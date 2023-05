Zilele Liceului „Lucian Blaga”: 50 de ani de la înființarea școlii clujene. „Luptăm pentru fiecare copil și ne străduim să-l ajutăm să își atingă potențialul” VIDEO

Elevii și profesorii sărbătoresc în această săptămână 50 de ani de la înființarea Liceului Teoretic „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca, una dintre cele mai prestigioase școli din municipiu. De 15 ani de zile, la „Blaga” rata de promovare la BAC este 100%.

„Zilele Blaga”. Festivitate aniversară, la 50 de ani de existență a Liceului Teoretic „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca / Foto: monitorulcj.ro



Anul 1972 este anul înființării școlii, sub denumirea de Liceul de Electrotehnică și Fizică nr. 3. Aici, dascălii pregăteau specialiști în domeniul fizicii nucleare și electroniști pentru automatizări, sub patronajul Comitetului de Stat pentru Energie Nucleară și Ministerul Învățământului, pe o durată a studiilor de 5 ani.

50 de ani de la înființarea Liceului Teoretic „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca / Foto: monitorulcj.ro

Însă, din 1979 acesta a devenit Liceul de Matematică și Fizică nr. 1, iar durata studiilor a fost scurtată la 4 ani. Anul 1981 aduce o altă schimbare, când liceul își mută sediul de pe Calea Mănăștur în cartierul Gheorgheni, iar din 1988 liceul își schimbă denumirea, Liceul Teoretic 1, ieșind de sub patronajul Comitetul de Stat pentru Energie Nucleară. În această perioadă, liceul funcționează cu clasele Matematică, Fizică, Electrotehnică, dar asigură în continuare calificarea elevilor în domeniul fizicii nucleare și automatizărilor.

1994 aduce unificarea liceului clujean cu școala nr. 18, moment din care funcționează cu clasele I-XII, sub denumirea de Liceul Teoretic „Lucian Blaga”. Liceul funcționa exclusiv în filiala teoretică, având profil real: Matematică-Informatică (intensiv Informatică, respectiv intensiv Engleză) și profil uman: Filologie. Din acest punct, activitatea didactică se desfășoară în două corpuri de clădire în funcție de nivelul de studiu.

Anul 2012 aduce o schimbare majoră: profilul liceului rămâne exclusiv pe profil real, cu specializările de astăzi: Matematică-Informatică (intensiv Informatică, repsectiv intensiv Engleză) și Științe ale Naturii, intensiv Engleză.

50 de ani de existență a Liceului „Lucian Blaga”

Acum, la jumătate de secol distanță de la înființare, în curtea Liceului Teoretic „Lucian Blaga” răsună muzică, se aud râsete și pe fețele copiilor sunt schițate zâmbete, fiindcă e o perioadă de sărbătoare.

Pe 9 mai (care este și Ziua Europei), de la ora 10:00, a început festivitatea aniversară, iar curtea a fost plină de elevi de toate vârstele, profesori, personalități care au lucrat în cadrul liceu de-a lungul timpului, părinți, care se bucură că se reîntâlnesc și sărbătoresc cei 50 de ani de existență ai școlii:

„Anul acesta, liceul nostru sărbătorește semi-centenarul existenței sale. Încet, începem să conștientizăm că de aici înainte vârsta liceului va fi măsurată prin raportare la secole, nu doar din simpli ani. Suntem o instituție care învinge timpul deoarece credem cu adevărat în viziunea școlii noastre. Liceul Teoretic Lucian Blaga este o organizație școlară orientată spre excelență, fiind caracterizată prin seriozitatea, calitatea și competența atât a cadrelor didactice, cât și a elevilor. Calități impuse atât de domeniile tradiționale de studiu: matematica, fizica, informatica, dar și de competențele recente, ce decurg din procesul de maturizarea a școlii: engleza, franceza, limbi europene. Este un liceu cu o evoluție ascendentă, modelată de personalități puternice care propulsează absolvenți în centrul vieții academice și culturale a Clujului.

50 de ani de la înființarea Licului Teoretic „Lucian Blaga” Cluj / Foto: monitorulcj.ro

După cum ați remarcat din istoria sa, încă de la înființarea liceului nostru am mizat pe științele exacte. După o jumătate de secol de existență, pariul s-a dovedit a fi unul câștigător. Disciplinele reale au format absolvenților liceului unul dintre instrumentele esențiale succesului în viață: gândirea logică și structurată. Dar toți acești absolvenți de succes au fost pregătiți de profesioniști de excepție, dascălii școlii, care au crezut și cred în valori și în importanța de a educa elevii pentru a deveni oameni. Ani de ani creștem și progresăm împreună: adulți și copii, aducând școala tot mai sus în topul liceelor clujene. Viitorul școlii trebuie să fie minunat pentru că este construit pe această comunitate deosebită de oameni, formați în spiritul școlii noastre. La mulți ani Liceului Teoretic „Lucian Blaga”!”, susține directorul liceului, prof. Laura Ungurean, în discursul său.

Zilele Liceului „Lucian Blaga”. Directoarea Școlii înmânează diplome / Foto: monitorulcj.ro

Rată de promovare de 100% la BAC, de 15 ani

Liceul Teoretic „Lucian Blaga” este o școală europeană, cu dascăli axați pe dezvoltarea elevilor atât pe plan educațional, cât și social. Iar rezultatele obținute de-a lungul anilor la Bacalaureat și admiteri vorbesc de la sine:

Zi de sărbătoare la Liceul „Lucian Blaga” Cluj / Foto: monitorulcj.ro

„Este o zi a bucuriei și a emoției, sentimente foarte puternice, pentru că 50 de ani de școală îi împlinești o singură dată. Este o mare responsabilitate pentru noi să organizăm acest eveniment. Ne-am dorit ca emoția reîntâlnirii să fie trăită din plin și excelența școlii să fie vizibilă pentru toți cei care au fost astăzi prezenți, dar și pentru cei care ne urmăresc în municipiul Cluj-Napoca, în țară și peste hotare. Ne-am făcut cunoscuți, ca școală, atât în topurile naționale, cât și prin colaborări europene, câștigând chiar titlu de școală europeană anul trecut.

Noi, profesorii și elevii, suntem o adevărată familie. Luptăm foarte mult pentru fiecare copil care este la noi în școală și ne străduim să-l ajutăm să își atingă potențialul, chiar să-l și depășească. Ne dorim să urcăm cât mai sus în topuri pentru că e o provocare continuă. Elevii noștri sunt foarte buni. Avem la Bacalaureat de 15 ani promovabilitate de 100%, iar media de admitere în clasa a VIII-a e în continuă creștere. Ne dorim să fim din ce în ce mai buni și mai căutați pe piața școlilor din municipiul Cluj-Napoca”, a declarat, pentru monitorulcj.ro, Laura Ungurean.

Elevii de la „Blaga”, jucându-se împreună / Foto: monitorulcj.ro

Inspector Școlar General: „Aici am obținut cele mai multe performanțe ca profesor”

La eveniment a participat și inspectorul școlar general, Marinela Marc. Ca fost cadru didactic al acestui liceu, șefa IȘJ ne spune că aici a avut cele mai multe performanțe:

„Orice aniversare în viața unei școli este un moment important pentru elevi, pentru profesori, părinți și colaboratori. Sunt aici în calitate de inspector școlar general, dar am venit cu foarte multă emoție pentru că am fost foarte mulți ani profesorul acestei școli și cred că aici m-am format profesional și aici am obținut cele mai multe performanțe: și la catedră, și cu activitatea extracurriculară. Am înființat revista acestei școli, „Millenium”, care iată că și astăzi își continuă activitatea. Am pus în scenă de-a lungul anilor, în cadrul Zilelor Blaga, piesele de teatru ale lui Lucian Blaga… M-am implicat în foarte multe activități și mă leagă amintiri foarte frumoase de acei ani. Țin legătura cu mulți foști elevi care s-au realizat profesional. Mă bucur că școala și-a păstrat standardele profesionale și indicatorii de succes și reușite și că în continuare este una dintre cele mai prestigioase școli ale comunității, o școală europeană cu 100% procent de promovare a examenului de Bacalaureat, cu proiecte europene în derulare. E o școală atractivă pentru comunitate pe care cred că în continuare o definește seriozitatea, exigența, dar și starea de bine a elevilor”, a declarat, pentru monitorulcj.ro, Marinela Marc.

Zilele Liceului Lucian Blaga Cluj / Foto: monitorulcj.ro

Totodată, Marinela Marc e prezentat liceul ca un mediu sănătos, atât pentru elevi, cât și pentru profesori și vorbește cu drag despre perioada pe care a petrecut-o lucrând aici: „Noi întotdeauna ne simțeam bine la aceste activități. Peste tot pe unde am fost aminteam cu drag, le spuneam noilor colegi, ce bine ne simțeam aici la Blaga cadrele didactice și cât de mult așteptam să organizăm evenimente frumoase cu elevii. Cred că această comuniune a rămas la Blaga și cred că și aceste momente de sărbătoare unesc colectivul și stimulează planuri de perspectivă”.

