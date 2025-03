Brândușa Brumbea din trupa FITTONIA, vocea feminină din metalul clujean care sfidează stereotipurile. Interviu exclusiv de 8 Martie. VIDEO

De 8 Martie, monitorulcj.ro aduce în prim-plan doamnele și realizările lor, iar Brândușa Brumbea, solista trupei clujene de alternative metal FITTONIA, este un exemplu de perseverență și pasiune.

Brândușa Brumbea, femeia care sparge barierele metalului clujean alături de trupa FITTONIA| Foto: Laura Trăilă

Cu o voce puternică și o atitudine ce sfidează barierele dintr-o industrie predominant masculină, Brândușa este o adevărată inspirație pentru tineretul care vrea să își urmeze visurile, indiferent de obstacole. Într-un interviu sincer și plin de energie acordat monitorulcj.ro, Brândușa ne povestește despre cum și-a descoperit pasiunea pentru muzică, cum este să fii femeie într-o trupă de metal și ce sfaturi are pentru tinerele care vor să urmeze o carieră în muzică.

Brândușa Brumbea, un om mic cu visuri mari

„Cred că aceasta este întrebarea pe care mi-o pun și eu zilnic”, spune Brândușa cu un zâmbet. „Mă regăsesc tot mai mult în această descriere: sunt un om mic, dar cu visuri mari.” La 8 martie, Brândușa ne vorbește despre drumul ei până în vârful scenei metal și despre ce înseamnă pentru ea să fie o femeie puternică într-o lume a bărbaților.

Pasiunea pentru muzică: „Am cântat toată viața”

Pasiunea Brândușei pentru muzică a început încă din copilărie.

„Toată viața am cântat. Părinții mei au fost cei care m-au încurajat să urmez acest drum. Ei au ascultat multă muzică acasă și când au observat că am înclinație spre cântat, m-au sprijinit necondiționat”, povestește ea. „Așa am învățat să mă simt motivată și să îmi fructific această pasiune, până când am ajuns să îmi fac un drum în muzica metal.”

Chiar dacă muzica a fost dintotdeauna o parte esențială din viața ei, Brândușa nu s-a limitat doar la cântat. Ea a îmbinat muzica cu dorința de a exprima ceea ce simte și de a ajunge la inimile celor care o ascultă.

FITTONIA, o trupă în care s-a simțit acceptată

Una dintre întrebările cheie pe care le au multe femei atunci când își aleg o carieră în muzică este cum vor fi primite într-o industrie dominată de bărbați. Însă pentru Brândușa, această temere a fost aproape inexistentă. Brândușa s-a alăturat trupei clujene FITTONIA în august 2024.

„Din fericire, nu am simțit niciodată că sunt tratată diferit din cauza faptului că sunt femeie. Atât în FITTONIA, cât și în OverBurn, am întâlnit mereu oameni care m-au acceptat și m-au primit cu brațele deschise. Băieții din FITTONIA m-au primit ca pe un egal și ne-am înțeles foarte bine din prima”, spune Brândușa. „Nu am simțit că trebuie să muncesc mai mult decât ceilalți pentru a fi luată în serios. Cred că am rezonat unii cu alții și asta a făcut totul mai ușor.”

Brândușa Brumbea, alături de trupa FITTONIA | Foto: Laura Trăilă

Prejudecăți și stereotipuri: O realitate de neevitat

Cu toate acestea, Brândușa recunoaște că stereotipurile nu au dispărut complet, iar în lumea metalului, o femeie poate să fie adesea subestimată. „Într-adevăr, mă confrunt uneori cu prejudecăți și cu faptul că nimic altceva în afară de aspectul meu fizic nu pare să conteze. M-am lovit de situații în care am fost judecată mai mult pentru cum arăt decât pentru ceea ce cânt sau pentru talentul meu. Chiar și așa, nu m-am lăsat descurajată”, povestește ea. „Am învățat să îmi urmez visul indiferent de obstacolele care au apărut pe drum.”

Inspirația din Jinjer, un exemplu puternic

Pentru Brândușa, o sursă mare de inspirație a fost Tatiana Shmayluk, solista trupei Jinjer și de la Melissa Cross.

„Pot spune foarte sincer că motivul pentru care mă aflu în acest moment al vieții pe scena metal este Tatiana Shmayluk. Acum câțiva ani am descoperit Jinjer și mi-a schimbat total cursul visului frumos pe care îl trăiesc acum. Am știut instant că trebuie să învăț tehnica de extreme vocals, așa descoperind o femeie extraordinară, un adevărat Guru al «urlatului», Melissa Cross. ZEN OF SCREAMING este cel mai bun lucru pe care orice vocalist metal îl poate face pentru sine, cu rezultate relativ rapide, după trei ani sunt mai încrezătoare ca niciodată. Puterea pe care o transmit aceste femei fabuloase m-a ambiționat mereu, iar încrederea pe care o am acum, le-o datorez întru totul”, mărturisește Brândușa.

FITTONIA, multe surprize în viitor

Pentru FITTONIA, viitorul sună promițător. Brândușa este entuziasmată de proiectele care urmează.

Brândușa Brumbea, vocea care rupe barierele | Foto: Laura Trăilă

„În viitorul apropiat, vom lansa multe piese noi. Lucrăm la material nou, absolut fabulos, și vrem să oferim fanilor un show complet și memorabil. Vom crea o experiență care să rămână în sufletul publicului mult timp după ce concertul se va încheia. Așa că rămâneți cu ochii pe noi!” spune ea cu un zâmbet. „Muzica noastră îndeamnă publicul să găsească inspirație în vulnerabilitate și să înțeleagă că, chiar și în cele mai întunecate momente, există frumusețe și putere. Vrem să conectăm oamenii prin tot ce facem.”

Trupa FITTONIA a lansat în 24 februarie piesa HANAHAKI care poate fi ascultată mai jos.

De asemenea, mai jos puteți asculta și piesa Egypt de la trupa OverBurn.

„Nu lăsa frica să te oprească” - Mesajul pentru tinerele soliste

Unul dintre cele mai importante mesaje ale Brândușei pentru tinerele care își doresc o carieră în muzică este: „Nu lăsa frica să te oprească. Dacă îți urmezi visul și muncești suficient de mult pentru el, vei reuși. Oamenii care contează te vor lua în serios și vor fi alături de tine pe drumul tău”, spune ea cu hotărâre. „Trebuie să îți asumi riscuri și să ai încredere în tine. Asta te va ajuta să ajungi acolo unde îți dorești.”

