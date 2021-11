Turcan, despre lipsa banilor de pensii: „A trebuit să luăm din banii de alocații. Adevărul se va afla la rectificarea bugetară”

Raluca Turcan, ministrul interimar al Muncii, a declarat că „adevărul despre banii de pensii va ieși la iveală” când se va face rectificarea bugetară. Turcan a mărturisit că a fost nevoie să ia bani de la alocații ca să pună la bugetul de pensii, pe luna noiembrie.

Turcan, despre lipsa banilor de pensii: „Adevărul se va afla la rectificarea bugetară. A trebuit să luăm din banii de alocații ca să punem la pensii”

Ministrul interimar al Muncii, Raluca Turcan, a declarat, marţi, întrebată în legătură cu afirmaţia sa potrivit căreia nu ar exista bani pentru pensii, că adevărul va ieşi la iveală cel mai probabil în prima şedinţă de Guvern, când se va face rectificarea bugetară, menţionând că pentru luna noiembrie a fost nevoie să se ia bani de la alocaţii pentru a alimenta bugetul de pensii.

„Realitatea este că pare în dezbaterea publică să fie cuvântul meu contra cuvântul altora. Adevărul va ieşi la iveală cel mai probabil în prima şedinţă de Guvern, când se va face rectificarea bugetară şi de la bugetul de stat va fi subvenţionat bugetul Ministerul Muncii şi bugetul asigurărilor sociale de stat cu suma necesară pentru acoperirea cheltuielilor pentru luna decembrie.

Eu am spus lucrul acesta în şedinţa de guvern, evident aproape zilnic, dacă nu de mai multe ori pe zi, şi dorinţa mea cea mai mare a fost să rezolv instituţional, pentru că dreptul la pensie este un drept după zeci de ani de muncă, pentru nişte oameni, şi mi se pare normal ca în calitate de ministru al Muncii să încerc să rezolv aceste lucruri cu ministrul Finanţelor şi cu premierul.

Din nefericire, mi-a fost întoarsă inclusiv propunerea de hotărâre de guvern pentru că nu erau bani în fondul de rezervă şi am fost nevoită să luăm bani de la alocaţii pentru luna noiembrie astfel încât să alimentăm bugetul de pensii pentru luna noiembrie şi am transmis foarte multe cereri Ministerului de Finanţe”, a spus Turcan, la Parlament, întrebată de ce a aşteptat atât de mult pentru a anunţa public că nu există bani pentru pensii.

Riscuri de întârzieri la plată

Turcan a susţinut că a ales să transmită acum acest mesaj deoarece dacă până în data de 26 noiembrie nu se face rectificarea bugetară, este riscul de a exista întârzieri în plată.

„Nu vreau să facă nimeni vreo confuzie: bani sunt, am spus mai demult, de aceea am şi făcut proiecţii pentru indexarea pensiilor, pentru majorările de alocaţii, problema este că la rectificarea bugetară, pentru a se închide pe nişte cifre, Ministerul Finanţelor a luat de la un minister care îşi estimase foarte bine cheltuielile până la finalul anului o sumă cu care noi am rămas descoperiţi. Rezolvarea constă în rectificarea bugetară care este obligatoriu să fie făcută în prima şedinţă de guvern”, a adăugat Raluca Turcan.

Întrebată dacă ar mai fi transmis mesajul dacă ar fi rămas ministru, Turcan a spus: „Da, de altfel am şi transmis premierului că dacă nu primesc răspuns la ultimul mesaj telefonic mă văd nevoită să ies public”.

„Acest subiect a fost ridicat şi de ministrul Sănătăţii, Attila Cseke a spus că nu mai sunt bani pentru sistemul medical. Acest lucru a fost ridicat inclusiv la negocierile dintre PNL şi PSD de către colegii mei. Faptul că acum zic că nu cunosc probabil că face parte din dorinţa de a scăpa de o problemă pe care eu cred, sper, să se rezolve”, a adăugat Turcan.

Ea a afirmat că la Ministerul Muncii mai este nevoie de peste 2,8 miliarde de lei pentru acoperirea cheltuielilor.

CITEȘTE ȘI: