilor din județul Cluj, este următoarea:

- 76.60% personal angajat vaccinat, reprezentând 9.099 de persoane;

- 31.66% elevi vaccinați, reprezentând 14.801, din totalul elevilor din județul Cluj care au vârsta peste 12 ani;

Rata de vaccinare a personalului care își desfășoară activitatea în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Cluj este de 92%, raportată la numărul total al celor 50 de angajați ai instituției.

Elevi și profesori infectați

De asemenea, statistica datelor colectate de la nivelul tuturor unităților de învățământ preuniversitar din județul Cluj, privind situația epidemiologică din unitățile de învățământ preuniversitar cuprinse în rețeaua școlară a județului Cluj, este următoarea:

- Număr de unități de învățământ (PJ/AR) cu activitatea față în față, dar care au cel puțin o clasă/grupă în sistem online - 389;

- Număr de unități de învățământ (PJ/AR) cu activtatea online, din cauza ratei de vaccinare mai mică de 60% - 53;

- Număr de unități de învățământ (PJ/AR) integral în sistem online - 1;

- Număr de cazuri active preșcolari/elevi confirmați Covid-19 - 219;

- Număr de cazuri personal confirmat Covid-19 (didactic, nedidactic, auxiliar) - 59.

Unitățile de învățământ preuniversitar din județul Cluj au afișat astăzi, 19 noiembrie 2021, rata de vaccinare a personalului care își desfășoară activitatea în unitate, sub forma unei informări numerice și procentuale a datelor proprii, prin raportare la numărul total al angajaților din instituție, cu respectarea tuturor reglementărilor GDPR.

400 de școli din Cluj, în senariul 1

Conform unor noi măsuri, elevii vor putea participa fizic la cursuri la școlile din localitățile care au incidența Covid-19 mai mică de 3 cazuri la 1.000 de locuitori, indiferent de rata de vaccinare a profesorilor.

În județul Cluj, în această situație se află 10 unități de învățământ preuniversitar de pe raza UAT-urilor care au rata de infectare mai mica de 3 cazuri la 1.000 de locuitori și care vor funcționa cu prezență fizică, începând de luni, 22.11.2021: Școala Primară Pleș, Com. Râșca; Grădinița Cu Program Normal Mărtinești, Com. Tureni; Școala Gimnazială Finișel, Com. Săvădisla; Școala Gimnazială Hășdate - Finișel, Com. Săvădisla; Școala Gimnazială Așchileu Mare, Com. Așchileu; Grădinița Cu Program Normal Cristorel, Com. Așchileu; Grădinița Cu Program Normal Bogata de Sus, Com. Vad; Grădinița Cu Program Normal Cetan, Com. Vad; Grădinița Cu Program Normal Strâmbu, Com. Chiuiești; Școala Gimnazială Buza, Com. Buza.



Potrivit acestor reglementări, începând de luni, 22.11.2021, 400 școli din județul Cluj vor funcționa în Scenariul 1, în sistem față în față, iar 43 unități de învățământ vor adopta Scenariul 2 de organizare și funcționare a cursurilor, în sistem online.

