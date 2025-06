Primăria Apahida anunță consultări lunare în localitățile comunei. Cristina Belce: „Vreau să venim cu soluții, nu cu promisiuni”.

Primăria Apahida reia consultările în teren și anunță audiențe lunare pentru soluționarea problemelor din localitățile comunei. „Vreau să venim cu soluții în fața oamenilor, nu cu promisiuni fără acoperire”, spune primarul Cristina Belce.

Primăria Apahida a anunțat reluarea audiențelor în teritoriu, astfel încât oamenii să poată participa la dezbaterile legate de soluționarea problemelor existente și dezvoltarea comunei.

Audiențe lunare în Dezmir: Oamenii, îndemnați să se implice în dezbateri pentru proiectele locale

Pentru început, consultările au fost anunțate pentru localitatea Dezmir, cu un program lunar fix: audiențele vor fi organizate în a doua zi de miercuri a lunii, într-un interval orar prestabilit (13:00 – 14:30).

În cadrul audiențelor, oamenii pot prezenta problemele comunității, pot depune cereri și solicitări și se pot implica în discuțiile legate de proiectele locale.

„Am deschis un sondaj pentru a oferi un interval orar accesibil pentru oameni, în condițiile în care mulți lucrează până la 16:00 – 17.00 și nu pot fi prezenți. Și am zis să deschidem un sondaj pentru a găsi un timp convenabil pentru consultări, adică într-un alt interval orar dacă este necesar (18:00 – 19:00 - 20:00). Oricum sunt tot timpul pe teren, sunt dispusă să găsim o abordare constructivă.

În funcție de rezultatele sondajului, putem adapta programul pentru consultări. Astfel că în Dezmir și Pata putem modifica orele pentru consultări, în funcție de interesul localnicilor”, spune primarul comunei Apahida, Cristina Belce.

Potrivit proiectului de buget pe acest an, investițiile în infrastructură, în proiectele de mediu și educație sunt prioritare. Însă, după cum arată reprezentanții administrației locale, pregătirea proiectelor și a listei de investiții, includerea în buget, toate aceste aspecte au necesitat parcurgerea etapelor specifice pentru a dispune de proiecte mature ce pot fi concretizate.

„Într-adevăr, a fost o perioadă încărcată în care am fost zilnic prezentă la Primărie pentru a demara lista de investiții pentru comuna Apahida, dar am reușit atingerea obiectivelor, multe proiecte sunt în procedura de achiziție și execuție. Iar acum ne vom concentra pe munca în teren.

De altfel, multe dintre problemele semnalate de oameni le cunosc, în condițiile în care am fost viceprimar patru ani de zile, iar o serie din acestea se regăsesc în lista de investiții.

Sunt în favoarea transparenței, însă după 12 ani ai fostei administrații a fost nevoie de implicare și timp dedicat pentru soluționarea problemelor rămase nerezolvate, astfel încât să fie aduse la un punct zero”, spune Cristina Belce, primarul comunei Apahida, pentru monitorulcj.ro

Cristina Belce: „Vreau să venim cu soluții”

Cristina Belce și-a exprimat deschiderea pentru consultări în localitățile comunei, și i-a îndemnat pe locuitorii comunei să aibă încredere că problemele lor vor fi rezolvate.

„A fost nevoie de organizare administrativă pentru a ajunge în acest punct, pentru a relua consultările cu cetățenii. Vreau să venim cu soluții în fața lor, nu cu promisiuni fără acoperire.

Nu vreau să spun doar că «vom face», vrem să putem spune «am început», «am făcut», «am prins în buget lista investițiilor», dar este nevoie de puțină răbdare până încep lucrările în teren”, adaugă Cristina Belce.

Proiectul Bazinului de alimentare cu apă din Dezmir, în licitație de execuție

Bazinul de alimentare cu apă din Dezmir este unul dintre proiectele prioritare, care a ajuns la etapa licitației pentru execuția lucrărilor.

„Spre exemplu, în privința Bazinului de apă din Dezmir și a lipsei presiunei apei: de la începutul anului am lucrat la acest proiect, iar acum a fost scos la licitație pentru execuția lucrărilor, iar pentru a mă asigura că oamenii vor avea o presiune normală a apei, săptămânal am discutat cu directorul Companiei de Apă Someș, Călin Nemațu, astfel am reușit să pregătim punerea în funcțiune a două pompe. Din cauza procedurilor birocratice a fost nevoie de două luni pentru a intabula un teren astfel încât să amenajăm cele două pompe, iar după ce vor fi conectate la rețeaua de energie, sunt sigură că problema presiunei apei va fi rezolvată, potrivit asigurărilor oferite de specialiști. Este o soluție provizorie, până la realizarea bazinului de apă”, a explicat primarul comunei Apahida, Cristina Belce.

Potrivit estimărilor oficiale, bazinul de apă din Dezmir va fi realizat în termen de șase luni.

„Cunosc problemele din localitate. Dar vreau să vin în fața oamenilor și să le pot spune că am demarat proiectul, nu să fac promisiuni”, a adăugat Cristina Belce.

Audiențele lunare, anunțate pentru început în Dezmir și Pata, vizează soluționarea problemelor din localitățile comunei Apahida și implementarea proiectelor de investiții așteptate de localnici.

