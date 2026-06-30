Nu va fi prelungită plafonarea accizei la motorină. Urmează scumpiri de la 1 iulie.

Plafonarea accizei la motorina standard nu va fi prelungită de la 1 iulie 2026, pentru că proiectul legislativ pentru extinderea măsurii a fost blocat la comisia de buget-finanțe a Camerei Deputaților.

Plafonarea accizei la motorină nu va mai fi prelungită | Foto: monitorulcj.ro

Deputatul PSD Augustin Hagiu a anunțat marți, 30 iunie 2026, că plafonarea prețului la motorină nu va fi prelungită, deoarece proiectul legislativ care ar fi permis extinderea măsurii până la 30 noiembrie a fost blocat în Comisia pentru buget-finanțe a Camerei Deputaților, condusă de un reprezentant PNL, potrivit Agerpres.ro.

Plafonarea prețului la motorină nu va fi prelungită

Mai exact este vorba de măsura luată de Guvernul României la începutul lunii aprilie, când acciza la motorină a fost redusă cu 36 de bani. Măsura este valabilă până astăzi, 30 iunie 2026.

„Ultima zi a acestei sesiuni parlamentare, eforturi depuse de noi, de grupul PSD în ultimele zile pentru a ajunge într-o situație favorabilă la pompe și anume aprobarea Ordonanței 19 dată în aprilie și continuarea schemei care a stat la baza adoptării acestei ordonanțe de către Guvern. Suntem în situația în care astăzi ar fi trebuit să avem în plen un vot final pe acest PLX 339/2026 pentru aprobarea Ordonanței 19. Am reușit să rezolvăm cu adoptare la trei comisii acest proiect, din păcate ne-am oprit la o comisie, și anume cea de Buget - finanțe. Nu știu exact ce s-a întâmplat acolo, însă consider că dacă cumva factorul politic a determinat lipsa de interes a președintelui Comisiei de Buget din Camera Deputaților față de acest subiect, este din nou o dovadă de cinism politic”, a spus Hagiu la Palatul Parlamentului.

El a afirmat că președintele PNL, Ilie Bolojan, ar fi putut „să dea un semnal” pentru urgentarea discuțiilor din comisie, astfel încât proiectul să ajungă la vot în plen.

Cât va crește prețul motorinei?

„Este imposibil de estimat cu cât va crește prețul unui plin la pompă de mâine. Am mai trecut prin aceste momente, eu nu eram deputat, mă ocupam în zona transporturilor. Nici transportatorii nu pot să-și estimeze costurile operaționale, nici cetățenii care, iată, încep să plece în vacanță, pentru că suntem deja într-o perioadă în care copiii au terminat școala și se merge în vacanță, nu își pot estima un buget al călătoriilor în țară și/sau în străinătate, pentru că nimic nu este stabil și totul este volatil”, a conchis Hagiu.

Ping-pong PSD - PNL din cauza prețului la motorină

Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, a declarat tot marți, că pentru a putea fi prelungită plafonarea la prețul motorinei trebuia inițiat un proiect de lege separat în urmă cu o lună.

Andronache a fost întrebat, la Palatul Parlamentului, de ce nu a convocat PNL Comisia de buget-finanțe pentru a adopta ordonanța cu privire la plafonarea prețurilor la combustibil.

„PNL nu poate convoca Comisia de buget. Vorbim de sesizarea comisiilor într-o anumită modalitate. Au fost alte comisii raportoare care trebuiau să dea raport înainte de Comisia de buget. Nu a fost sesizată Comisia de buget-finanțe cu rapoarte preliminare de la celelalte comisii. Pe cale de consecință, nu avem ce să discutăm despre chestiunea aceasta. Mai mult decât atât, este bine să știm că o astfel de prelungire a plafonării se putea realiza cu o perioadă de timp în urmă, pentru că o lege adoptată de Parlament trebuie după adoptare să rămână la nivelul Camerei Deputaților sau Senatului o perioadă de timp de două sau cinci zile pentru a se depune sesizări la Curtea Constituțională. După aceea trebuie să parcurgă procedura de promulgare, deci vorbim de 25 de zile înainte ca reglementarea să intre în vigoare. O astfel de propunere trebuia să fie discutată acum o lună de zile”, a spus Andronache, potrivit Agerpres.ro.

Liberalul a adăugat că prelungirea a ceva ce nu mai este în vigoare nu poate produce efecte juridice.

„De aceea, un astfel de mecanism nu poate să fie aprobat de Parlament pentru că nu mai avea la ce să se raporteze. Plafonarea încetează astăzi. De aceea ar fi necesar un mecanism separat, un proiect de lege separat”, a precizat Andronache.

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