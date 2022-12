Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a venit la Cluj. Participă la o conferință la UBB

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, se află în acest weekend la Cluj-Napoca.

Maia Sandu participă, sâmbătă, la o conferință la Facultatea de Studii Europene din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Conferința este organizată de Valentin Naumescu, profesor de relații internaționale la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai (UBB) Cluj-Napoca.

Una din temele conferinței este Europa după războiul cu Ucraina. Cu această ocazie, Maia Sandu a primit premiul ICDE România Europeană 2022 din partea Asociației Inițiativa pentru Cultură Democratică Europeană (ICDE).

„Pentru Republica Moldova, victoria Ucrainei înseamnă restabilirea păcii în regiune, scoaterea trupelor rusești din țara noastră, dezvoltare economică normală și șansa de a rămâne parte a lumii libere”, a spus Sandu.

Sâmbătă dimineața, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu ușile închise și cu rectorul UBB Cluj, Daniel David.

„Um om special, dedicat modernizării țării sale. M-am bucurat să o avem astăzi oaspete la UBB pe Președinta Republicii Moldova, Excelența Sa doamna Maia Sandu. La nivel de rectorat am discutat despre cum UBB se poate implica în modernizarea sistemului academic din Republica Moldova (ex. formarea profesorilor prin centre și unități de excelență, mobilități etc.), inclusiv în pregătirea psihoculturală a populației pentru integrarea în Uniunea Europeană, iar apoi, și cu participarea Excelenței Sale doamna Ramona Chiriac, Șefa Reprezentanței Comisiei Europene în România, am susținut-o în cadrul ceremoniei de decernare a premiului România Europeană 2022 al Asociației Inițiativa pentru Cultură Democratică Europeană (ICDE), în cadrul conferinței «Europa după războiul din Ucraina: Perspective, viziuni, strategii, proiecte» organizată de Facultatea de Studii Europene a UBB”, a precizat prof. univ. dr. Daniel David, rectorul UBB.

