„Crăciun Multicultural” la Liceul Lucian Blaga! Elevii au făcut spectacole, au gătit și au prezentat tradițiile din 14 culturi, într-un mod inedit. VIDEO

Spectacole, tradiții, mâncare și voie bună! - așa poți să descrii ziua de miercuri, 21 decembrie, de la Liceul Lucian Blaga din Cluj-Napoca, unde s-a derulat din nou activitatea „Crăciunul Multicultural”.

Elevii Liceului Teoretic Lucian Blaga din Cluj-Napoca au pregătit „Crăciunul Multicultural” / Foto: monitorulcj.ro

Mințile istețe de la această școală clujeană au reușit să creeze atmosfere de poveste pentru cei care i-au urmărit, dar și să transmită mai departe cunoștințe privind tradițiile din mai multe țări.

Concret, la Liceul Teoretic Lucian Blaga, elevii au avut o misiune înainte de vacanța de Crăciun: să prezinte o țară din punct de vedere al tradițiilor și mâncărurilor de Crăciun.

Nu doar că această activitate este benefică pentru procesul de învățare, ci este și distractivă. Elevii au depus adevărate eforturi ca să decoreze sălile de clasă, să învețe dansuri și cântece sau chiar să pregătească scenete de teatru și bucate tradiționale din țara pe care o reprezintă.

„Crăciunul Multicultural”, o tradiție de 15 ani

Activitatea intitulată „Crăciunul Multicultural” este cu adevărat o tradiție la Liceul Teoretic Lucian Blaga, fiindcă aceasta „datează” de 15 ani încoace.

Deși pandemia a blocat două ediții ale acestui eveniment îndrăgit de elevi și profesori, „Crăciunul Multicultural” a revenit în forță în 2022. Despre acest eveniment, directorul liceului, prof. Laura Ungurean, ne spune că este un „brand Blaga”:

„Crăciun Multicultural este un brand Blaga. Noi l-am inventat în urmă cu 15 ani și de atunci, neîntrerupt până la pandemie, s-a desfășurat în Ajunul Crăciunului în școala noastră. Doar în 2020-2021, în cei doi ani de pandemie, l-am întrerupt, după care l-am reluat. Care a fost problema anului acesta: faptul că elevii care acum au ajuns în liceu nu mai aveau modelul de urmat. Atunci au trebuit să se reinventeze, de unii singuri, așa că este o surpriză și pentru noi activitatea de astăzi”, a declarat, pentru monitorulcj.ro, Laura Ungurean.

Director prof. Laura Ungurean / Foto: monitorulcj.ro

Evenimentul este organizat de Consiliul Elevilor. Au fost realizate bilețele cu numele țărilor, care mai apoi au fost trase la sorți pentru a decide fiecare clasă ce țară primește.

Scenetă pregătită de elevi - Irlanda / Foto: monitorulcj.ro

12 culturi, sărbătorite la „Blaga”

Profesorul și coordonatorul pe proiecte europene, Anca Mora, a explicat pentru monitorulcj.ro ce au avut, mai exact, de făcut elevii.

„Este o activitate pe care noi o derulăm de mulți ani aici în școală: Crăciunul Multicultural. Fiecare clasă se pregătește și prezintă una dintre țări, încercăm din Europa. În ultima vreme au fost atenți elevii să aleagă din Uniunea Europeană.

Care e ideea: ei trebuie să-și prezinte tradițional Crăciunul din țara respectivă. Se ocupă de: aspectul sălii de clasă, decorează cu tot felul de elemente specifice țării, pe urmă fac o mică scenetă în care prezintă tradițiile de Crăciun, se îmbracă strategic, se costumează tot tradițional cei care pot, pe ideea pe care o au. La final prezintă câteva produse culinare tot specifice serii de Crăciun. Practic, este o muncă în echipă. Încercăm să îi mobilizăm să lucreze cât mai bine, să se descurce singuri și să se obișnuiască să se organizeze în echipă”, a declarat Anca Mora.

Fiecare clasa a avut între 5 și 10 minute pentru a-și prezenta țara.

Masă plină de bucate - Polonia / Foto: monitorulcj.ro

Elevii și-au arătat creativitatea și s-au bucurat de moment

Elevii de la Liceul „Lucian Blaga” au venit cu diverse idei creative, costumații impresionante și momente artistice inspirate sau chiar amuzante, de care s-au bucurat și ei. Nu doar că au învățat câte ceva nou prin aceste activități, dar a părut că s-au și distrat!

Între țările pe care au trebuit să le prezinte s-a numărat și România, iar din prezentarea elevilor desigur că nu a lipsit capra, costumații tradiționale și o horă ca la carte. La horă au fost invitați să participe chiar și spectatorii. Printr-o altă perspectivă, elevii care au trebuit să prezinte Franța au impresionat și ei prin diverse costumații și momente de actorie, în care au prezentat importante personalități franceze, precum Marie Curie sau Emmanuel Macron, ori chiar echipa de fotbal a Franței, dar și momente istorice importante sau descoperiri științifice, toate într-un cadru „crăciunesc”, cu un brad frumos împodobit și decorațiuni specifice în sala de clasă.

Belgia i-a avut pe cei mai tineri dintre elevii participanți - clasa a VI-a. Și aceștia au făcut un spectacol minunat. Pe lângă faptul că au umplut masa cu o mulțime de bucate, au adus chiar și o fântână de ciocolată! Ca moment artistic, două eleve au cântat la chitară și cu vocea, câteva „domnițe” au pregătit un dans tradițional impresionant și toată clasa a cântat o colindă specifică pe final.

Fiecare clasă a avut câte ceva impresionant și a reușit să-și exprime creativitatea. Miercuri, elevii de la Blaga au reușit să prezinte cu succes următoarele țări/culturi: Austria, Ungaria, Franța, Belgia, Irlanda, Polonia, Finlanda, Grecia, Italia, Portugalia, Etnia Romă, România, America și Spania.

„E un eveniment care mobilizează practic toți copiii școlii. Îl așteptăm în fiecare an, este o tradiție. E foarte frumos să-i vezi pe copii în alte ipostaze decât cea de elev și să vezi felul în care își exprimă creativitatea pe care altfel nu l-ai vedea la clasă, în timpul unei ore normale de curs. A ieșit foarte bine. Au valorificat elemente de cultură și civilizație franceză, marile figuri care au marcat istoria, știința Franței. Copiilor le-a plăcut să se implice, să-și caute recuzită și în final a ieșit o treabă minunată”, a spus Manea Cristina, profesor de limba franceză.

Franța / Foto. monitorulcj.ro

Elev: „Ne ajută să fim mai înțelegători”

Alexandru Bodor, elev în clasa a X-a, membru în Comisia de Jurizare și în Consiliul Elevilor, a spus că este „surprinzător” cât de bine s-au descurcat colegii săi din școală în organizarea unei prezentări pe cinste: „Fiind primul an în care jurizez mi se pare foarte interesant că am șansa să văd mai toate clasele. Anul trecut când am luat parte la activitatea asta a trebuit să mă focusez pe clasa mea și să ne iasă nouă proiectul bine, dar e foarte mișto ca inițiativă. Pe lângă că descoperim lucruri pe care în mod normal nu am avea de unde să le știm, din diferite culturi, e o inițiativă foarte bună pentru o activitate oarecum extrașcolară care să te țină entertained (distrat). Chiar se vede că multe clase s-au implicat foarte bine și e important și pentru noi să reprezentăm țara pe care o avem cât mai bine. Ca organizare, mie mi se pare surprinzător de bine, ținând cont că profesorii nu se implică în scenetele sau în activitățile pe care le avem”, a declarat Alexandru pentru monitorulcj.ro.

Irina, o elevă care a fost implicată în crearea prezentării, a spus că a fost o experiență frumoasă: „Mi-a plăcut mult pentru că am putut învăța foarte multe lucruri despre diferite culturi și am putut să colaborez cu colegii, să lucrăm cât mai bine în echipă, să ne cunoaștem unii pe alții. Am putut să decorăm clasa mai frumos, mai ales că acum sunt sărbători. A fost o experiență frumoasă, dar și un mod bun de a încheia perioada asta de școală”, ne-a relatat Irina.

Radu Cristian, un alt elev care a ajutat la prezentarea țării Finlanda, consideră că evenimentele ca „Crăciunul Multicultural” îi ajută pe elevi să fie mai înțelegători și deschiși: „Mie mi se pare că Crăciunul Multicultural este o idee foarte bună pentru a prezenta copiilor alte idei despre cum oamenii din diferite țări își petrec Crăciunul și sărbătorile de iarnă. În opinia mea, accesul la informații despre persoane din alte țări deschide mintea oamenilor și ne ajută să fim mai înțelegători unii cu alții și să respectăm tradițiile altora. Noi avem țara Finlanda și eu am ales să gătesc cornulețe finlandeze cu încă trei colegi de-ai mei”, a declarat, pentru monitorulcj.ro, Radu.

Brad - Finlanda / Foto: monitorulcj.ro

Director: „Ne considerăm o familie mare. Am sărbătorit Crăciunul împreună”

„Astăzi s-a dovedit că fiecare clasă este foarte creativă. Toți elevii noștri care au participat sunt foarte dornici să-și exprime perspectivele legate de Crăciun. Într-adevăr astăzi ne-au purtat prin magia Crăciunului de altădată și actual, de pe alte meleaguri. Practic, astăzi am făcut o călătorie prin toată Europa. Pentru noi a fost un moment deosebit, o continuarea unei tradiții, și am sărbătorit cu toții, elevi și profesori, împreună Crăciunul ca o adevărată familie. Practic acesta este spiritul Crăciunului: a sărbători în familie. Și noi ne considerăm, întregul liceu, o mare familie”, ne-a mărturisit directorul liceului.

