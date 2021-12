Cum te angajezi ca programator după WellCode? Recenzii: ”M-au ajutat foarte mult interviurile din perioada mentoratului!” (P)

Diana este încă unul dintre cursanții WellCode care au demonstrat că mentoratul funcționează și oferă numeroase posibilități de angajare în domeniu, la finalul acestuia.

Ea a demonstrat că nu există ”Nu se poate” și a renunțat la cariera de medic stomatolog pentru domeniul IT.

Diana a povestit în cadrul unui interviu acordat lui Petru Trîmbițaș, fondatorul WellCode, cum a fost experiența ei pe platformă și cum a reușit să fructifice noțiunile acumulate și să se angajeze. Ea a mărturisit în cadrul interviului prezentat pe pagina WellCode Recenzii drumul ei de la vis la realitate și cum a reușit să-și transforme în fapt ceea ce, la început, era doar o dorință timidă.

Ea a spus că a început mentoratul WellCode în perioada în care se afla în concediu pentru creșterea copilului și că a decis să renunțe la cariera din domeniul stomatologiei pentru cea în IT. De la gând la fapt a fost doar un pas, așa că mămica a căutat soluția cea mai bună pentru a-și atinge obiectivul.

”Vin dintr-un alt domeniu, din medicină. Am fost medic stomatolog înainte să mă apuc de IT. Ideea de a mă reorienta profesional mi-a venit atunci când mă aflam în concediul de maternitate. Aveam puțin timp liber, nu foarte mult, căci am doi copii, unul de 5 ani și unul de 2 ani. Dar am zis să încerc. La început, a fost greu. Greu din cauză că mulți mi-au oferit tot felul de sfaturi: începe cu materia de cls a IX-a, cu tot felul de programe. Am încercat, la început, să învăț singură și mi s-a părut greu, deoarece nu mă puteam concentra. Asta până când am ajuns pe platforma WellCode. Atunci când am început să rezolv acolo lucruri foarte simple, foarte bine explicate, a început să-mi placă”, a explicat Diana în interviul acordat lui Petru Trimbitas și prezentat pe pagina WellCode Recenzii.

Fosta cursantă WellCode a rezumat în câteva cuvinte experiența ei pe platforma WellCode și a dezvăluit ce a ajutat-o cel mai mult să evolueze.

”Am avut multe challenge-uri pentru că nu aveam timp, dar toată platforma a fost foarte provocatoare. Abia așteptam să-mi găsesc timp și să rezolv ce am de făcut, lucru care mi-a plăcut foarte mult. De asemenea, faptul că era totul foarte bine structurat și-mi vedeam acolo progresul. Am primit tot felul de sfaturi, hint-uri, ce ar trebui să fac. Au fost momente când, da, m-am simțit, efectiv, blocată. Momente când credeam că nu o să o mai scot la capăt. Cred că cel mai bine e să găsești soluția singur, pentru că în momentul în care-ți găsești soluția singur, chiar îți creezi un pattern și o să știi să-l utilizezi. Asta cred că m-a și ajutat, că nu puteam petrece mult timp în fața calculatorului și, de multe ori, rezolvam o problemă în gând. Asta m-a ajutat mult, pentru că mă făcea să gândesc. Seara, când copiii dormeau, eu rezolvam problema pe platformă, cu soluția la care mă gandisem în timpul activităților de peste zi. Ceream destul de des codereview-uri în perioada în care rezolvam probleme, pentru că vedeam de acolo lucruri care mă ajutau. Pe mine m-a ajutat să cer review-uri, pentru că vedeam și alte soluții și modalități în care aș fi putut rezolva mai ușor sau mai frumos o problemă. Te ajută să evoluezi, practic”, a povestit Diana.

În prezent, mămica lucrează ca front developer în cadrul unei companii și a marcat primul ei job în IT, obținut cu ajutorul mentoratului WellCode. Diana a dezvăluit cum a reușit să își atingă obiectivul și să lucreze ca programator, într-un timp atât de scurt.

”M-am angajat ca front-end developer pe react și pot spune că mi-am început cariera în domeniul IT. Am făcut primul pas. Cu siguranță, provocările vor fi multe. Simt că este un domeniu în care nu se termină niciodată ce ai de învățat, tehnologiile se schimbă foarte repede. Îl văd ca pe un început și vor fi, cu siguranță, foarte multe challenge-uri. Asta mă și încântă, dar mă și sperie, pentru că este un început și nu știu exact cum va fi. Îmi doresc să știu să fac cât mai multe și să învăț cât mai multe tehnologii, astfel încât să pot aduce o reală contribuție. Dacă muncești și faci zilnic câte ceva pentru a evolua, atunci, cu siguranță, rezultatele vor veni pe parcurs”, spune ea.

Întrebată despre interviul de angajare, Diana a mărturisit că a ajutat-o foarte mult experiența de pe platforma WellCode și faptul că și-a dezvoltat, acolo, abilitatea de a explica corect și coerent o problemă și soluția acesteia. Lucrul acesta s-a dovedit suficient și extrem de convingător pentru angajator, care i-a oferit pe loc jobul.

”Cel mai mult cred că m-a avantajat faptul că chiar am rezolvat problemele pe care le-am avut și că le-am rezolvat pe toate, plus una în plus. Aici m-au ajutat foarte mult interviurile din perioada mentoratului și faptul că ceream codereview-uri. Asta pentru că, de fiecare dată, prin comentariile pe care le dădeam, încercam să explic problemele”, a mărturisit Diana în interviul de pe pagina WellCode Recenzii.

