„Buzunare verzi” în cartierele Clujului. Emil Boc: „Transformăm spațiul nefolosit într-o zonă care să fie utilă clujenilor”

Primăria testează soluții bazate pe natură în spațiile nefolosite din cartiere. Astfel, prin intermediul unui proiect european, spațiile libere din oraș sunt revalorificate prin amplasarea de mobilier urban, căsuțe pentru animale, zone adaptate de petrecere a timpului liber și noi arbori plantați.

„Buzunare verzi” în cartierele Clujului. Emil Boc: „Transformăm spațiul nefolosit într-o zonă care să fie utilă clujenilor”|Foto: Emil Boc - Facebook

Spațiile neutilizate din cartiere sunt transformate în zone amenajate de relaxare prin realizarea de „buzunare verzi”.

Proiectul are un impact comunitar, fiind parte a proiectului european Urbreath, care cuprinde 37 de parteneri internaționali.

„Folosim bani europeni pentru a aduce un plus de calitate a vieții pentru cetățenii Clujului”, spune primarul Emil Boc.

„Buzunare verzi” în cartierele Clujului. Emil Boc: „Transformăm spațiul nefolosit într-o zonă care să fie utilă clujenilor”

Astfel, în cadrul proiectului au fost amenajate spații comunitare unde locuitorii pot petrece timp liber sau pot planta plante medicinale:

„Am început amplasarea de mobilier urban în cartierul Someșeni, în cadrul proiectului european Urbreath, folosind bani europeni pentru a aduce un plus de calitate a vieții”, a anunțat primarul Emil Boc într-un mesaj video publicat pe pagina de Facebook.

Mobilier circular și zone verzi amenajate în cartiere|Foto: Emil Boc - Facebook

Proiectul european încurajează soluțiile verzi nepoluante, precum amplasarea de băncuțe, dar și mobilier circular, căsuțe pentru animale și amenajarea de spații adaptate de petrecere a timpului liber.

„Sunt așa-numitele «buzunare verzi»: acolo unde avem un spațiu nefolosit îl transformăm într-un spațiu care să poată fi folosit în mod util de localnicii din zonă. Astfel, avem grijă de fiecare zonă din oraș”, a explicat edilul Emil Boc.

Lucrările continuă pentru amplasarea de mobilier urban și în alte locații din cartierele Iris și Someșeni, în zona Podului Porțelanului, pe strada Nădășel, dar și pe strada Alexandru Sahia.

„Buzunare verzi” în cartierele Clujului|Foto: Emil Boc - Facebook

„Este mai degrabă un proiect comunitar decât un proiect de infrastructură”, au explicat reprezentanții proiectului Urbreath.

De altfel, proiectul vizează și componenta de economie circulară, prin utilizarea materialelor nefolosite:

„Una dintre ideile proiectului vizează promovarea conceptului de economie circulară, prin care utilizăm și refolosim, nu aruncăm la gunoi ceea ce poate fi în continuare utilizat.

Proiectul de amenajare a zonelor verzi în cartiere a beneficiat de implicarea studenților de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) Cluj și a inclus plantarea de peste 200 de arbori.

Astfel, în primăvara acestui an, în cadrul aceluiași proiect european, au avut loc o serie de acțiuni dedicate spațiilor comunitare prin plantări de pomi fructiferi și arbuști pe străzile Nădășel, Bărc III și Timișului.

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