Pe mâinile cui rămâne Universitatea Babeș-Bolyai? Rectorul Daniel David e noul ministru al Educației.

Daniel David este, oficial, noul ministru al Educației astfel că întrebarea care se pune este cine va rămâne la cârma Universității Babeș-Bolyai, prima universitate din România atât în clasamentele internaționale cât și în metarankingul Ministerului Educației.

Daniel David nu poate fi și rector Universității Babeș-Bolyai și ministru al Educației.| Universitatea Babeș-Bolyai - Facebook

Daniel David este noul ministru al Educației și Cercetării, după ce cabinetul Guvernului Ciolacu 2 a depus jurământul pentru învestitură în fața președintelui României, Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni.

Suspendare sau demisie?

Daniel David nu poate fi și rector Universității Babeș-Bolyai și ministru al Educației, aflându-se în conflict de interese. Ce va alege? Se suspendă din funcția de rector și revine la Cluj după ce își termină mandatul la București? Sau își dă demisia din funcția de rector?

Cel mai probabil Daniel David va decide să se suspende din funcția de rector, iar atribuțiile sale vor fi preluate de unul dintre prorectori.

Noul ministru al Educației spune că încă nu s-a decis ce cale va urma.

„Nu am luat nicio decizie. Nu am decis nimic, încă sunt în discuții zilele acestea în ceea ce privește delegarea activităților de la universitate. În câteva zile mă voi decide și voi anunța, cel mai probabil după Crăciun”, a declarat Daniel David pentru monitorulcj.ro.

Cel mai puternic minister dintr-un Guvern trebuie să fie cel al Educației

Daniel David, propunerea PNL pentru funcția de ministru al Educației și Cercetării, a declarat că bugetul ministerului trebuie să fie mai mare decât cel din anul precedent și a subliniat că educația și cercetarea trebuie să primească 15% din bugetul total al țării.

„Ministerul cel mai puternic dintr-un guvern trebuie să fie ministerul care se ocupă de educație și știință”, a spus Daniel David, la finalul audierilor din comisiile parlamentare.

Rectorul UBB a explicat că a acceptat propunerea dintr-o „neliniște pe care o am”, subliniind că România este „polarizată” și că educația și cercetarea sunt fundamentale pentru o „Românie mai europeană, o Românie a cunoașterii”.

Cine este Daniel David

CV-ul lui Daniel David Daniel David a luat licența în psihologie în anul 1994 (a parcurs ultimii doi ani de studii într-un singur an). În anul 1999 a obținut titlul de doctor în psihologie (științe cognitive/prelucrări inconștiente de informație) și în 2002 a terminat un program postdoctoral la Mount Sinai School of Medicine and Hospital, în New York.

David este profesor la Departamentul de Psihologie Clinică și Psihoterapie al Universitatea Babeș-Bolyai încă din anul 2007, departament pe care l-a și condus între 2007 și 2012. Între 2007 și 2016 a fost directorul unei școli doctorale de profil, iar între 2004 și 2016 a fost directorul Institutului Internațional pentru Studii Avansate de Psihoterapie și Sănătate Mentală Aplicată.

Daniel David colaborează cu două instituții americane: Icahn School of Medicine at Mount Sinai (New York) și Institutul Albert Ellis.

El este și președintele Asociației Psihologilor din România.

Rector UBB la al doilea mandat

Daniel David a fost ales prima dată rector al Universității Babeș-Bolyai în 3 martie 2020. David a preluat mandatul de rector de la cel care a cumulat și șefia UBB, și funcția de președinte al Academiei Române, Ioan Aurel Pop.

În 8 februarie 2024, profesorul Daniel David a obținut un nou mandat de rector al Universității Babeș-Bolyai pentru perioada 2024-2029.

Nu este prima oară când Daniel David se implică la nivel instituțional în Educație. A fost vicepreședintele Comisiei care a elaborat Legea Educației (din 2011) și l-a consiliat pe fostul ministru al Educației Mircea Miclea.

Implicat în alegerile prezidențiale

Daniel David și UBB au fost parteneri în organizarea unei dezbateri prezidențiale care i-a adus la aceeași masă pe Kelemen Hunor, Mircea Geoană, Elena Lasconi, Ludovic Orban, George Simion și Cristian Diaconescu.

Numele lui Daniel David s-a regăsit și printre cele propuse de Kelemen Hunor pentru a fi candidat unic la următoarele alegeri prezidențiale.

