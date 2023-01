Din Las Vegas, în Cluj-Napoca. Celebrul pianist Bogdan Ota va susține un concert la Casa de Cultură. Tratament de 5 stele pentru spectatori!

Pianistul și compozitorul Bogdan Ota este artistul român cu una din cele mai spectaculoase evoluții naționale și internaționale. Un nume sonor în industria muzicală contemporană, Bogdan a vândut peste 30.000 de albume și a concertat în Europa, Australia și Statele Unite ale Americii.

Odata reîntors în România în primăvara anului 2022 Bogdan și-a dorit foarte mult să facă disponibil și publicului român albumul „Bliss”, compus în SUA.

Artistul a lansat albumul „Bliss” în Las Vegas printr-un concert la Hilton Lake Las Vegas alături de Henderson Symphonic Orchestra unde s-a bucurat de o sală arhiplină, concert la care s-a prezentat și Celine Dion în public să-l asculte. Artista nu este singura vedetă internațională care a călcat pragul sălii de spectacol la concertele lui Bogdan. Printre VIP-urile americane cărora Bogdan le-a cântat se numără și fostul primar al New York-ului Rudy Giuliani, dr. Miriam și Sheldon Adelson, proprietarii celui mai mare lanț de cazinouri din lume care ulterior au devenit și prieteni apropiați ai artistului, cântăreața Vanessa Williams cu care Bogdan a colaborat într-o producție Cirque du Soleil numită „One Night for One Drop” și lista poate continua.

Bogdan a apărut pe prima pagină a revistelor VIP și Luxury Las Vegas Magazine, a fost nominalizat Personalitatea Anului 2013 la secțiunea Artă de către Academia Europeană Hubners Who is Who și a fost invitat special al canalelor de televiziune FOX News și Channel 3.

După 8 ani de concerte, recitaluri și producție media în SUA, Bogdan s-a întors acasă la Botoșani și a deschis turneul național „Bliss” cu un spectacol în orașul natal pe 14 decembrie, urmat de concerte la Cluj-Napoca, Iași, București și Timișoara programate în prima jumătate a noului an.

Artistul spune că piesa „Bliss” („Extaz”) ce a dat numele albumului i s-a revelat în statul Utah în urma unei vizite în Marele Canion al râului Colorado. Acolo, într-o noapte cu lună nouă, a fost martorul unui spectacol fabulos pus în scenă de însuși Dumnezeu - Calea Lactee văzută cu o claritate rar întâlnită datorită absenței oricărei surse de lumină pe o rază de aproape 200 km de acel loc.

Spectacolul Bliss, ce va avea loc pe 24 februarie 2023 la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca va pune în scenă lucrări de pe albumul cu același nume, piese în premieră internațională ce urmează să fie incluse pe al patrulea album al artistului, dar și unele compoziții ce l-au făcut celebru. Experiența spectatorilor va fi fabuloasă grație îmbinării originale a mai multor arte (muzică, balet, proiecții video, joc de lumini), în stilul megaproducțiilor de pe scenele Las Vegas-ului.

Concertul este un eveniment cu covor roșu, șampanie și mici gustări, organizatorii dorind să ofere un tratament deosebit publicului în cadrul sesiunii de autografe și fotografii oficiale de la finalul serii.

Biletele sunt puse în vânzare online.

CITEȘTE ȘI: