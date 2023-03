Studenții UBB au câștigat o competiție internațională organizată de Universitatea din Northern Iowa (SUA)

O echipă de patru studenți ai Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a câștigat concursul internațional NIBS Worldwide Case Competition, desfășurat în perioada 5 - 10 martie 2023, la Universitatea din Northern Iowa, în orașul Cedar Falls din SUA.

Studenții UBB, câștigătorii concursului internațional NIBS Worldwide Case Competition/Foto: Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca Facebook.com

În urma unei etape mondiale de calificare, un număr total de 16 echipe universitare din 13 țări au ajuns în etapa finală a competiției.

În cadrul competiției din SUA, echipa clujeană a reușit să se califice de pe locul doi în grupă, reușind să învingă, în sferturile de finală, o echipă din Olanda iar în semifinale, o echipă din Germania, calificându-se astfel în finala mare a competiției. În finală, echipa clujeană a concurat cu o echipă studențească din Canada, reușind să obțină un punctaj superior celui obținut de adversarii canadieni, câștigând astfel concursul.

Pe parcursul competiției, echipa studenților UBB a trecut de echipele de la Avans University of Applied Sciences (Olanda), Budapest Business School (Ungaria), respectiv LAB University of Applied Sciences (Finlanda), Rotterdam University of Applied Sciences (Olanda), Heilbronn University (Germania), respectiv Bishop's University din Canada.

Totodată, în diferitele etape ale competiției, echipa clujeană a avut de rezolvat trei studii de caz de 4 ore, respectiv trei studii de caz de 3 ore în doar șase zile. Probele au abordat fenomene economice internaționale, echipele având sarcina de a elabora strategii de afaceri și soluții concrete la provocările unor companii, precum Fortum India, Uniqlo, Indurtex, GRW South Africa, Shakti Plastics și Arcos Dorados Colombia.

Studenții UBB, câștigătorii concursului internațional NIBS Worldwide Case Competition/Foto: Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

Echipa clujeană coordonată de prof. univ. dr. Szász Levente, conf. univ. dr. Györfy Lehel, respectiv lect. univ. dr. Rácz Béla-Gergely a fost formată din Sarolta Zsófia Albert (Finanțe și bănci, anul II), Krisztina Bokor-Tóth (Management, anul III), Anna Bugár (Finanțe și bănci, anul II) și Kende-Ferenc Pastor (Management, anul III). Echipa a fost însoțită la competiție de Miriám Nagy, directorul general al GTK, membru alumni al UBB-FSEGA.

