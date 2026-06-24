Showroom auto uriaș și cartier de case pregătite pe Calea Turzii. Proiectul a primit aviz favorabil de oportunitate!

Compania Compexit Trading SRL intenționează să dezvolte un proiect pe Calea Turzii, care include construirea unui showroom și service auto de mari dimensiuni, dar și amenajarea unui ansamblu de locuințe individuale.

Planul urbanistic pentru construirea unui showroom și service auto de mari dimensiuni, dar și amenajarea unui ansamblu de locuințe individuale pe Calea Turzii a primit aviz favorabil de oportunitate din partea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism. | Foto: captură de ecran / ședința CTATU

Planul urbanistic pentru construirea unui showroom și service auto de mari dimensiuni, dar și amenajarea unui ansamblu de locuințe individuale pe Calea Turzii a primit aviz favorabil de oportunitate din partea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism.

Investiția este propusă pe un teren de aproximativ 31.700 de metri pătrați situat pe Calea Turzii nr. 194, aflat în proprietatea Compexit Trading SRL.

Potrivit documentației urbanistice, dezvoltatorul dorește demolarea construcțiilor existente și realizarea unui imobil destinat activităților comerciale și de servicii integrate, cu funcțiuni de showroom și service auto, precum și amenajarea unui ansamblu format din nouă locuințe individuale.

Clădirea destinată activităților comerciale ar urma să aibă regim de înălțime S+P+E și o suprafață construită desfășurată de aproximativ 11.000 de metri pătrați. În zona rezidențială sunt prevăzute nouă parcele pentru case unifamiliale.

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Drum nou între Calea Turzii și strada Crișan Mircioiu

Un element important al proiectului îl reprezintă realizarea unei noi străzi care să lege Calea Turzii de strada Crișan Mircioiu.

Potrivit proiectanților, noua arteră va facilita accesul către zona comercială și va permite dezvoltarea viitoare a terenurilor din zonă. Totuși, accesul complet către strada Crișan Mircioiu va fi restricționat într-o primă etapă, până la realizarea centurii metropolitane, pentru a evita creșterea traficului dinspre Făget către Calea Turzii.

Compania Compexit Trading SRL intenționează să dezvolte un proiect pe Calea Turzii, care include construirea unui showroom și service auto de mari dimensiuni, dar și amenajarea unui ansamblu de locuințe individuale. | Foto: captură de ecran / ședința CTATU

Vecinii au cerut perdele verzi și protecție împotriva zgomotului

În cadrul ședinței Comisiei de Urbanism, reprezentanții locuințelor din vecinătate au declarat că nu se opun investiției, însă au solicitat măsuri suplimentare de protecție.

Deși proiectul presupune construirea unui showroom auto de mari dimensiuni și a unei zone rezidențiale, vecinii care locuiesc în apropierea amplasamentului au precizat că nu se opun dezvoltării. „În principal nu avem ceva împotriva acestei investiții, doar două mici observații”, a declarat unul dintre proprietarii din zona de nord a terenului analizat.

Aceștia au cerut amenajarea unei perdele verzi între zona de acces a camioanelor și proprietățile rezidențiale, precum și mutarea sau regândirea zonelor de descărcare și a instalațiilor tehnice pentru a limita impactul asupra locuințelor din apropiere.

Membrii comisiei au recomandat extinderea fâșiei verzi la aproximativ doi metri pentru a permite plantarea unor arbori de dimensiuni mai mari și au atras atenția asupra dificultăților pe care le-ar putea întâmpina vehiculele de mare tonaj la ieșirea în Calea Turzii.

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Aviz favorabil pentru continuarea procedurilor

La finalul discuțiilor, Comisia de Urbanism a acordat aviz favorabil de oportunitate pentru continuarea procedurilor de elaborare a Planului Urbanistic Zonal.

Proiectanții vor trebui să revină într-o etapă ulterioară cu documentația detaliată, moment în care vor fi analizate soluțiile privind circulațiile, spațiile verzi, relația cu vecinătățile și aspectul arhitectural al investiției.

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