Fabrica Clujana, deschisă clujenilor, într-un spectacol inedit de teatru

Spațiile fabricii Clujana din Piața 1 Mai vor fi deschise vizitatorilor, în cadrul unui spectacol de teatru imersiv de tip promenade.

Fabrica Clujana se deschide publicului, într-un demers teatral inedit. Sursa foto: Create.Act.Ejoy

In Between Homes propune o experiență teatrală unică pentru peisajul teatral clujean: nouă spații diferite pe care fiecare spectator le va parcurge pentru a urmări și a medita asupra migrației românilor și a efectelor pe care aceasta le are asupra celor rămași în țară.

Spectacolul urmărește felul în care familiile transnaționale identifică noi modele de co-prezență și de păstrare a spațiului de siguranță, suport și intimitate, în ciuda faptului că trăiesc în mai multe lumi.

Experiența teatrală labirintică invită la reflecție asupra felului în care gestionăm și negociem relațiile cu ceilalți și cu noi înșine, distanțele și obstacolele pe care le întâlnim și felul în care ne raportăm la promisiuni, speranțe și, în general, la o posibilă lume mai bună.

O înșiruire de povești spuse și nespuse va purta spectatorul în interiorul halei Clujana, un spațiu industrial reper în Cluj-Napoca, deschis publicului pentru prima dată în istoria lui ca spațiu cultural-comunitar.

Intrarea este gratuită, în baza rezervării unui bilet cu valoare 0, pe Bilete.ro. Pentru o bună desfășurare a evenimentului, organizatorii îi îndeamnă pe participanți să ajungă cu minim 10 minute înainte de ora la care și-au rezervat locul. În caz contrar, accesul nu va mai fi permis în sala de spectacol.

Spectacolul face parte din proiectul European ULYSSES: EUROPEAN ODYSSEY (2022-2024), în cadrul căruia 18 orașe din Europa și Turcia creează evenimente artistice care răspund și se inspiră din unul dintre capitolele legendarului roman ULISE de James Joyce.

Fabrica Clujana se deschide spre comunitate

Consilierul județean USR Cătălin Sălăgean a salutat inițiativa, arătând că, cu toate că fabrica și-a încetat activitatea de producer a pantofilor, aceasta prinde, temporar, o nouă destinație.

„Chiar dacă și-a încetat activitatea, fosta fabrică de papuci se redeschide sub o altă formă, de data asta către comunitate. Din 7 iulie în fosta hală de producție se va desfășura timp de două săptămâni un spectacol de teatru imersiv, tip promenadă, organizat de către Create.Act.Enjoy în colaborare cu Teatrul Naţional Cluj-Napoca și Facultatea de Teatru şi Film a UBB Cluj.

E o ocazie unică pentru clujeni de a vizita hala fostei fabrici și de a vedea cum un spațiu se poate transforma radical. E un punct de pornire într-o discuție necesară despre ce ar trebui să se întâmple cu una din mărcile-emblemă ale Clujului.

Mă bucură enorm că acest proiect se întâmplă și sper să fie doar începutul în procesul de deschidere a spațiului către comunitate”, a transmis Sălăgean.

