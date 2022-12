Provocările învățământului în Cluj: Elevii se angajează din lipsa banilor, ceea ce duce la abandonul școlar

O bună parte dintre elevii din Cluj sunt nevoiți să se angajeze pentru a-și acoperi cheltuielile zilnice, iar astfel apare abandonul școlar.

Elevii se angajează din lipsa banilor și abandonează școala/ sursa foto: portalinvatamant.ro

Mulți dintre elevi nu au suficiente resurse materiale și încep să lucreze în diferite companii. Apare abandonul școlar, deoarece nu mai fac față să vină și la școală, să vină și la practică, în spate mai lucrează încă 6 ore, arată Andrei Mercea, coordonatorul școlii duale de la Jucu, județul Cluj, citat de edupedu.ro

„Am avut un elev care, spre exemplu, făcea naveta, venea la noi la fabrică, după care de la noi, de la fabrică, fugea rapid la un hypermarket și programul lui era de la 6 dimineața și până undeva la 11 seara, cam așa”, a declarat Andrei Mercea, coordonatorul Școlii Duale Bosch din Jucu, în cadrul unei dezbateri organizate de Comisia pentru omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi din Senat.

Acesta a vorbit despre faptul că elevii sunt nevoiți să lucreze pentru a se putea susține, ceea ce duce la abandonul școlar:

„Mulți dintre ei poate au nevoie să se susțină pe parcursul anului școlar, deoarece nu au suficiente resurse materiale și atunci încep să lucreze în diferite companii sau din zona retail. Și aici apare abandonul școlar, deoarece nu mai fac față să vină și la școală, să vină și la practică, în spate mai lucrează încă 6 ore”, a semnalat Andrei Mercea.

„Ajungem la un elev care învață 6 ore și lucrează încă 6 ore.

Deseori, abandonează școala, deoarece școala nu-i produce absolut nimic, ca un câștig pe termen scurt, și el se gândește doar la câștigul pe termen scurt, are nevoie de mâncare, are nevoie să-și plătească o chirie, are nevoie de haine și atunci abandonează școala și merge mai departe să lucreze în domeniul respectiv. Din păcate, avem anual aceste situații”, a adăugat Andrei Mercea, coordonatorul școlii duale din Jucu, Cluj.

Învățământul dual, tot mai căutat în Cluj

Învățământul profesional în sistem dual a început să fie tot mai căutat de elevii din Cluj. Astfel, până în 2020, când pandemia a blocat pentru o perioadă considerabilă de timp activitatea fizică a elevilor, pentru anul școlar 2019-2020 erau înregistrate un număr de 20 de clase, care erau pregătite să primească peste 700 de elevi pentru sistemul de învățământ dual.

Învățământul profesional în sistem dual are scopul de a livra forța de muncă necesară angajatorilor și se face pe baza solicitării operatorului economic, care asigură fiecărui elev o bursă lunară, la care se poate adăuga un premiu de stimulare a performanței, precum și condiții de pregătire practică.

De obicei, după obținerea calificării, absolvenții au posibilitatea de a se angaja în cadrul companiei care a asigurat suportul necesar desfășurării perioadei de învățare și practică.

La nivelul județului Cluj figurează o serie de instituții de învățământ preuniversitar în cadrul cărora funcționează clase pe sistem dual, precum Colegiul Tehnic „Raluca Ripan”, Colegiul Tehnic „Napoca”, Liceul Tehnologic Reformat, Colegiul Tehnic Energetic, Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” – din Cluj-Napoca, respectiv Colegiul „Emil Negruţiu” din Turda şi Colegiul Tehnic „Victor Ungureanu” din Câmpia Turzii.

