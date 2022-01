Vești bune pentru taximetriști. Vor putea circula pe patru benzi dedicate autobuzelor

În viitoarea ședință a consiliului local, va fi supus votului proiectul de hotărâre ce prevede circulația taximetrelor pe benzile dedicate mijloacelor de transport în comun.

Taximetriști vor putea circula pe patru benzi dedicate autobuzelor

Este vorba despre patru benzi din municipiul Cluj-Napoca: Bulevardul Nicolae Titulescu, Strada Regele Ferdinand, Calea Florești și Splaiul Independenței. Inițial, regulamentul propunea permiterea circulației taximetrelor doar pe Bulevardul Nicolae Titulescu – unde accesul taximetrelor a fost permis încă din 2019, în cadrul unui proiect-pilot - și pe Strada Regele Ferdinand.

„Vom avea, în următoarea ședință a consiliului local, proiectul de hotărâre cu privire la posibilitatea taximetrelor de a circula pe liniile dedicate transportului în comun. Cele patru benzi dedicate transportului în comun disponibile și taximetriștilor sunt următoarele: Bulevardul Nicolae Titulescu, Strada Regele Ferdinand, Calea Florești și Splaiul Independenței. Am extins cu două, propunerea inițială era pentru Ferdinand și Titulescu și am adăugat și Calea Florești și Splaiul Independenței. Am ascultat cu maximă atenție solicitările”, a declarat primarul Emil Boc luni, în cadrul unei conferințe de presă.

Uber sau Bolt au „interzis”

Potrivit edilului, regulamentul nu se aplică serviciilor private care funcționează în regim de taximetrie (de exemplu Uber, Bolt), iar pentru taxi-urile clasice, există o serie de reguli care trebuie respectate: nu este permisă circulația pe banda de autobuz decât cu client, nu este permisă îmbarcarea sau debarcarea clienților pe banda de autobuz și staționarea taximetrelor în stațiile de autobuz este permisă doar în intervalul orar 23-5. Taximetrele vor avea interzis pe bandă dacă frecvența mijloacelor de transport în comun ajunge la 60 de unități pe oră.

„Conform ordonanței 49/2019, firmele precum Uber și Bolt nu pot circula pe liniile dedicate transportului în comun.

Ce reguli trebuie respectate?

Atenție, pentru taximetre, accesul este permis doar taxi-urilor cu client. De asemenea, nu este permisă îmbarcarea sau debarcarea clienților de pe banda de autobuz. Nu se permite utilizarea stațiilor de transport public în comun ca puncte de îmbarcare/debarcare, cu excepția intervalului orar 23-5. Dacă comisia de circulație va fi sesizată de CTP că pe o anumită linie se ajunge la o frecvență a mijloacelor de transport în comun de peste 60 de autobuze pe oră, atunci vom limita pe acea arteră posibilitatea taximetrelor de a utiliza benzile dedicate.

Până atunci, se poate, dar dacă vom fi sesizați în viitor de către CTP că frecvența mijloacelor de transport în comun a ajuns din minut în minut, atunci evident că nu vom mai putea permite în acele zone, puțin probabil în viitorul imediat, dar există această prevedere. Cel mai probabil, din 20 ianuarie, taximetrele pot circula legal pe cele patru benzi, cu respectarea condițiile, dacă consilierii locali vor fi de acord în următoarea ședință”, a mai arătat Emil Boc.

Ședința ar urma să aibă loc în data de 18 ianuarie, iar dacă hotărârea consiliului local va fi aprobată, taximetriștii vor putea circula legal pe cele patru benzi de transport în comun încă de luna aceasta.

Edilul a menționat că, odată cu intrarea în vigoare a acestei hotărâri, și transportul intra și interjudețean va putea folosi benzile de transport în comun.

