Cluj-Napoca și Cernăuți au devenit orașe înfrățite. Emil Boc: „Sprijinul pentru Ucraina, un maraton, nu un sprint”

Oraşul Cluj-Napoca s-a înfrățit cu Cernăuţi din Ucraina. Anunțul a fost făcut de primarul Emil Boc.

Roman Klichuk, primarul orașului Cernăuți (Ucraina) și Emil Boc, primarul Clujului | Foto: Emil Boc - Facebook

Potrivit primarului Emil Boc, în cadrul întâlnirii s-a discutat despre direcțiile de colaborare în mai multe domenii, precum economic, programe europene, educație, cultură, inovare.

„Cluj-Napoca și Cernăuți: Acord de Cooperare pentru dezvoltare și susținerea valorilor comune. Sprijinul pentru Ucraina - un maraton, nu un sprint.

Am semnat, în Sala de sticlă a Primăriei, Acordul de Cooperare între Cluj-Napoca și Cernăuți, alături de dl Roman Klichuk, Primarul orașului ucrainean - putem spune, acum, «înfrățit». Am încredere că acest pas ilustrează, pe lângă istoria care ne unește, legăturile puternice pe care le avem în prezent între comunitățile noastre și pe care dorim să le întărim. Obiectivele sunt comune și, fundamental, duc către o calitate a vieții mai bună pentru fiecare cetățean, acasă - oriunde ar fi «acasă» în Europa.

Acordul de Cooperare subliniază oficial că orașele noastre își asumă să depună eforturi comune în vederea schimbului de bune practici și experiențe în ceea ce privește dezvoltarea.

Am subliniat, de asemenea, că sprijinul pentru Ucraina este de fapt un maraton și nu un sprint. Asta înseamnă că trebuie să ne dozăm eforturile și să ținem aproape pentru a ajuta comunitățile care trec prin condiții extrem de dificile”, a transmis Emil Boc.

