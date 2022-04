Internship-urile vor trebui plătite în România. Cine va suporta costurile?

Instituțiile publice și companiile private nu vor mai putea desfășura programe de internship fără plată.

Internship-urile vor trebui plătite în România. Cine va suporta costurile?

Obiectivul face parte din Rezoluția pentru Tineri adoptată în luna februarie de Parlamentul European și urmărește evitarea exploatării tinerilor. Dragoș Pîslaru, președintele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) din Parlamentul European și raportor al Rezoluției pentru tineri, a afirmat că tinerii intră într-un cerc vicios, odată cu finalizarea studiilor: nu au destulă experiență pentru un loc de muncă, iar stagiile de practică sunt de cele mai multe ori neplătite la noi în țară.

Astfel, în absența unui sprijin financiar prelungit din partea familiei, tinerii ajung într-o situație limită.

Citiți știrile monitorulcj.ro și pe Google News

„Unul dintre proiectele fanion pe care le-am pus pe masă este cel legat de faptul că internship-urile nu ar mai trebui să fie neplătite și că aceasta este de fapt o formă care poate ajunge până la exploatarea tinerilor, care muncesc «pe degeaba», în condițiile în are discutăm de un cerc vicios: când un tânăr termină studiile, nu are o experiență pentru a putea să se angajeze. Pe de altă parte, nici nu își poate permite să facă un stagiu neavând nici un fel de venit. Atunci, dacă părinții nu pot să îi acopere aceste cheltuieli, tânărul este nevoit să rămână în limbo în această perioadă. Noi am introdus cerința unui cadru legal din partea Comisiei Europene care să regleze nevoia de a plăti internship-urile, aceste stagii, peste tot în Europa”, a declarat europarlamentarul Dragoș Pîslaru, citat de Presshub.

Citește continuarea materialului pe PressHUB.

CITEȘTE ȘI: