Festivalul de lumini Lights ON revine la Cluj-Napoca. Instalații spectaculoase vor lumina orașul.

Festivalul de lumini Lights ON organizat de asociația clujeană Daisler, revine în luna noiembrie în Cluj-Napoca. Instalații spectaculoase de lumini vor lumina Clujul.

Cel mai mare glob de zăpadă pe care l-a văzut România| Foto: jacquesrival.com

Asociația Daisler anunță lansarea ediției cu numărul 7 a festivalului internațional de instalații de lumină Lights On, între 23 noiembrie și 8 decembrie, la Cluj-Napoca. Tema din acest an, #TheOtherChristmasMarket, invită publicul să trăiască o experiență inedită, unde arta contemporană și atmosfera sărbătorilor de iarnă se întâlnesc într-un joc fascinant de lumini și forme.

Anul acesta, magia sărbătorilor capătă o nouă dimensiune printr-o selecție impresionantă de peste 10 instalații de artă contemporană ce vor transforma un colț din centrul municipiului Cluj-Napoca într-un loc de poveste, plin de farmec și creativitate. Cea de-a șaptea ediție Lights On Romania, cu tema The Other Christmas Market, va fi deschisă publicului între 23 noiembrie și 8 decembrie în Cluj-Napoca, în arealul cuprins dintre străzile Mihail Kogălniceanu și Emmanuel de Martonne. Accesul publicului este, ca de fiecare dată, gratuit.

Toate instalațiile vor vorbi despre Celălalt Târg de Crăciun, tema acestei ediții, dar vor încuraja și o reflecție profundă asupra celor mai actuale subiecte. Artiști din România, Austria, Italia, Norvegia, Marea Britanie sau Franța vor spune povești prin operele expuse.

Cel mai mare glob de zăpadă pe care l-a văzut România

Printre atracțiile ediției se numără una dintre cele mai spectaculoase transformări realizate de arhitectul-artist Jacques Rival, având la bază statuia „Spectrul” a românului Ciprian Mureșan. I love you este cel mai mare glob de zăpadă pe care l-a văzut România, o instalație de lumină care dă un sens complet diferit unei statui reale, o premieră pentru țara noastră. După Sydney, Adelaide, Lyon, Durham și alte festivaluri legendare de lumină, aducerea lui Jacques Rival este cel mai mare demers întreprins de Asociația Daisler în domeniul artei contemporane.

Mii de beculețe, culoare și mesaje transmise prin lumină

Cu peste 65.000 de led-uri interconectate perfect între ele, suspendate la 4 metri înălțime, Submergence e o incursiune într-un val nemaivăzut de lumină. Instalația creată de studio-ul britanic Squidsoup reprezintă o evadare din realitate. După succesul fulminant al instalației prezentate în premieră pentru România în cadrul programului Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii, britanicii de la Squidsoup revin cu o implementare care va stârni multă imaginație pe strada Mihail Kogălniceanu.

Totodată, actuala ediție Lights On Romania va aduce în fața curioșilor și Lumi Seeds sau Seeds of Light - creată de Circus Lumineszenz - entități luminiscente fantastice care transformă peisajul urban în serile de iarnă. Aceste semințe magice, în spirale neregulate, vibrează de viață și își schimbă culorile într-un dans captivant de lumini la apus.

Evenimentul prezintă și creația studenților secției de sculptură a Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca, sub forma Talk Socks, o șosetă uriașă imaginată și realizată de studenții Maria Brîneț, Cristina Nițu, Gabriela Leu, Andreea Grigoraș, Roxana Csucsak, Ana Dimitra Avram, David Bandi, Codruț Ardelean, Alin Tănasă, Florin Marc, Teodor Buruiană cu aportul ArtiViStory Collective: Alice Iliescu, Mihai Guleș, Adrian Buda și coordonarea: conf. univ. dr. Alice Iliescu, conf. univ. dr. Septimiu Jugrestan, lect. univ. dr. Daniel Popescu. Lucrarea reprezintă o premieră pentru România în contextul în care a fost comisionată de către festivalul Lights On direct universității clujene.

În continuare, Fragments of Reality a artistului Alessandro Lupi, inspirată de lumina filtrată prin acoperișurile trunchiate, va aduce o adevărată iluzie a ninsorii deasupra străzii Emmanuel de Martonne.

Ediția 2024 vine la pachet cu noutăți

Dincolo de instalații de lumină, evenimentul va oferi publicului motive suplimentare de a petrece timpul afară, în aer liber, într-o zonă nouă a orașului care nu are un vad comercial. 30 de căsuțe similare celor găsite în târgurile de profil din această perioadă vor anima întreaga zonă, transformând-o în ceea ce noi și publicul putem numi Celălalt Târg de Crăciun.

„Lights On a fost mereu un eveniment agreat de public. Curiozitatea oamenilor a fost mereu recompensată cu instalații dintre cele mai inedite. Ediția din 2024 nu face excepție, chiar dacă de la temă și până la partea comercială avem mai multe surprize ca oricând. Ne bucurăm în special de prezența în România a unor artiști de calibru, printre care Jacques Rival care lucrează pentru prima oară alături de românul Ciprian Mureșan, dar și de continuarea explorării în domeniul culturii vieții de noapte.

Suntem un festival dedicat comunității cu un iz artistic puternic și credem că iarna merită petrecută în orașe noastre care pot să arate exact la fel ca cele din Vest. Ne place să credem că punem și noi umărul la această transformare, iar anul acesta publicul clujean are cel mai mare areal de explorare a tot ce avem noi de oferit”, a declarat Andi Daiszler, fondatorul Lights On.

„Avem fără doar și poate cea mai solidă ediție din punct de vedere artistic, cu elemente care se îmbină atât de bine într-o temă care se comunică de la sine”, a explicat și Daniel Popescu, directorul artistic al Lights On.

Alături de Lights On, în această călătorie este Raiffeisen Bank, un brand bancar important în piața din România. Cu o tradiție de peste 10 ani în asocierea cu evenimente ce aduc spiritul Crăciunului, Raiffeisen revine în acest an pentru a 2-a oară în Cluj-Napoca. Mai mult, va aduce în unul dintre weekend-uri o lojă „automatizată” care va ridica publicul la înălțime, oferindu-le doritorilor șansa de a vedea întregul areal Lights On de la înălțime.

„Anul acesta, intrăm în atmosfera sărbătorilor de iarnă la Celălalt Târg de Crăciun, un eveniment inedit pe care suntem încântați să-l oferim comunității clujene, în colaborare cu partenerii noștri de la Lights On. Avem deja o tradiție solidă în susținerea comunităților și ne bucurăm că și de data aceasta avem ocazia să rămânem aproape și să creăm momente memorabile, în spiritul magic al Crăciunului”, a declarat Laura Mihăilă, Director de Marketing, Comunicare & CX, Raiffeisen Bank România.

Accesul publicului este liber în cadrul Lights On. Toate instalațiile vor putea fi vizitate inclusiv de persoanele cu dificultăți locomotorii pentru care au fost luate măsuri sporite de acces chiar și la înălțime. Programul evenimentului este de luni până vineri de la orele 15 la 23, iar sâmbătă și duminică de la orele 11 la 23.

