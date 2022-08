Opinie. CEO Dragoș Damian, Terapia Cluj: Domnule Ciucă, Domnule Ciolacu, Domnule Câciu, nu mai dați ajutor de stat „la grămadă”

Stabiliți ca prioritate investițiile industriale mari care au într-adevăr impact major în economie și valoare adăugată substanțială. România are nevoie de industrie de prelucrare în sectoare strategice.

Așa-i si spune Hotărârii de Guvern 807: hotărâre pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu IMPACT MAJOR IN ECONOMIE.

Vestea buna este ca sunt mulți solicitanți de ajutor de stat, așadar România devine interesanta pentru investiții private. Vestea rea este ca, știm deja, nu sunt bani decât pentru mai puțin de o treime din sumele solicitate, cu tot cu suplimentarea recenta de 1 miliard lei. Asta pentru ca multe prevederi care privesc ajutorul de stat au rămas la nivelul lui 2014 in timp ce condițiile din economia României s-au schimbat - si se vor schimba in continuare - devenim tot mai atractivi din cauza situației geopolitice si a costurilor mici cu mana de lucru, interesul, dimensiunea si portofoliul investitorilor sunt in dinamica, deficitul de forța de munca din UE este enorm iar costul cu aceasta din ce in ce mai mare, etc.

Iată cinci sugestii pentru acordarea HG 807 la oportunitățile economice din 2022.

Sa fie stabilita o strategie naționala de atragere de investiții in industria prelucrătoare cu valoare adăugată mare in baza căreia sa fie autorizate cererile de ajutor de stat. Avem nevoie de reindustrializare in energie, mâncare, chimie si apărare si de continuarea investițiilor in automotive. Acestea ar trebui sa fie domeniile prioritare care sa beneficieze de ajutor de stat. Trebuie sa încetam cu sprijinirea „la grămadă” a investițiilor demonstrând astfel ca vrem sa atragem sectoarele care generează pe termen lung valoare adăugată mare. Ajutorul de stat sa fie aprobat pentru investițiile care au cu adevărat impact major in economie. Astfel încât acesta ar trebui sa sprijine exclusiv investițiile întreprinderilor mari, deja se vad interesul companiilor existente de a se extinde si tendința de relocare industriala mare către România; este un lucru dovedit, o fabrica noua transforma totul in jur; Pragul minim de eligibilitate trebuie ridicat, 1 milion de euro este mult-mult-mult prea jos – acest criteriu specific este de altfel conectat cu cele doua de mai sus. Cehia are prag minim de 18 milioane Euro iar Ungaria pana la 17 milioane Euro. Pentru a încuraja atragerea investițiilor mari, pe lângă banii din 807 care provin din credite de angajament si credite bugetare, sa fie introduse si facilitați fiscale (sau variante) pe o durata variabila. Polonia, Cehia, Ungaria si Slovenia folosesc un mix de tipul ajutor de stat + facilitați fiscale astfel încât pot sa flexibilizeze forma de ajutor in funcție de nevoile investitorului. Multe întreprinderi mari au destule fonduri proprii din care sa facă investiția, ar prefera o facilitate fiscala ulterioara. Condiția regionala referitoare la intensitatea si nivelul maxim al ajutorului de stat trebuie sa fie corelata cu dovada ca regiunea in care se face investiția poate pune la dispoziție personal calificat pentru noile locuri de munca. Aceasta schimbare in 807 tine cont de problema reala a deficitului de forța de munca din România. Degeaba deschidem o fabrica noua într-un județ care nu este capabil sa dovedească ca poate sa asigure investitorului un număr minim de angajați sau daca, la deschiderea unei fabrici, se închide alta din cauza migrării forței de munca.

Vremerile se schimba, România este pe val, avem nevoie acum sa construim strategii industriale si priorități pentru domeniile care sa aibă într-adevăr impact major in economie pana in 2030. Numai astfel vom reversa trendul incredibil al deficitului de balanță comercială, cel de care se vorbește cel mai puțin însă cel mai periculos si de necontrolat dintre toate deficitele României.

Opinie de Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj

