E-an-na, povestea trupei de rock din Sibiu care a transformat folclorul într-o experiență unică

Trupa sibiană E-an-na a reușit să transforme folclorul românesc într-o experiență muzicală globală, combinând tradiția cu influențe moderne. În prezent, formația se află în turneu prin țară, pentru a-și promova noul album, „Nomad”.

Trupa E-an-na | Foto: Vlad Pogo

Trupa E-an-na, cu o activitate de peste un deceniu în spate, a reușit să construiască un drum impresionant, ce continuă să se definească printr-o evoluție constantă atât muzicală, cât și în ceea ce privește popularitatea.

Solistul și instrumentistul trupei E-an-na, Andrei Oltean, a împărtășit pentru Mesagerul de Sibiu povestea din spatele succesului lor și cum au reușit să rămână relevanți într-o industrie în continuă schimbare.

Andrei Oltean, solistul și instrumentistul trupei E-an-na | Foto: aesthetic.onfilm

E-an-na de la început până astăzi

Andrei recunoaște că au fost multe schimbări, atât cronologice, cât și muzicale, tehnologice sau de viziune. Una dintre cele mai semnificative transformări este legată de percepția publicului, care, la început, a fost destul de sceptic în privința longevității trupei.

„Schimbările sunt atât de multe încât mi-ar fi destul de greu să le înşir coerent, mai ales că există multe criterii pe baza cărora le pot grupa: cronologice, muzicale, tehnologice, de viziune ş.a.m.d.

Una dintre cele mai mari schimbări ar putea fi faptul că au dispărut gurile rele care erau ferm convinse că ne vom stinge în 2-3 ani. Am avut imensul noroc de a fi populari încă de la început, aşa că de multe ori am fost luaţi în vizor ca fiind un fenomen exploziv şi trecător. Am demonstrat că putem păstra o intensitate ridicată a activităţii şi prezenţei în maratoane, nu în sprinturi” mărturisește solistul.

Care a fost momentul în care trupa a trecut la un alt nivel

Pentru E-an-na, acest moment a fost reprezentat de mai multe etape semnificative, atât muzicale, cât și de popularitate. Fiecare material lansat a adus elemente noi, iar succesul nu a întârziat să apară.

„Au fost destule momente: muzical, cam fiecare material al nostru a adus nişte elemente noi, demonstrând că E-an-na se află într-o continuă evoluţie. Ca popularitate am avut, din nou, o serie întreagă de paşi care ne-au elevat: o recepţie nemaipomenită pentru primele 3 single-uri ale unei trupe complet necunoscute în 2015, cel mai amplu turneu (de debut chiar) al unei trupe româneşti în 2016, turneu internaţional urmat de obţinerea locului 2 la Wacken în Germania în 2017, colaborarea pe albumul Nesfârşite cu Michalina Malisz (pe atunci membră Eluveitie), participarea la Eurovision România 2022 şi la RAT 2023, şi nu în ultimul rând, recenta lansare a albumului Nomad, care a avut un impact nesperat de bun”, explică Andrei.

Trupa E-an-na în concert | Foto: E-an-na

Evoluția influențelor muzicale

E-an-na este o trupă cu membri din background-uri muzicale diverse, iar acest lucru s-a reflectat într-un amestec unic de stiluri și influențe.

„A ieşit un amalgam, un iureş nesfârşit de sute de idei, dintre care unele s-au cizelat devenind piesele pe care le punem publicului la dispoziţie. Eu de exemplu am îndrăgit întotdeauna toate elementele folclorice, pe cât posibil abordate într-o manieră nouă, originală, poate chiar avangardistă”, spune Andrei.

Procesul creativ a evoluat, devenind tot mai colaborativ pe măsură ce trupa a învățat să armonizeze viziuni diferite. Acest lucru se poate simți în albumul Nomad, unde fiecare membru al trupei a contribuit activ la crearea pieselor.

„Procesul a început cu mine compunând grosul pieselor timp de mulţi ani, ca apoi să evolueze în ceva mult mai colaborativ, astfel încât azi se poate simţi contribuţia tuturor pe Nomad. Cred că a fost ceva natural pe măsură ce ne-am învăţat unii altora limbajele, pe măsură ce am învăţat să ne armonizăm dincolo de ceea ce înseamnă armonia muzicală”, a adăugat Andrei Oltean.

Trupa E-an-na alături de fani | Foto: Zvori

Grup unit?

În timp, dinamica dintre membrii trupei s-a consolidat, având în vedere numeroasele experiențe comune.

„În orice grup mare, există inevitabil sub-grupuri, dar acest lucru nu înseamnă că nu comunicăm între noi”, spune Andrei.

Pe măsură ce viața personală a evoluat, s-au învățat și mai multe lecții de răbdare și perseverență.

„Suntem dornici să trecem prin toate obstacolele împreună”, adaugă el.

Albumul Nomad, o călătorie muzicală și interioară

Albumul „Nomad” este descris ca o călătorie stilistică și personală. Conceptul a venit de la chitaristul Ovidiu „Cioban”, care a subliniat ideea că fiecare dintre noi este un „nomad” într-un fel, fie că vorbim despre călătorii fizice, fie interioare.

„Credem că fiecare dintre noi este un nomad la un nivel sau altul, fie că vorbim despre călătorii fizice sau lăuntrice, şi am vrut să avem un album demn de a fi însoţitor călătorului în această experienţă personală şi profundă. De aceea ne şi perindăm iar prin nişte stiluri exotice pentru o trupă care obişnuia să aibă mai mult treabă cu folclorul românesc, îndreptându-ne atenţia către sonorităţi din afara sferei noastre standard, fie că vorbim de orientul mai mult sau mai puţin apropiat, fie că vorbim de direcţii precum rap sau EDM”, detaliază Andrei.

Trupa încurajează explorarea și descoperirea de sine, subliniind importanța călătoriei interioare.

Trupa E-an-na în concert | Foto: Laura Trăilă

Provocările și realizările din procesul de creare al albumului

Realizarea albumului Nomad nu a fost lipsită de provocări. Andrei explică că procesul a fost mai intens decât de obicei.

„La albumul ăsta am schimbat destul de mult paradigma, pentru că l-am făcut în mare parte întâlnindu-ne la o cabană, lucrând «în carne vie» de pe la 11-12 dimineaţa până când ne ţineau balamalele pe la 4-5. Astfel şi disputele au fost ceva mai aprinse, dar în acelaşi timp şi sinergia rezultată a fost pe măsură”

În ciuda dificultăților, Andrei este mândru de produsul final, care a fost primit cu un feedback extraordinar de bun din partea fanilor.

„Eu sunt mândru că prin asta am ajuns la un produs final care chiar sună într-un mare fel, nu mi-e ruşine să o recunosc, iar lucrul ăsta a fost validat şi de public: suntem deja trecuţi de jumătatea turneului de promovare, iar feedback-ul a fost peste orice alt nivel anterior (unde deja ştacheta nu era tocmai jos)”, adaugă el.

Trupa E-an-na | Foto: Daniel David

Și-au păstrat autenticitatea

Deși stilul trupei include multe elemente de folclor românesc, Andrei subliniază că muzica lor este un „amalgam”, un amestec de influențe diverse.

„Nu ne considerăm neapărat păstrători ai tradițiilor, ci mai degrabă căutăm frumosul în diversele căi pe care le explorăm”, explică solistul.

Chiar și atunci când folosesc instrumente neconvenționale, aceștia reușesc să aducă un omagiu autentic folclorului, ceea ce a fost apreciat de fani.

Mesaj pentru fanii din Sibiu și Cluj-Napoca

E-na-na a început un turneu intens prin țară, iar Sibiul și Clujul se află printre opririle trupei. La Cluj-Napoca, formația va concerta în data de 20 martie, în Form Space.

„Abia aşteptăm să ne vedem. Din Sibiu am pornit, în Cluj am ajuns (cel puţin eu), aşa că am aşteptări mari de la astea două concerte. Chiar şi lăsând legătura personală la o parte, fiecare apariţie în astea două oraşe a fost superlativă, aşa că trebuie să găsim un următor termen de comparaţie în a patra dimensiune, nu? Lăsând sofismele la o parte, Sibiul are şanse reale să fie sold-out (posibil şi Clujul, cine ştie?), aşa că vă invit să intraţi pe iabilet şi să vă luaţi biletele ca să facem lansarea albumului «Nomad» una de neuitat. Valabil şi pentru restul turneului. Ascuţiţi-vă vocile, abia aştept să ne vedem!”, spune Andrei.

În concluzie, E-an-na nu doar că a reușit să aducă folclorul românesc pe scene internaționale, dar și-a transformat muzica într-o punte între tradiție și modernitate, continuând să inspire și să surprindă la fiecare pas. Cu albumul Nomad, trupa din Sibiu marchează un nou capitol al evoluției sale, iar fanii din întreaga lume așteaptă cu nerăbdare să trăiască alături de ei această călătorie muzicală unică.

Foto: Daniel David

