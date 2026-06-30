37 de comune din Cluj primesc aproape 11 milioane de lei din fondul de rezervă al Consiliului Județean Cluj

Consiliul Județean Cluj a aprobat alocarea a 10,9 milioane de lei din fondul de rezervă pentru 37 de comune din județ.

37 de comune din Cluj primesc aproape 11 milioane de lei din fondul de rezervă al Consiliului Județean Cluj |Foto: monitorulcj.ro

Aproape 11 milioane de lei din fondul de rezervă al Consiliului Județean Cluj vor ajunge în 37 de comune din județ, pentru finanțarea unor investiții urgente. Banii vor fi utilizați pentru lucrări la școli și grădinițe, modernizarea infrastructurii rutiere, extinderea rețelelor de utilități și reabilitarea unor obiective de interes public.

Hotărârea a fost adoptată la propunerea președintelui Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, care a precizat că sumele au fost alocate la solicitarea administrațiilor locale pentru acoperirea unor cheltuieli considerate urgente.

„La solicitarea expresă a celor 37 de primării, am propus alocarea din fondul de rezervă a unor sume consistente, în vederea decontării unor cheltuieli urgente. Absolut toate aceste investiții pe care le susținem vor contribui direct la creșterea calității vieții clujenilor din mediul rural”, a declarat Alin Tișe.

Printre cele mai mari alocări se numără câte 1 milion de lei pentru comuna Frata, unde vor fi finalizate lucrările de reabilitare și de securitate la incendiu ale școlii, și pentru comuna Gilău, unde fondurile vor fi folosite pentru extinderea rețelei de gaze naturale în localitatea Someșu Cald.

De asemenea, comuna Baciu va primi 540.000 de lei pentru refacerea podului peste Valea Mera, iar alte zeci de comune vor beneficia de finanțări pentru modernizarea școlilor și grădinițelor, reabilitarea căminelor culturale, refacerea drumurilor afectate de calamități, achiziția unui microbuz școlar sau extinderea rețelelor de apă și energie electrică.

Cum sunt alocați banii

165.000 de lei - comuna Așchileu, din care 20.000 de lei pentru pietruirea drumurilor din Cristorel și Fodora, respectiv 145.000 de lei pentru achiziția și instalarea centralei termice la școala din Așchileu 540.000 de lei - comuna Baciu, pentru refacerea podului peste Valea Mera 54.000 de lei - comuna Bobâlna, pentru reabilitarea Monumentului Răscoalei de la Bobâlna 270.000 de lei - comuna Bonțida, pentru executarea lucrărilor de intervenție structurală la Corpul C3 al Școlii Profesionale Răscruci 270.000 de lei - comuna Buza, pentru realizarea de lucrări de întreținere a drumurilor pietruite din satele Buza și Rotunda 270.000 de lei - comuna Căianu, pentru amenajarea clădiri pentru o grădinița nouă 270.000 de lei - comuna Călărași, pentru schimbarea învelitorii din tablă a școlii din Bogata 270.000 de lei - comuna Cămărașu, pentru lucrări de reparații și modernizare a căminului cultural 330.000 de lei - comuna Căpușu Mare, pentru lucrări la podețul afectat de calamități din satul Păniceni 180.000 de lei - comuna Cătina, pentru reabilitarea căminului cultural din Feldioara 270.000 de lei - comuna Călățele, pentru extinderea rețelei de alimentare cu energie electrică 270.000 de lei - comuna Chinteni, pentru refacerea drumurilor afectate de calamități 250.000 de lei - comuna Chiuiești, pentru achiziția unui microbuz școlar 270.000 de lei - comuna Cojocna, pentru reparații la căminul cultural 270.000 de lei - comuna Cornești, pentru refacerea unor drumuri 240.000 de lei - comuna Cuzdrioara, pentru renovarea sălii de sport din Cuzdrioara 120.000 de lei - comuna Dăbâca, pentru construirea gardului școlii din Luna de Jos 1.000.000 de lei - comuna Frata, pentru finalizarea lucrărilor obligatorii de securitate la incendiu și de reabilitare a școlii din Frata 270.000 de lei - comuna Gârbău, din care 220.000 de lei pentru realizarea proiectului tehnic și a sistemului de evacuare a apei tratate către emisar și 50.000 de lei pentru proiectul de extindere a rețelei de apă Turea-Cornești 1.000.000 de lei - comuna Gilău, pentru extinderea sistemului de gaze naturale în localitatea Someșu Cald 62.000 de lei - comuna Iara, pentru decolmatarea bazinelor colectoare și refacerea pragului de fund 270.000 de lei - comuna Iclod, pentru reabilitarea școlii Livada și a sălii de sport 270.000 de lei - comuna Jichișu de Jos, pentru refacerea podului din Codor 270.000 de lei - comuna Luna, pentru reparații la școlile din Luna și Luncani 270.000 de lei - comuna Măguri-Răcătău, pentru refacerea drumului vicinal Tontești-Bordești din Muntele Rece 270.000 de lei - comuna Mărișel, pentru înlocuirea conductei de alimentare cu apă 214.000 de lei - comuna Mica, din care 49.000 de lei pentru refacerea gardului la școala din Sânmărghita, 137.000 de lei pentru refacerea gardului la școala din Nireș și 28.000 de lei pentru refacerea instalației electrice a școlii din Sânmărghita 270.000 de lei - comuna Moldovenești, pentru lucrări de reparații curente la drumuri și străzi 270.000 de lei - comuna Panticeu, pentru reparații la drumurile comunale 270.000 de lei - comuna Pălatca, pentru achiziția de materiale și decontare de lucrări la drumuri 270.000 de lei - comuna Recea-Cristur, pentru reparații la căminul cultural din Recea-Cristur 270.000 de lei - comuna Săvădisla, pentru realizare de șanțuri și rigole pentru colectarea apelor pluviale 270.000 de lei - comuna Sic, pentru lucrări la drumuri, trotuare și rigole 270.000 de lei - comuna Suatu, pentru lucrări de reparații și igienizare la școala din Suatu 270.000 de lei - comuna Vad, din care 200.000 de lei pentru împrejmuirea cu gard a curții școlii și 70.000 de lei pentru decolmatarea șanțurilor și refacerea sistemului rutier 300.000 de lei - comuna Valea Ierii, din care 30.000 lei pentru pietruirea drumului spre Baza de pregătire a Crucii Roșii, 70.000 de lei pentru împrejmuirea cu gard a curții școlii și 200.000 de lei pentru refacerea drumului vicinal C1 în localitatea Cerc 270.000 de lei - comuna Vultureni, pentru reabilitare acoperișului căminului cultural

Potrivit Consiliului Județean Cluj, instituția alocă anual fonduri din rezerva bugetară pentru sprijinirea administrațiilor locale în realizarea unor investiții considerate prioritare. În cursul anului 2025, din același fond au fost repartizate peste 18,3 milioane de lei către aproximativ 50 de unități administrativ-teritoriale din județ.

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