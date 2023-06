Companiile cer ambalaje inovative și prietenoase cu mediul, dar și etichete antifurt! Afacerile Rottaprint, în creștere în prima parte a anului

Anul acesta, companiile au comandat din ce în ce mai des etichete antifurt, dar și de ambalaje inovative și prietenoase cu mediul.

Compania Rottaprint a fost fondată în 1991 de Arnella si Cristi Nechita-Rotta. Foto monitorulcj.ro

Afacerile Rottaprint, cea mai mare tipografie flexografică producătoare de etichete autoadezive și ambalaje flexibile din România, au crescut cu peste 15% în primele cinci luni ale anului, comparativ cu perioada similară a anului trecut. Evoluțiile se bazează atât pe investiții în tehnologicii care permit soluții de tipar cu finisări speciale, respectiv materiale sustenabile, dar și pe creșterea costurilor materiilor prime.

Tipografia a raportat în 2022 o cifră de afaceri de peste 32 milioane de euro, după investițiile susținute în echipaje și utilaje ce permit realizarea sustenabilă a produselor pe care le are în portofoliu.

Etichete prietenoase cu mediul

Potrivit reprezentaților Rottaprint, pentru anul 2023 au fost pregătite investiții totale de circa 2 milioane de euro, o parte concretizându-se prin achiziția unui nou echipament de tipar. Până la finalul anului, peste 800.000 de euro urmează să fie alocați atât zonei de echipamente și tehnologii, dar și părții de logistică. O direcție asumată de companie este facilitarea unei interacțiuni cât mai directe între branduri și consumatorii finali, prin etichete și ambalaje individuale, personalizate și digitalizate.

„Venim după un 2022 dificil, iar 2023 este un an marcat în continuare de incertitudine, însă investițiile susținute în soluții durabile, de ultimă generație, rămân prioritățile noastre. Deși se menține tendința clienților de optimizare a costurilor, observăm un interes crescut pentru finisări deosebite, precum cele soft touch, pentru etichete coduri unice, tot mai utilizate pe partea de logistică și în promoții, sau etichetele singulare pentru caserole, cu costuri mai eficiente și productivitate ridicată în aplicare”, a declarat Cristi Nechita-Rotta, director general Rottaprint.

Potrivit acestuia, sustenabilitatea rămâne în interesul clienților, fiind un subiect care prinde din ce în ce mai mult teren. Compania a primit deja solicitări pentru modificarea anumitor rețete și ambalaje pentru a permite o reciclare eficientă.

„Este necesar ca materialele sustenabile să fie produse în termene realiste, anumite materiale, din sursă 100% naturale, au nevoie și de un an și jumătate pentru a fi livrate, trebuie să fie eficiente tehnic și din punct de vedere comercial”, a explicat Rotta.

Cum poate fi redusă risipa de deșeuri

În ceea ce privește clienții din portofoliul Rottaprint, aceștia provin majoritar din industrii precum producție alimentară, vinuri și băuturi alcoolice, respectiv sănătate și sumplimente alimentare.

„Am finalizat un proiect început înaine de pandemie și anume dezvoltarea de etichete inovative și prietenoase cu mediul. Anul acesta e primul an în care culegem roadele proiectului. Am făcut investiții de 3,7 milioane de euro în tehnologie și utilaje pentru producție sustenabilă, am economisit energie electrică și am redus risipa de deșeuri și a consumului de materiale cu ajutorul unui utilaj care face automat colectarea selectivă a deșeurilor putem să reducem dimensiunea materialelor folosite. Am salvat 10 tone de material într-un an de zile”, a spus Arnella Nechita-Rotta, director executive Rottaprint.

Raportat la produsele realizate de companie, cele mai solicitate, de la începutul anului până în prezent, au fost etichetele autoadezive imprimate și neimprimate, capacele de aluminiu imprimate și ambalajele flexibile.

Comenzi pentru etichetele antifurt

„Observăm o creștere a etichetelor antifurt. Un pic mai des decât înainte, în urmă cu 2-3 ani, pe produsele alimentare în supermarket începem să vedem tot felul de dispozitive antifurt. Fie că ne referim la gulerele aflate pe salam sau etichete aplicate în diverse zone sau chiar produse lactate puse în diverse cutii. Dacă gulerele și cutiile necesită o manevră suplimentară la casele de marcat, noi venim cu o noutate și anume inserăm această etichetă antifurt sub eticheta autoadezivă și în momentul etichetării automate în producție, practic îl ajutăm pe producător să aibă toate produsele protejate într-un mod estetic și poate să aibă controlul 100%. Este un mod mult mai estetic de a proteja produsele, elimini o manoperă suplimentară”, a declarat Mihaela Chifor, marketing manager Rottaprint.

Rottaprint este cea mai mare tipografie flexografică românească producătoare de etichete autoadezive și ambalaje flexibile de pe piața locală. Cu o experiență de peste 32 de ani, compania cu sediul în Apahida deține în prezent două centre logistice în România, Brașov și Ilfov și două centre logistice în Ungaria și Germania. În 2022, Rottaprint a livrat produse în 13 țări din Europa și Asia.

