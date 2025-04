Avertisment de la Bruxelles: deficitul bugetar al României ar depăşi pragul de 9%

România va raporta la Comisia Europeană, luna aceasta, deficitul ESA înregistrat în 2024, a anunţat, miercuri, ministrul Finanţelor, Tanczos Barna.

Avertisment de la Bruxelles: deficitul bugetar al României ar depăşi pragul de 9%|Foto: monitorulcj.ro

Deficitul bugetar al României, calculat după metodologia europeană ESA (European System of Accounts), este indicatorul folosit de Comisia Europeană pentru a evalua disciplina fi scală a statelor membre. Spre deosebire de deficitul în termeni cash, deficitul ESA include toate angajamentele financiare ale statului, indiferent de momentul în care sunt realizate efectiv plăţile.

Cum în spaţiul public au apărut informaţii potrivit cărora deficitul bugetar al României pentru 2024 a fost estimat provizoriu la 9,28% din PIB, în condiţiile în care planul fiscal al României, agreat cu Comisia Europeană, prevede reducerea deficitului ESA la 7% anul acesta, ministrul Finanţelor s-a simţit dator să clarifice acest aspect.

„Care deficit? Informaţiile dumneavoastră sunt eronate. Deficitul este 8,6%, deficitul cash. Dumneavoastră vorbiţi despre deficitul ESA, nu le putem confunda. An de an, de fiecare dată, deficitul ESA este mai mare decât deficitul pe cash. Cifrele sunt clare, vom anunţa luna aceasta şi deficitul ESA, se va raporta la Comisie. Aşa cum şi la începutul anului 2024, deficitul ESA a fost mai mare, o să fie mai mare decât cash-ul. Nevoia de finanţare depinde exact de bugetul pe care-l avem, ne încadrăm în 7% şi acest deficit nu influenţează bugetul pe 2025, pentru că acele cheltuieli au fost luate în calcul la elaborarea bugetului”, a explicat Tanczos Barna.

Impactul unui deficit bugetar majorat se reflectă în creşteri semnificative ale datoriei publice. Totodată, nerespectarea jaloanelor stabilite în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi în planul fiscal convenit cu Bruxelles ar putea duce la suspendarea fondurilor europene şi pierderea unor tranşe din PNRR.

„Deficitul ESA este în elaborare cu Comisia, avem o listă de întrebări la care trebuie să răspundem zilele acestea. Până la sfârșitul săptămânii viitoare, vom avea deficitul ESA lămurit, vă voi da cifra exactă la sfârșit. Vă vom răspunde exact după ce stabilim cu Comisia. Procedura de clarificare se referă exact la sumele care au fost antamate sau investițiile care au fost efectuate în 2024 și vor fi plătite în 2025. Deficitul a fost mare anul trecut, știe toată lumea. Am anunțat încă de la începutul anului, la elaborarea bugetului, v-am spus exact, transparent, cum am închis, practic, anul 2024, la o săptămână după ce am venit la guvernare”, a afirmat ministrul Finanțelor.

