Opinie. Dragoș Damian, Terapia Cluj: „Incredible India. Super-digitalizată, super-tehnologizată, super-emergentă. «Fabrica Lumii». Ce parteneriat economic s-ar putea crea între India și România!”

Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj

Programul „Make in India”, cel mai mare program de atragere de investiții industriale străine derulat de o țară, împlinește 10 ani in 2024. Anunțat în 2014, „Make in India” a avut trei obiective declarate:

Accelerarea ratei de creștere a sectorului de producție la 12-14% pe an;

Crearea a 100 de milioane de locuri de muncă suplimentare în producție în economie până în 2022;

Majorarea contribuției sectorului prelucrător la 25 % din PIB până în 2022 (revizuita ulterior pentru 2025

După lansarea proiectului India a dat stimulente pentru investiții în valoare de 200 de miliarde de dolari și a atras cereri de investiții în valoare de 18 miliarde de dolari între septembrie 2014 și februarie 2016.

Ca urmare, India a devenit principala destinație globală în 2015 pentru investițiile străine directe (FDI), depășind Statele Unite și China, cu 60,1 miliarde de dolari FDI. Conform politicii actuale, investițiile străine directe de 100% sunt permise în 100 de sectoare economice, cu excepția industriei spațiale (74%), a industriei de apărare (49%) și a mass-mediei din India (26%). Suplimentar Japonia și India au anunțat o „Finanțare specială Japonia-India Make-in-India” de 12 miliarde de dolari

Câteva exemple despre investițiile făcute de multinaționalele de IT și electronică urmare a programului „Make in India”:

Pegatron: Furnizorul Apple Inc Pegatron este în discuții pentru a deschide a doua fabrică indiană de iPhone;

Huawei a deschis un nou campus de cercetare și dezvoltare (R&D) în Bengaluru dupa o investiție de 170 de milioane de dolari și o fabrică de producție de hardware pentru telecomunicații în Chennai;

Motorola Mobility a deschis o unitate de producție lângă Chennai, operată de Flextronics;

Micromax a deschis 3 noi unități de producție, cu investiții 36 de milioane de dolari;

Qualcomm a lansat programul "Design in India" pentru a îndruma zece companii indiene de hardware cu potențialul de a veni cu soluții inovatoare și de a le ajuta să ajungă la scară globală.

Samsung a deschis 10 scoli tehnice pentru formare de personal calificat si a început fabricarea Samsung Z1 în fabrica sa din Noida.

Spice Group a construit o unitate de producție de telefoane mobile de 60 milioane dolari;

Vivo Mobile India a început să producă smartphone-uri la o fabrică din Noida, cu 2.200 de angajați;

Wistron: Compania taiwaneză a început producția de dispozitive Blackberry, HTC și Motorola într-o nouă fabrică din Noida;

Xiaomi: smartphone-urile care vor fi fabricate la o fabrică administrată de Foxconn din Sri City au devenit operaționale prin producerea Xiaomi Redmi 2 Prime

VVDN Technologies și-a extins producția cu un parc de inovare global suplimentar de 10 acri în India

Datele de mai sus sunt copiate și traduse de pe Wikipedia. Ceea ce se știe ca fapt divers despre incredibila India, cu cea mai mare populație a lumii este că:

India fabrică orice, dar are o concentrare semnificativă pe industriile inteligente, cum ar fi digitalizare, mobilitate, industria spațială și farmaceutică – la expoziția CPHI de la Milano de la începutul lunii cea mai mare suprafață de standuri era ocupată de companiile indiene;

Până și în cele mai amărâte piețe din cele mai amărâte orașe fermierii își vând produsele prin tranzacții QR code;

Aeroportul din Delhi a fost al șaptelea cel mai aglomerat din lume în 2023, peste 65 de milioane de pasageri;

Mahendra & Mahendra si Tata Motors, cei doi coloși industriali din Mumbai sunt într-o expansiune globala fără egal, am văzut ce achiziții au făcut în ultimii 10 ani, inclusiv în Europa.

Poate rezumatul ăsta nedrept de scurt despre India îi va convinge pe Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, care vor sa reindustrializeze România, să se uite un pic la atragerea de investitori dintr-una dintre cele mai emergente țări din lume, o democrație cu care noi avem cam zero barat relații comerciale - dacă nu socotim muncitorii indieni care vin la muncă la noi. Alternativ la bătălia electorala de conspirații, insulte și bășcălie dintre partidele care guvernează România mai bine dă cineva o fuga până la Mumbai și se întâlnește cu Anish Shah, CEO-ul Mahendra & Mahendra, care a înregistrat venituri de 16 miliarde de dolari in 2023 și cu Marc Llistostella, CEO-ul Tata Motors, venituri de peste 50 miliarde de dolari. Sunt absolut convins că vor fi interesați să se uite la România pentru o investiție industrială care să le deschidă un capăt de pod către Europa.

Opinie de Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj

