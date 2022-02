Cluj-Napoca, între orașele cu cele mai mari salarii din domeniul construcțiilor. Salariile medii pot crește la 10.000 lei

Cluj-Napoca se numără printre orașele care au cele mai mari salarii în domeniul construcțiilor. Potrivit unei analize eJobs, aproape 46% dintre angajați câștigă până la 10.000 de lei.

45,7% dintre angajaţii din domeniul Construcţiilor câştigă salarii cuprinse între 4.000 şi 10.000 lei, acest sector fiind în topul celor mai bine plătite în acest moment, după IT, Management, Proiectare civilă/industrială, Cercetare-Dezvoltare şi Project Management, arată datele unei platforme de recrutare din România.

„Domeniul construcţiilor a fost unul dintre puţinele care au reuşit să sfideze pandemia, alături de IT, Telecomunicaţii sau Retail. Acest sector nu numai că nu a stagnat, dar a înregistrat şi creşteri pe tot parcursul primilor 2 ani de pandemie.

Criza însă se vede pe alte paliere în acest domeniu, spre exemplu, în lipsa acută de forţă de muncă. Doar în acest moment, sunt peste 3.200 de locuri de muncă”, se menţionează în analiza eJobs transmisă.



Conform datelor introduse până în acest moment în Salario, comparatorul de salarii marca eJobs, de către specialiştii care lucrează în acest sector, media salarială în Construcţii este de 4.000 de lei, iar acest lucru plasează Construcţiile în topul celor mai bine plătite domenii în acest moment, după IT, Management, Proiectare civilă/industrială, Cercetare-Dezvoltare şi Project Management.



„Cei mai căutaţi angajaţi din domeniu sunt muncitorii calificaţi şi necalificaţi. Pentru a-i atrage, angajatorii nu doar că le pun la dispoziţie diverse facilităţi şi beneficii, ci sunt dispuşi să le ofere şi salarii mari doar pentru a bate palma pentru o perioadă mai lungă de timp. În funcţie de caz şi de amploarea proiectelor, dar şi de experienţă, în Construcţii se pot câştiga salarii şi de 2-3 mai mari decât media naţională pentru anumite poziţii. Spre exemplu, un sudor câştigă în medie 4.000 de lei net, dar, în anumite cazuri, aceşti specialişti pot câştiga şi 2.000 de euro lunar. Cu toate că facilităţile fiscale introduse la finalul lui 2018 au atras mai mulţi candidaţi spre acest sector, nevoia de forţă de muncă este în continuare cu mult peste numărul de candidaţi disponibili pe piaţă, motiv pentru care importul de forţă de muncă e o soluţie frecventă pentru acoperirea deficitului de personal”, a declarat Raluca Dumitra, Head of Marketing la eJobs România.



Potrivit analizei, cele mai mari salarii introduse în acest moment în Salario în domeniul construcţiilor sunt pentru poziţii de management şi IT. Printre salariile maxime introduse în comparatorul de salarii se află cel pentru funcţia de director general, cu 34.000 lei, manager IT - 32.000 lei, director economic - 25.000 lei, senior project manager - 25.000 lei şi director tehnic - 25.000 lei.



Dacă vorbim însă de poziţiile specifice, salariile din domeniu pot depăşi cu mult media industriei, susţin reprezentanţii eJobs. Astfel, pe anumite poziţii, dacă sunt proiecte de amploare, există cazuri în care veniturile anumitor specialişti pot depăşi media naţională care se câştigă pe aceeaşi poziţie. De exemplu: inginer de proiectare - 20.000 lei, inginer structuri construcţii - 20.000 lei inginer mecanic - 18.250 lei, inginer instalaţii - 17.719 lei, operator macara - 15.750 lei, arhitect - 13.500 lei, muncitor calificat - 12.000 lei, instalator/Montator ţevi - 12.000 lei, zidar - 11.670 lei şi inginer topograf - 11.000 lei.



În plus, peste o treime dintre angajaţii din Construcţii (34,5%) câştigă între 4.000 şi 7.000 de lei net pe lună, potrivit datelor introduse de peste 370.000 de specialişti în Salario. Mai mult decât atât, 11,2% dintre angajaţi câştigă salarii medii nete cuprinse între 7.000 şi 10.000 lei lunar, în timp ce 3,2% câştigă peste 10.000 lei. Cu toate acestea, aproape jumătate (48,2%) dintre angajaţi câştigă între 2.000 şi 4.000 de lei net şi 2,9% câştigă sub 2.000 de lei pe lună.

Ce salarii sunt în Cluj-Napoca și marile orașe?

Cluj-Napoca ocupă locul doi în topul orașelor cu cele mai mari salarii nete din construcții.

Analiza eJobs arată că oraşele cu cele mai mari salarii medii nete din Construcţii sunt: Bucureşti - 5.000 lei, Cluj-Napoca, Timişoara, Oradea şi Iaşi cu 4.000 lei, iar oraşele cu cele mai mici salarii medii sunt: Cernavodă - 2.500 lei, Alexandria - 2.365 lei, Fălticeni - 2.300 lei, Videle - 2.200 lei şi Paşcani - 2.000 lei.

