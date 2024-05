Au început evaluările naționale pentru elevii din clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a

Au început evaluările naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a. Sursă foto: Facebook/ Municipiul Cluj-Napoca

Evaluările naţionale pentru elevii din clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2023 - 2024 au început luni.

În perioada 13 - 29 mai este programată sesiunea de evaluări naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2023 - 2024, care se adresează unui număr de peste 500.000 de elevi.



Astfel, evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a începe luni cu proba de Limbă şi comunicare - scris - Limba română, respectiv proba de Limbă şi comunicare - scris - Limba maternă pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale.

Marţi, elevii claselor a II-a vor susţine proba de Limbă şi comunicare - citit - Limba română, iar miercuri elevii aparţinând minorităţilor naţionale participă la proba de Limbă şi comunicare - citit - Limba maternă.

Proba la matematică şi ştiinţe ale naturii va avea loc joi, în timp ce vineri se va desfăşura ultima probă din cadrul EN II (Limbă şi comunicare - scris-citit - Limba română pentru minorităţile naţionale), susţinută de elevii aparţinând minorităţilor naţionale. Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar (la finalul clasei a IV-a/EN IV) are următorul calendar: limba română (21 mai), matematică (22 mai) şi limba maternă (23 mai).



Calendarul de administrare a evaluării naţionale la finalul clasei a VI-a (EN VI) are următoarea configuraţie: 28 mai - Limbă şi comunicare, respectiv 29 mai - matematică şi ştiinţe ale naturii. Durata alocată rezolvării este de 30 de minute pentru fiecare test administrat (EN II), respectiv de 60 de minute pentru fiecare test administrat (EN IV şi EN VI).

