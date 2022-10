Emilia Șercan: „Plagiatul a devenit o chestiune politică. Suntem într-un cerc vicios, care pleacă de la mediul universitar”

Jurnalista Emilia Șercan, prezentă luni la deschiderea anului universitar la o facultate din Cluj, a vorbit despre lipsa integrității academice, arătând că aceasta își are originea în universități. Jurnalista a remarcat că problema plagiatului devine tot mai mult „o chestiune politică”.

Emilia Șercan îndeamnă tinerii să rămână în țară. FOTO: Monitorul de Cluj

Jurnalista de investigație Emilia Șercan, unul dintre cei mai influenți jurnaliști din țară datorită dezvăluirilor sale privind plagiatele unor politicieni de vârf din România, a fost invitată luni la festivitatea de deschidere a anului universitar la departamentul de Științe Politice a Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

În discursul său, jurnalista a vorbit despre integritate academică, punctând că lipsa ei afectează spațiul public și generează o serie de probleme care pleacă de la mediul universitar.

„Plagiatul a devenit o chestiune politică și vedem modalitatea în care politicienii se raportează la plagiat prin diverse prevederi pe care încearcă să le includă în Legea Educației. Vedem că (plagiatul - n.red.) tinde să se transforme într-o chestiune politică sau cel puțin politizată. (…) Avem nevoie de integritate plecând de la mediul academic pentru a transfera o serie de principii și de valori către societate. Din primul moment când am descoperit că lipsa integrității afectează spațiul public, mi-am dat seama că suntem într-un cerc vicios, care pleacă de la mediul universitar. În mediul academic sunt educați și formați viitorii profesori, cei care predau în școli sau în licee, (…) și problema este cum sunt formați acești profesori în mediul universitar, ce valori ajung la acești profesori”, a afirmat Emilia Șercan.

Migrația tinerilor pentru educație

Emilia Șercan a vorbit, de data aceasta și din postura de lector universitar, despre plecarea tinerilor din România la studii în afara țării, exprimându-și regretul față de faptul că numărul acestora este tot mai mare, iar proporția celor care revin în țară după finalizarea studiilor, infimă.

„E important să ne gândim la lucrurile acestea pentru că probabil vă gândiți la unii dintre colegii voștri care în momentul acesta sunt în străinătate. Au plecat în străinătate, poate unii dintre ei cu mari sacrificii personale, financiare sau de altă natură și ne uităm cu toții la un soi de migrație către Occident, în scopul educației. Acest fenomen se produce de mulți ani de zile și datele recente arată că în ultimii 10 ani, s-a dublat numărul tinerilor care aleg să plece să studieze în străinătate, unii chiar din timpul liceului.

Vă spun sincer, mie îmi pasă foarte tare de țara asta. (…) Îmi pasă și mă doare când văd că profilul studenților care vin la universități se schimbă destul de consistent, când văd că mulți tineri care ar putea să studieze în România aleg să nu o facă și important este ce facem noi acum pentru dumneavoastră astfel încât să rămâneți aici, să alegeți să faceți masteratul mai departe în România și doctoratul la fel. Datele arată că, din tinerii care pleacă să studieze în străinătate, proporția celor care se întorc în țară este foarte mică. Poate ar trebui să ne gândim puțin mai mult la toate aceste lucruri și să punem mai mult accent pe valori și pe principii, astfel încât să putem să schimbăm lucrurile”, a mai spus Emilia Șercan.

„Schimbarea trebuie să vină la presiunea societății”

Jurnalista a afirmat că schimbarea clasei politice poate veni doar la presiunea societății, iar până cetățenii nu cer lucruri concrete de la politicieni, lucrurile nu se vor îmbunătăți.

„Am adus în discuție acest subiect pentru că eu cred foarte tare că atâta timp cât presiunea nu vine dinspre societate, clasa politică nu va face absolut nimic și clasa politică, observăm de ani de zile, își conservă status-quo, ba nu numai îl conservă, ci își creează propriile privilegii, ca niște caste, iar noi rămânem și ne uităm cum nu putem să facem absolut nimic. Cred că suntem în momentul în care schimbarea la care sperăm trebuie să vină la presiunea societății și atâta timp cât noi cerem lucruri concrete de la clasa politică, poate reușim să mai îmbunătățim lucrurile și să le schimbăm substanțial în viitor”, a mai spus Emilia Șercan.

Revenind la subiectul plagiatelor, Emilia Șercan a explicat că scrie cu preponderență despre politicieni și demnitari, acesta fiind cel mai eficient mod de a atrage atenția asupra fenomenului și de a face lucrurile să se schimbe.

„Am scris destul de mult despre politicieni și am fost întrebată de nenumărate ori de ce scriu despre politicianul X sau Y. Pentru a face societatea să devină conștientă de o problemă, de regulă trebuie să vorbești despre ceva ce se petrece undeva la vârf. Am spus în trecut, nu o să se producă schimbarea dacă public un articol cu probe devastatoare despre nu știu ce neregulă făcută de un profesor, că a plagiat sau și-a însușit un curs universitar. Alta este discutia în spațiul public atunci când vorbim despre vicepremierul Gabriel Oprea, despre ministrul sănătății Florian Bodoc sau ministrul Sorin Cîmpeanu. (…) E un șoc, însă fără acesta, lucrurile nu se schimbă. Nu am certitudinea că proiectul de legi, sau cel puțin proiectul de legi pentru învățământul superior va fi retras în integralitate sau acele prevederi care favorizau plagiatorii vor fi retrase. E nevoie de astfel de subiecte ca să atragi atenția și o problemă care tinde să se transforme în fenomen să fie tratată cu seriozitate și să se încerce rezolvarea ei prin diverse modalități”, a mai spus jurnalista de investigație.

„Trebuie să descurajăm practicile de preluare a ideilor altor oameni”

Nu în ultimul rând, Emilia Șercan a făcut un apel la profesori să nu le mai ceară elevilor să memoreze și să reproducă comentarii, referate sau eseuri scrise de alții, ci să cultive originalitatea și spiritul critic al elevilor.

„Spațiul academic este cel de la care trebuie să se înceapă ca să vedem în viitor schimbările produse la nivelul școlilor generale, liceelor. Lucrurile trebuie să se schimbe, trebuie să încurajăm originalitatea, trebuie să încurajăm gândirea critică, trebuie să încurajăm spiritul și inițiativele venite din partea elevilor și studenților și trebuie să descurajăm aceste practici de copiere sau de preluare a ideilor altor oameni, ca să ajungem să eliminăm formele, foarte multe, de încălcare a integrității academice”, a adăugat jurnalista.

Emilia Șercan este jurnalist de investigație la PressOne și lector la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din București. În ultimii 20 de ani, ea a scris mai multe articoledesprte plagiatul prin care lideri politici au obținut diplome de doctor sau alte titluri universitare.

Cel mai recent caz este cel al fostului ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, despre care jurnalista Emilia Șercan a scris că a plagiat în anul 2006, ca profesor universitar. Cîmpeanu și-a însușit, într-un curs de specialitate, 13 capitole publicate anterior în mod repetat sub semnătura altor doi profesori de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din București (USAMV-B), a scris Emilia Șercan într-un articol publicat de Press One. Investigația a condus la demisia ministrului.

În luna februarie a acestui an, Emilia Șercan a dezvăluit că premierul Nicolae Ciucă a plagiat teza de doctorat, printre sursele copiate numărându-se alte două teze de doctorat. La puțin timp după dezvăluiri, jurnalista a reclamat că autorităţile statului au orchestrat o operaţiune de kompromat împotriva sa.

De-a lungul timpului, jurnalista de investigații a dezvăluit că mai multe persoane , printre care și Gabriel Oprea, Petre Tobă, Neculai Onțanu și Mihai Stănișoară au plagiat în tezele lor de doctorat.

