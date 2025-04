Vânzările de pachete turistice de Paști, sub așteptări

Pachetele turistice de Paști pentru mai multe zone din țară au înregistrat vânzări sub așteptări, multe hoteluri și pensiuni având în continuare camere libere, lucru care nu s-a întâmplat în ultimii ani.

Vânzările de pachete turistice de Paști, sub așteptări| Foto: Rânca pe Transalpina - Facebook

Zona montană Rânca sau zona Colibița-Tihuța sunt aproape pustii cu ocazia sărbătorilor pascale. Dacă în stațiunea turistică Rânca majoritatea unităţilor de cazare sunt închise, la Colibița sunt hoteluri și pensiuni cu camere goale.

Zona montană Rânca este aproape pustie în perioada sărbătorilor de Paşte, majoritatea structurilor de cazare fiind închise, a declarat miercuri, pentru Agerpres, preşedintele Asociaţiei Concesionarilor din zonă, Constantin Pănescu.

Proprietar al unui complex turistic din zonă, Pănescu a menţionat că a închis unitatea de cazare de marţi, din lipsă de turişti.

„Cu părere de rău, eu sunt de 21 de ani în Rânca şi vreau să vă spun că e pentru prima dată când am închis, de ieri (marţi – n.r.). Sunt doar două structuri de cazare care se pare că una are vreo şase familii şi încă una vreo trei sau patru familii, aşteaptă să vadă dacă până vineri ajung sau renunţă şi închid şi ei. În rest, toate cele 564 de structuri de cazare din Rânca sunt închise de circa trei săptămâni – o lună de zile. Cauzele ar fi dezinteres total, voinţă politică – zero, Rânca aparţine de două primării, o primărie îşi mai dă puţin interesul, dar ştiţi cum e cu copilul cu două moaşe, rămâne nemoşit. Proasta administraţie, (…) o primărie a reuşit să facă cât de cât aleile asfaltate de vreo doi ani, cealaltă încă nu a reuşit, noroaie, drumul spre biserică e cu capcane şi noroaie, păcat de frumuseţea acestei zone”, a spus Constantin Pănescu.

În ceea ce priveşte angajaţii complexului pe care îl deţine, el a precizat că fie le-a dat concediu de odihnă, fie le-a suspendat activitatea.

„Şi Transalpina, se lucrează la ea pentru deschidere, că probabil dacă de acum o lună se începea, sau chiar din februarie, pentru că nu a nins decât de trei ori toată iarna, se putea menţine şi acest drum… Unor angajaţi le-am dat concedii, altora le-am suspendat activitatea, nu avem ce face. De câţiva ani de zile se spunea că duduie economia, dar cred că economia a ajuns doar o «duduie», aşa că proasta guvernare de câţiva ani de zile, vedeţi unde s-a ajuns. A mai fost şi anii trecuţi mai slăbuţ de Paşte, dar ca anul acesta de o lună de zile să nu mai fie nicio mişcare în Rânca, trebuie să dea de gândit”, a mai afirmat preşedintele Asociaţiei Concesionarilor din Rânca.

La sfârşitul săptămânii trecute, autorităţile au discutat, în cadrul unei întâlniri de lucru extinse, despre posibilitatea constituirii unei Organizaţii de Management al Destinaţiei (OMD) în vederea dezvoltării turistice a zonei montane Rânca.

„Noi insistăm să facem OMD, împreună cu primăriile să luăm nişte fonduri, avem nişte proiecte de legătură cu Vidra, peste munte, cu zece kilometri de gondolă, cu 27 de kilometri noi de pârtii, cu patinoar, nimeni nu vrea să facă nimic, proiectul este de vreo 15 ani, nimeni nu vrea să facă nimic să dezvolte Rânca”, a explicat Constantin Pănescu.

A scăzut puterea de cumpărare a românilor?

Directorul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) „Turism în Bistrița-Năsăud”, Răzvan Cerceja, spune că de vină ar fi scăderea puterii de cumpărare a românilor, dar și lipsa unei oferte consolidate a celor care sunt implicați în turism în zona Colibița-Tihuța, unde se află și un lăcaș de cult important - mănăstirea de la Piatra Fântânele, lângă care poate fi vizitată a doua cea mai înaltă cruce din țară.

„Anul trecut a fost bine, nu a fost rău. Anul acesta, s-a întâmplat ceva, dar la nivel național. Puterea de cumpărare a scăzut, lumea se uită foarte bine pe ce cheltuie banii și prima cheltuială la care renunță este cea legată de vacanțe. Și lipsa de produs, adică să fie o destinație consolidată pe zona de turism ecumenic, având în vedere că ai o mănăstire importantă în apropiere. Dar nu este doar noaptea de Înviere, este și ce se întâmplă după sau înainte, cum ar fi o experiență gastronomică locală, crame, sunt o grămadă de lucruri pe care le poți face”, a declarat, pentru Agerpres, Răzvan Cerceja.

Întrebat dacă reducerea valorii voucherelor de vacanță oferite bugetarilor a contribuit la scăderea cererii turistice, directorul ADI Turism nu a exclus această posibilitate.

Dintre hotelurile de patru stele din stațiunea Colibița, unde atracțiile principale sunt lacul de acumulare de la poalele Munților Călimani și aerul puternic ozonat, unul singur este ocupat în integralitate, restul având în continuare deschise rezervările, potrivit site-urilor proprii.

Cea mai ieftină ofertă la aceste hoteluri este de 3.900 de lei pentru două persoane, cu trei nopți de cazare, pensiune completă, inclusiv un prânz pascal tradițional, acces la piscină și zona spa, foc de tabără, plimbare pe lac și vânătoare de ouă organizată pentru cei care vin cu copii.

Cele mai scumpe oferte de patru stele pornesc de la 4.300 de lei pentru două persoane, care nu includ toate mesele, și pot ajunge la 5.300 de lei, pentru un apartament cu vedere la lac și toate facilitățile incluse.

La pensiunile de trei margarete, cazarea pentru două persoane, pentru trei nopți, cu demipensiune, costă în jur de 2.100 de lei, unele oferte incluzând ateliere de pictat ouă și activități distractive.

Pe site-urile de rezervări pot fi găsite, de asemenea, numeroase oferte ale unor pensiuni și cabane din Colibița și Tihuța ce pot fi rezervate în integralitate, dar fără mese asigurate. Prețurile sunt cuprinse între 2.100 și 7.900 de lei, pentru trei nopți, tarifele variind în funcție de capacitatea unității de cazare.

Hotelurile de patru stele din Colibița sunt rezervate, însă, în integralitate pentru minivacanța de 1 Mai, în timp ce pensiunile și cabanele care nu oferă posibilități de servire a mesei sunt și la această dată disponibile, cele mai mai multe având aceleași tarife ca cele practicate de Paște sau reduse cu cel mult 5-7%.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: