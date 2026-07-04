Scade numărul angajaților la stat. Câți bugetari mai are România și unde lucrează cei mai mulți

Numărul angajaților din sistemul public a continuat să scadă în primele patru luni din 2026. La finalul lunii aprilie, statul avea cu peste 5.300 de posturi ocupate mai puțin decât la începutul anului.

Scade numărul angajaților la stat. Câți bugetari mai are România și unde lucrează cei mai mulți | Foto: monitorulcj.ro

Statul român are tot mai puțini angajați. La finalul lunii aprilie 2026, statul avea 1.274.999 de posturi ocupate, cu 5.306 mai puține decât la începutul anului și cu 31.235 mai puține comparativ cu aceeași lună din 2025, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor.

Reducerea personalului s-a înregistrat de la o luna la alta. Față de luna martie, în aprilie erau cu ocupate cu încă 2.462 de posturi mai puțin, ceea ce arată că trendul descendent s-a menținut și în această perioadă. Cei mai mulți angajați din sistemul public lucrează în administrația publică centrală. La finalul lunii aprilie, în sectorul administrației publice erau ocupate 814.590 de posturi, reprezentând aproape 64% din totalul posturilor din sectorul public. Comparativ cu începutul anului, administrația centrală are cu 1.924 de angajați mai puțin.

Din totalul posturilor din administrația centrală, 600.562 sunt în instituții finanțate integral de la bugetul de stat, numărul acestora fiind cu 1.185 mai mic decât în luna ianuarie.

Unde lucrează cei mai mulți bugetari. Topul ministerelor cu cei mai mulți angajați

Ministerul Educației rămâne instituția cu cel mai mare număr de angajați din administrația publică centrală. În luna aprilie, în subordinea ministerului erau ocupate 293.742 de posturi, cu 180 mai puține decât la începutul anului.

Următoarele poziții sunt ocupate de Ministerul Afacerilor Interne, cu 124.892 de posturi ocupate, în scădere cu 784 față de ianuarie, și Ministerul Apărării Naționale, singura instituție dintre cele cu cei mai mulți angajați unde efectivele au crescut. În acest caz, numărul posturilor ocupate a ajuns la 76.688, cu 513 mai multe decât la începutul anului.

În Ministerul Finanțelor erau ocupate 23.542 de posturi, cu 179 mai puține față de luna ianuarie, iar în Ministerul Sănătății lucrau 18.202 persoane, cu 116 mai puține decât la începutul anului.

Mai puțini angajați și în primării și consilii județene

Reducerea numărului de angajați s-a resimțit și la nivelul administrației publice locale. La sfârșitul lunii aprilie, în primării, consilii județene și celelalte instituții aflate în subordinea autorităților locale lucrau 460.409 persoane, cu 3.382 mai puține comparativ cu începutul anului. Dintre acestea, 279.744 de posturi erau în instituții finanțate integral din bugetele locale, unde s-a înregistrat o diminuare de 2.620 de angajați. Alte 180.665 de persoane lucrau în instituții finanțate integral sau parțial din venituri proprii, cu 841 mai puține decât în ianuarie.

Datele Ministerului Finanțelor mai arată că în instituțiile finanțate integral din bugetul asigurărilor sociale erau ocupate 8.706 posturi, cu 52 mai puține față de începutul anului. În instituțiile subvenționate din bugetul de stat și din bugetul asigurărilor pentru șomaj lucrau 42.253 de persoane, în scădere cu 427, iar în instituțiile finanțate integral din venituri proprii erau ocupate 163.069 de posturi, cu 260 mai puține decât la începutul anului.

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