Eveniment major pe piața IT românească: „BMW va produce la Cluj-Napoca software pentru BMW” (P)

Reprezentanți de top ai celor două companii multinaționale, dar și ai administrației locale clujene au participat la inaugurarea BMW TechWorks din Cluj-Napoca.. Sursa foto - BMW TechWorks România

Astfel a rezumat Marian Haus, COO BMW TechWorks România, joi după-amiază, la sediul NTT DATA din Cluj-Napoca, importanța inaugurării unui nou business pe piața românească de IT menit să accelereze transformarea digitală a BMW Group, cunoscutul producător auto german.

BMW Group își extinde rețeaua globală de centre IT și software prin deschiderea unei noi locații în Cluj-Napoca, România. În cooperare cu NTT DATA, BMW TechWorks România va deveni hub-ul proiectelor europene IT și software al companiei.

„Cu BMW TechWorks România ne consolidăm amprenta în UE și contribuim în mod semnificativ la experiența digitală a clienților noștri”, explică Alexander Buresch, CIO și Senior Vice-President al BMW Group IT, și subliniază: „Centrele noastre IT globale ne asigură dezvoltarea IT-ului de business, expertiză software pe termen lung și accelerează implementarea strategiei noastre IT bazată pe cele mai noi tehnologii, cum ar fi inovațiile cloud."

Cei doi directori ai BMW TechWorks România, CEO Emil Petru și COO Marian Haus au dezvelit totemul care indică sediul clujean al companiei. Sursa foto - BMW TechWorks România

NTT DATA este un partener de lungă durată al BMW Group și contribuie la joint venture cu experiența sa în dezvoltarea agilă de software și rețeaua excelentă din mediul IT din România.

„Colaborarea noastră cu BMW Group este o dovadă a respectului nostru reciproc și a viziunii comune pentru viitorul industriei auto. Combinând punctele noastre forte, suntem pregătiți să oferim soluții inovatoare și transformatoare de care vor beneficia clienții noștri din întreaga lume”, spune Chieri Kimura, EVP NTT DATA, Inc., CEO EMEAL.

„BMW TechWorks România este condusă de doi parteneri puternici, cu obiectivul de a deveni o referință pentru transformarea digitală a ecosistemului industrial al BMW Group. Este o misiune de onoare pe care NTT DATA a primit-o în urma unui parteneriat valoros de peste 30 de ani între cele două companii ale noastre”, subliniază Maria Metz, NTT DATA România.

Joint venture-ul își va dubla numărul de angajați până la 250 de experți până la sfârșitul anului. Pe termen lung, scopul este de a ajunge la peste o mie de angajați pentru a extinde constant expertiza globală în software a BMW Group. Direcția dinamică de creștere se reflectă și în obiective de afaceri ambițioase: scopul este de a obține o cifră de afaceri în zona zecilor de milioane de euro până la sfârșitul anului.

Ralph Waltram, Vicepreședinte BMW Group și Șeful Global DevOps Hubs, explică: „BMW TechWorks România se alătură unei rețele globale de centre IT care include deja locații în Germania, Africa de Sud, SUA, Portugalia și China” și adaugă: „Cluj-Napoca, cunoscut pentru ecosistemul său care susține inovația, pentru antreprenoriat, start-up-uri și densitatea mare de talente IT, oferă condiții ideale pentru joint venture."

Noul hub IT dezvoltă componente centrale pentru proiecte IT cu accent pe Europa, cum ar fi cele care gestionează lanțurile de aprovizionare și sistemele de control, programe de producție inteligentă sau implementarea modelului de vânzări directe al BMW și Mini în Europa.

„Vrem să atragem talent IT calificat pentru creșterea noastră rapidă în următorii ani. Apreciem educația tehnică excelentă din universitățile din Cluj-Napoca și scena tehnologică plină de viață a orașului”, a declarat Marian Haus, COO BMW TechWorks România.

Emil Petru, CEO BMW TechWorks România, a adăugat: „Suntem mândri să facem parte din BMW Group de astăzi și să jucăm un rol decisiv în modelarea transformării digitale a companiei aici, în România”.

În total, peste 9.400 de angajați din întreaga lume lucrează deja în domeniul IT și al dezvoltării software pentru BMW Group și întreprinderile sale mixte.

