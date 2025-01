Opinie. Dragoș Damian, Terapia Cluj: „Emil Hurezeanu, poți deveni cel mai bun Ministru de Externe al României urmând trei pași simpli”

Emil Hurezeanu a devenit ministrul meu favorit din Guvernul Marcel Ciolacu 2 pentru că s-a întâlnit cu Peter Szijarto, ministrul meu favorit din Guvernul Viktor Orban.

Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj

Datorită viziunii Ministrului de Externe, Ungaria a atras în ultimii 10 ani investiții industriale gigantice în sectoare de vârf, informatică, medicină, autovehicule, energie regenerabilă. Peter Szijarto spunea prin 2021: „Unless a country has its own capabilities in strategically important areas, it will have to rely on the goodwill and helpfulness of others”.

Viziunea și politicile industriale ale Ungariei au generat efecte, țara are excedent comercial de 4 miliarde de Euro în 2023. Prin contrast, Romania are un deficit de peste 30 miliarde de Euro. Doar un exemplu, Ungaria trimite la export de aproape zece ori mai multe medicamente decât trimite România.

Presa relatează că „cei doi miniștri au convenit că unul din obiectivele principale pentru viitor este dezvoltarea și aprofundarea cooperării economice și sectoriale bilaterale, prin implementarea de proiecte comune....”.

Problema cu discuția dintre cei doi miniștrii de externe este că Ungaria deja are un ascendent comercial enorm față de România, 10% din deficitul de balanță comercială al României din 2023 provenea din schimburile de mărfuri și servicii cu Ungaria. Astfel încât, dacă se intensifică aceste schimburi, România va avea o și mai mare împovărare a balanței comerciale.

Dar există o soluție simplă, în trei pași, ca Emil Hurezeanu să înceapă reechilibrarea balanței comerciale a României, inclusiv față de țara vecină și prietenă.

Iată:

Pasul 1. Solicită Ministerului de Finanțe lista celor mai mari 50 de fabrici din România, indiferent de capital și de sectorul de activitate, în ordinea cifrei de afaceri;

Pasul 2. Trimite lista la 50 dintre misiunile diplomatice pe care România le are în străinătate, cu prioritate în țările extra-comunitare cu populații foarte mari;

Pasul 3. Ordonă tuturor angajaților misiunilor diplomatice ca zilnic să viziteze cei mai importanți importatori și retaileri din țară și să promoveze cele 50 de fabrici.

Emil Hurezeanu poate deveni cel mai bun Ministru de Externe construind diplomația economică, practic inexistentă în prezent.

Un comentariu personal pentru Emil Hurezeanu. De fiecare dată când vizitez Sibiul natal, mă bucur și mă întristez. Mă bucur pentru că văd performanța reindustrializării din vestul și nordul orașului, fabrici de automotive, farmaceutice, mâncare, bunuri de larg consum. Mă întristez când văd dezastrul lăsat de dezindustrializare, au pierit vârfuri industriale românești, fabricile Independența, Balanța, FlaRo, Covoare Cisnădie.

Emil Hurezeanu, nu uita te rog să dai lista celor 50 de fabrici și lui Marcel Ciolacu, Ilie Bolojan, Kelemen Hunor și Crin Antonescu, să ajute și ei la diplomația economică.

Opinie de Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj

