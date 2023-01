33 de ani de la (re)nașterea TVR Cluj. Studioul de Radioteleviziune din Cluj, închis în ’85 la ordinul Elenei Ceaușescu

33 de ani de la (re)nașterea TVR Cluj. Chiar dacă TVR Cluj emite emisiunile proprii din data de 3 ianuarie 1990, istoria lui începe mult mai devreme, în anii ’70.

33 de ani de la (re)nașterea TVR Cluj. Chiar dacă TVR Cluj emite emisiunile proprii din data de 3 ianuarie 1990, istoria lui începe mult mai devreme, în anii ’70/ Foto: TVR Cluj - Facebook (Fotograf Nicu Cherciu)

TVR Cluj a luat ființă ca primul Studio Teritorial al Televiziunii Române.

Chiar dacă TVR Cluj emite emisiunile proprii din data de 3 ianuarie 1990, istoria lui începe mult mai devreme, în anii ’70.

TVR Cluj a luat ființă ca primul studio teritorial al Televiziunii Române. Istoria TVR Cluj începe în anul 1972, când la Studioul Teritorial de Radio Cluj este repartizat un car de transmisii de televiziune, moment în care ia ființă Studioul Teritorial Cluj al Radioteleviziunii Române.

Studioul de Radioteleviziune din Cluj, închis la ordinul Elenei Ceaușescu

La 14 aprilie 1985, din ordinul direct al cuplului prezidențial, Studioul de Radioteleviziune din Cluj este închis fără nici o explicație.

Echipa care a transmis de aici încă din decembrie 1989 corespondențe pentru TVR, a reușit să emită primele programe proprii din 3 ianuarie 1990. În decembrie 1994 Societățile de Radio și Televiziune se separă, moment din care apar Radio Cluj, studio teritorial al Societății Române de Radiodifuziune, și TVR Cluj, studio teritorial al Societății Române de Televiziune.

„TVR Cluj a emis și înainte de 1990 și a fost închis de Elena Ceaușescu și a intrat în conservare studioul. După a fost deschis de foștii noștri colegi care lucrau pe atunci. Ei au venit în timpul Revoluției și au redeschis radioul și televiziunea. Radioul a emis în continuare o vreme, însă a restul a rămas în conservare (...) Sunt o mulțime de materiale video (din timpul Revoluției – n.red.), erau foștii colegi care au lucrat înainte de Revoluție, iar în timpul ei s-au regrupat și au reușit să pornească studioul care avea toate echipamentele necesare și au reușit să emită. Primul director a fost Horia Bădescu a fost primul director după ’90 cu Mihai Colhon, cu Gabi Xantus, erau câțiva colegi inimoși care au știut ce trebuie făcut și la tehnic inginerul era în floare care era și șeful carului. TVR Cluj a avut aici un car de prin anii ’70-’75, era un car cantonat care se ocupa de transmisiunile din Transilvania. Carul a rămas în continuare atunci la disponibilitatea București (...) Noi ne-am despărțit inițial când eram Radioteleviziunea Română, iar în 1994 când a apărut legea 41 instituțiile s-au despărțit și au devenit Radiodifuziunea Română și Societatea Română de Televiziune. Acestea două sunt două instituții separate în totalitate, cu structuri separate”, a declarat pentru monitorulcj.ro Alin Gelmărean, directorul TVR Cluj.

TVR Cluj, schimbare majoră în cei 33 de ani de activitate

TVR Cluj s-a schimbat enorm de mult în cei 33 de ani de activitate.

„Schimbarea a fost substanțială, trăim într-o altă vreme, altă generație, s-a schimbat mult. Avem o grilă mare de programe, TVR Cluj emite 24 de ore din 24 acum, avem producții și co-producții cu canalele centrale, facem emisiuni culturale, de divertisment, asigurăm toate transmisiunile sportive din arealul transilvan. Tehnica ne permite să facem mult mai mult, aparatura ultra-modernă. Putem să acoperim mult mai multe zone și mult mai ușor pentru că și tehnica a evoluat foarte mult”, a adăugat Alin Gelmănean.

În prezent cu tot cu staff-ul tehnic, TVR Cluj are aproximativ 100 de angajați, iar pe lângă diversitatea de programe pe care o au, TVR Cluj transmite emisiuni pentru minorități (romi, maghiari, germani, evrei, ucraineni).

„Suntem aproximativ 100 (angajați - n.red.) dar care include redacția știri, programe, redacția minorități, serviciul tehnic artistic și serviciul economic. Este una din componentele principale că avem o redacție minorități care realizează emisiuni pentru etnicii maghiari, romi, evrei, ucraineni, germani, evrei, este o componentă aparte a Televiziune Române dar care are și putere ”, a transmis Alin Gelmănean.

Proiect depus la finanțare prin PNRR pentru sediu

Întrebat de viitorul TVR Cluj, Alin Gelmănean a declarat reporterilor monitorulcj.ro că în prezent au fost începute proiecte mari, printre care și atragerea de fonduri prin PNRR pentru mutarea într-un studio mai mare.

„Noi am început proiecte destul de mari. Construim și considerăm că alături de sprijinul celor de la București reușim să terminăm construcția unui nou car de televiziune HD. pentru carul HD avem deja o mare parte din echipamente achiziționate, mașinile sunt deja cumpărate, două autoutilitare noi. Am aplicat la mai multe programe, inclusiv la Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Avem o clădire în Mănăștur, o școală generală și am aplicat pentru a fi incluși și să primim finanțare pentru a revitaliza și să facem un sediu. Unde suntem acum cu Radio Cluj nu este una propice pentru televiziunea. Clădirea a fost construită pentru radio în anii ’65. Noi suntem co-proprietari cu radio-ul dar este un mare impediment pentru noi de dezvoltare lipsa platourilor și a studiourilor. Noi avem două platouri, studioul A, este platoul mare unde acum doi ani am schimbat în totalitate decorul cu unul din casete luminoase, iar în decembrie s-a finalizat pentru platoul de știri noul decor cu casete luminoase și plasme care vor fi montate la finalul acestei luni. Ne adaptăm. Din anul 2008 avem clădirea din Mănăștur și nu s-a făcut niciodată nimic la ea. Am avut un studiu de fezabilitate de 500.000 de lei pe care au reușit să-l casăm anul trecut. Acum lucrăm la un alt studiu de fezabilitate, mai real, dar este o investiție mare care trebuie începută. Dacă o începem atunci trebuie să o finalizăm și avem promisiuni că o să reușim”, a adăugat directorul TVR Cluj.

CITEȘTE ȘI: