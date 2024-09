Primarul Emil Boc, numit în Consiliul Politic al Convenției Primarilor UE pentru climă și energie

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a fost numit în Consiliul Politic al Convenției Primarilor UE pentru climă și energie.

Primarul Emil Boc, numit în Consiliul Politic al Convenției primarilor UE pentru climă și energie | Foto: Emil Boc - Facebook

Primarul Emil Boc va face parte din Consiliul Politic al Convenției Primarilor UE pentru climă și energie.

„Mulțumesc Covenant of Mayors pentru nominalizarea în Consiliul Politic al Convenției Primarilor UE pentru climă și energie. Am fost numit în Consiliul Politic al Convenției primarilor pentru climă și energie, consolidând astfel angajamentul nostru față de tranziția climatică și energetică. În Europa, Convenția primarilor este condusă de un Consiliu Politic format din primari și lideri locali. Membrii consiliului de administrație se întâlnesc în mod regulat și sunt invitați la discuții cu liderii instituțiilor UE cu privire la modul de promovare a acțiunilor locale privind energia și clima”, a declarat Emil Boc.

Din acest Consiliu mai fac parte lideri ai orașelor europene: Jevgeni Ossinovski, primarul din Tallinn, Åsa Lindhagen, viceprimar Stockholm, Eckart Würzner, primarul orașului Heidelberg, Martin W.W Horn, primarul din Freiburg, Rafał Trzaskowski, primarul Varșoviei, Julije Domac, directorul REGEA și Marc Serra Sole, vicepreședinte pentru Tranziție climatică în regiunea Barcelona.

Convenția Primarilor UE | Foto: Emil Boc - Facebook

Cluj-Napoca continuă să fie un exemplu în UE

Cluj-Napoca a fost desemnat în „Misiunea UE pentru Orașe Neutre din Punct de Vedere Climatic” și continuă să fie un exemplu de acțiune locală în domeniul energiei durabile și al combaterii schimbărilor climatice.

„Prin această nouă responsabilitate, voi contribui la sprijinirea autorităților locale din Europa în atingerea obiectivelor climatice și energetice, oferind un cadru pentru colaborare și dezvoltare sustenabilă.

Tot în vara acestui an, am acceptat să fac parte din boardul Global Covenant of Mayors. GCoM este cea mai mare alianță globală a orașelor în domeniul schimbărilor climatice, reunind o coaliție globală de peste 13 000 de orașe și administrații locale și peste 100 de parteneri de sprijin. Orașele și partenerii GCoM împărtășesc o viziune pe termen lung de sprijinire a acțiunilor voluntare pentru combaterea schimbărilor climatice și pentru o societate rezilientă și cu emisii reduse. GCoM deservește orașele și administrațiile locale prin mobilizarea și sprijinirea unor acțiuni ambițioase, măsurabile și planificate privind clima și energia în comunitățile lor, prin colaborarea cu rețelele de orașe/regionale, guvernele naționale și alți parteneri în vederea realizării viziunii noastre. Coaliția cuprinde orașe de pe 6 continente și 146 de țări, reprezentând peste 1 miliard de persoane sau mai mult de 13 % din populația globală”, a adăugat Emil Boc.

