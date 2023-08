Adrian Hădean, reacție la noile măsuri fiscale: „O să sfârșim cu toții emigranți. Nu există cale mai sigură spre falimentul unei țări”

Chef Adrian Hădean este nemulțumit de noile măsuri fiscale pregătite de Guvernul României și spune că împrumuturile luate în ultima perioadă sunt acum achitate prin mărirea taxelor.

Guvernul și-a propus acoperirea găurilor bugetare prin mai multe măsuri criticate deja dur de mediul de afaceri: impozit de 3% pentru microîntreprinderi cu venituri de peste 300.000 de lei, impozit pe deținerea mai multor proprietăți imobiliare.

„O să sfârșim cu toții angajați (dacă ne-o mai vrea cineva) sau emigranți. Statul român nu știe să țină vaca vie, o vrea și mâncată, și în grajd, da’ să mai dea și lapte. Doar că asta nu se poate. Ne frigem mațele de 12 ani încercând să construim ceva durabil și sustenabil, și dacă am reușit ceva, am reușit nu pentru că ne-a ajutat Statul, ci în ciuda mediului ostil pentru antreprenoriat. Am reușit muncind 14-16 ore pe zi, dar reușita asta e în realitate un echilibru fragil, pe care-l menținem jonglând cu facturile, creditele și taxele. Câteva sute de mii de antreprenori mici țin niște milioane de locuri de muncă în sectorul privat, ba mai țin în spate și un număr semnificativ de locuri de muncă din sectorul public. De unde stau eu, se vede că nu există cale mai sigură spre falimentul unei țări decât să te împrumuți (123 de miliarde de lei a luat Statul împrumut de la începutul anului) în timp ce-i strângi de gât pe cei care plătesc ratele la împrumuturile făcute de tine”, a transmis Hădean pe pagina sa de Facebook.

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă cu ministrul Finanțelor Marcel Boloș, că Guvernul a pregătit peste 50 de măsuri pentru reducerea cheltuielilor în sistemul bugetar.

El spune că este prima reformă „reală” în acest sens și că România discută cu Comisia Europeană pentru a evita pierderea fondurilor europene ca urmare a procedurii de deficit excesiv. În draftul cu privire la noile măsuri fiscale pe care Guvernul vrea să le aprobe, avem măsura de schimbare a fiscalității pentru IMM-uri.

Astfel, IMM-urile cu cifră de afaceri de până la 60.000 de euro se impozitează cu 1%, precum în legislația actuală. Însă, ce este între 60.000 de euro și 500.000 de euro va fi impozitat cu 3% pe cifra de afaceri, o creștere considerabilă.

Dacă un IMM se află în intervalul 60.000 - 500.000 de euro, dar are o marjă de profit de peste 30%, atunci acesta va intra automat la impozitarea de 16% pe profit.

În cazul unei microîntreprinderi care are, spre exemplu, o cifră de afaceri de 100.000 de euro – magazin de haine, patiserie etc – cu impozitul pe 1% din cifra de afaceri antreprenorul plătește în prezent 1.000 de euro.

După modificări, în cazul în care nu are 30% profit, va plăti 3% pe cifra de afaceri, adică 3.000 de euro.

Dacă are și marjă de profit de 30%, atunci plătește 4.800 de euro impozit pe profit, adică o creștere de aproximativ cinci ori.

90% dintre micile afaceri și companiile mici și mijlocii ar avea de suferit, dacă s-ar aplica aceste măsuri.

Prevederile ar urma să intre în vigoare de la 1 octombrie 2023.

