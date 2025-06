Clujul devine capitala inovației blockchain: ETHCluj 2025 – „Ethereum for Everyone”

Cluj-Napoca, iunie 2025 – Între 26 și 28 iunie, Clujul găzduiește unul dintre cele mai importante evenimente dedicate tehnologiei blockchain din Europa Centrală și de Est: ETHCluj 2025 – „Ethereum for Everyone”.

Organizat în inima Transilvaniei, acest eveniment aduce împreună lideri din industrie, dezvoltatori, antreprenori, cercetatori, studenți și pasionați de tehnologie pentru a explora cele mai recente inovații construite in domeniul tehnologiei blockchain.

Ce este ETHCluj?

ETHCluj este o asociatie non profit reprezentand o comunitate tehnică Ethereum axată pe educație și dezvoltare in domeniul blockchain. ETHCluj 2025 – „Ethereum for Everyone” reprezinta prima o conferință comunitară care face parte din seria globală de evenimente Ethereum, inițiate pentru a democratiza accesul la cunoștințe despre blockchain și aplicațiile descentralizate. Într-un oraș universitar efervescent și recunoscut pentru ecosistemul său tech în plină expansiune, ETHCluj 2025 promite să devină un punct de referință pentru cei interesați de viitorul blockchain.

Ce vei găsi la ETHCluj 2025?

Conferințe și keynote-uri susținute de nume importante din ecosistemul Ethereum, fondatori de startup-uri Web3, cercetători și dezvoltatori de renume internațional.

Printre speakerii evenimentului se numără:

Péter Szilágyi – Liderul echipei go-ethereum de aproape un deceniu, a lucrat la acest proiect încă dinainte de lansarea versiunii Frontier.

Max Lomu – Construiește orașe on-chain pe Ethereum. Delegat în Arbitrum DAO și manager de granturi. Fost Ecosystem Lead la Everclear, unde a contribuit la scalarea proiectului până la o valoare totală blocată (TVL) de 1 miliard de dolari.

Clément Lesaege – Fondatorul Kleros și contributor la proiecte din ecosistemul său, precum Proof of Humanity, Seer și altele.

Paul Răzvan Berg – Cofondator și CEO al Sablier, precum și dezvoltator activ în zona open-source. Paul a adus numeroase contribuții ecosistemului web3 pentru dezvoltatori, prin proiecte precum PRBMath.

Peter Jung – Inginer specializat în modele lingvistice de mari dimensiuni (LLM) la Gnosis și doctorand la Universitatea Tehnică Cehă. Este specializat în îmbinarea învățării automate cu tehnologiile Web3.

Rob Stupay – Lucrează la Remix din 2017. Are pregătire de arhitect și caută să regăsească atât poezia, cât și claritatea în dezvoltarea și educația blockchain.

Vlăduț Mureșan – Inginer principal la Argent, concentrat pe dezvoltarea noii generații de portofele digitale.

Dan Mitrea – Doctor în piețe bazate pe tehnologia blockchain, dezvoltator de soluții NFT și de tokenizare pentru startup-uri. Colaborează cu FullyTokenized la proiecte personalizate de tokenizare pe blockchain.

Șerban Meza – Profesor universitar titular la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, susținător activ al blockchainului în digitalizarea proceselor și în educație.

Liana Toderean – Doctorandă și cercetătoare în cadrul Laboratorului de Sisteme Distribuite, implicată în proiecte europene de cercetare axate pe comunități energetice, tehnologie blockchain și programe descentralizate de management al consumului de energie.

Ateliere hands-on pentru toate nivelurile – de la introducere în smart contracts, până la dezvoltarea de aplicații descentralizate (dApps).

Paneluri interactive despre identitate digitală, guvernanță descentralizată si inteligență artificială.

Zonă de expo cu organizații Web3 care inovează la nivel local și global.

Evenimente sociale – meet-ups, petreceri tematice și networking informal în locații emblematice ale Clujului.

Pentru cine este ETHCluj?

Evenimentul este deschis publicului larg, indiferent de nivelul de cunoștințe tehnice. Este perfect pentru:

Studenți și profesori interesați de tehnologii emergente - dealtfel evenimentul incurajeaza studentii sa aplice pentru bilete gratuite, utilizand formularul de pe website-ul conferintei.

Antreprenori și investitori care doresc să descopere proiecte promițătoare

Profesioniști IT care vor să facă pasul spre blockchain development

Activiști civici, artiști digitali și designeri curioși despre noile forme de colaborare și expresie

De ce Cluj?

Cluj-Napoca este unul dintre cele mai vibrante huburi tech din Europa de Est, cu o comunitate dinamică, universități de top și un mediu propice inovației. ETHCluj 2025 își propune să valorifice acest potențial și să transforme orașul într-un pol regional pentru tehnologiile Web3.

Detalii utile

Perioadă: 26–28 septembrie 2025

Locație: UTCN Hub, Str. Baritiu, Cluj-Napoca

Website oficial: https://www.ethcluj.org/

Bilete: Disponibile pe site-ul conferintei sau accesand acest link: https://app.moongate.id/e/eth-cluj-2025

Limba evenimentului: Engleză

Nu rata șansa de a face parte din viitorul blockchain!

Vino la ETHCluj 2025 și conectează-te cu cei care construiesc lumea de mâine.

